Gideon Joffe liegt bei Wahl der Jüdischen Gemeinde vorne

Ein Davidstern hängt an der Wand einer Synagoge.

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin wird auch in Zukunft aller Voraussicht nach von Gideon Joffe angeführt. Bei der Wahl zum Gemeindeparlament sind ausschließlich Kandidaten von Joffes Bündnis Koach! in die Repräsentantenversammlung gewählt worden. Das ging am Sonntag aus den online veröffentlichten Ergebnissen hervor. Ein Sprecher der Gemeinde sagte, dass die konstituierende Sitzung der Repräsentantenversammlung voraussichtlich Ende September stattfinden wird. Dabei dürfte Joffe erneut zum Vorsitzenden gewählt werden. Er erhielt bei der Wahl auch die meisten Stimmen (911).