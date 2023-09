Deutschlandticket – Was der Verkehrsminister der VBB-Chefin vorwirft

Berlin. Im Streit um die Finanzierung des Deutschlandtickets wird der Ton rauer: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) warf der Geschäftsführerin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB), Ute Bonde, am Montag im rbb Inforadio vor, zu "schwindeln".

Hintergrund ist die Kritik Bondes an Wissings Ankündigung, ab kommendem Jahr eventuelle Mehrkosten für das bundesweit geltende Ticket nicht mehr zur Hälfte übernehmen zu wollen, so wie es für das laufende Jahr vereinbart wurde. „Der Bund kann nicht eine Partnerschaft eingehen und sich nach vier Monaten aus dieser Partnerschaft wieder herausstehlen“, sagte die VBB-Geschäftsführerin dem öffentlich-rechtlichen Sender.

Wissing: „Frau Bonde schwindelt“

Wissing wiederum reagierte im rbb Inforadio harsch auf diesen Vorwurf: „Frau Bonde schwindelt, denn es gibt eine Vereinbarung mit den Ministerpräsidenten und der Bundesregierung was die Finanzierung im Jahr 2023 angeht und was die Finanzierung im Jahr 2024 angeht.“

Die neue VBB-Geschäftsführerin Ute Bonde fordert vom Bund Zusagen zur paritätischen Aufteilung der Mehrkosten, die beim Deutschlandticket anfallen würden.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Diese Vereinbarung sehe außerdem vor, dass im Jahr 2025 evaluiert und neu über Finanzfragen verhandelt werde. Wissing nennt es eine „etwas ungewöhnliche Vorgehensweise“ des VBB, solche Gerüchte in die Welt zu setzen. Dieser wollte auf Anfrage der Berliner Morgenpost nicht weiter zu den Worten Wissings Stellung beziehen: "Herr Wissing hat seine hälftige Beteiligung in Frage gestellt. Eine weitere Äußerung dazu ist aus unserer Sicht nicht nötig", erklärte VBB-Sprecher Joachim Radünz.

Auch interessant:Deutschlandticket in Gefahr? Wie es im seine Zukunft steht

Seit dem 1. Mai ist das Deutschlandticket für 49 Euro erhältlich, das im Nahverkehr in ganz Deutschland eingesetzt werden kann. Bund und Länder haben sich nach zähem Ringen Anfang des Jahres darauf geeinigt, jeweils 1,5 Milliarden Euro bis 2025 pro Jahr bereitzustellen, um das Ticket zu finanzieren.

Mögliche Mehrkosten werden in diesem Jahr zwar ebenfalls jeweils zur Hälfte geteilt, doch ist diese Finanzierungsfrage ab kommenden Jahr der derzeitige Zankapfel. Schon Ende Juli schrieb Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) einen Brief an Wissing, in der er die Fortführung des Deutschlandtickets in Frage stellte, sollten offene Finanzfragen nicht geklärt werden.

Wissing sieht Länder in Pflicht, Kosten einzusparen

„Dass das Deutschlandticket in Frage steht, das wäre mir neu, denn die Finanzierung haben wir ja mit den Ministerpräsidenten und der Bundesregierung geklärt bis 2025“, so Wissing am Montag. „Das Geld liegt auf dem Tisch, jetzt müssen die Länder ran und müssen natürlich dafür sorgen, dass das Ticket weiter stark am Markt existiert.“ Die Länder sollten nun Kosten bei ihren Verkehrsverbünden und beim Vertrieb des Tickets einsparen.

In Sachen Sanierung des Bahnnetzes zeigt sich Wissing optimistisch und spricht von Milliardeninvestitionen in die Bahn und einem schlüssigen Sanierungskonzept. Daran werde mit Hochdruck gearbeitet. Nur: „Man kann nicht innerhalb von ein, zwei Jahren ungeschehen machen, was 20 Jahre vernachlässigt wurde“, so der Bundesverkehrsminister gegenüber dem rbb.

Lesen Sie auch:Deutschlandticket: Erst nachzählen, dann abrechnen!