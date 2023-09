Happy Birthday, Goldelse! Die Siegessäule wird 150

Die Siegessäule auf dem Großen Stern feiert am Sonnabend 150. Geburtstag. Das sind die zehn spannendsten Fakten über das Denkmal.

Heute ist die Siegessäule Landmarke und Wahrzeichen. In ihrer Geschichte war sie aber schon vieles mehr.

Berlin. Berlins „anständigstes Frauenzimmer“ wurde versetzt und wäre beinahe abgerissen worden. Sie hat viele Namen und eine bewegte Geschichte – im wahrsten Sinne des Wortes: Am Sonnabend feiert die Siegessäule am Berliner Tiergarten ihren 150. Geburtstag. Zehn spannende Fakten zum Jubiläum des Wahrzeichens.

1. Die Siegessäule als Symbol für Militarismus

Nach dem Deutsch-Dänischen Krieg im Jahre 1864 begann König Wilhelm I. in Berlin Denkmäler zu den Siegen Preußens zu errichten. Ein Jahr nach dem Krieg wurde auch mit den Bauarbeiten für die Siegessäule begonnen. Als das Denkmal 1873 fertig wurde, stand sie schon nicht mehr in Preußen, sondern im Deutschen Reich. Denn: Im Jahre 1870 riefen die deutschen Fürsten, nach einem siegreichen Feldzug gegen Frankreich, Wilhelm I. zum Deutschen Kaiser aus.

2. Was es mit den gefälschten Kanonenrohren auf sich hat

Auch die Siege über Frankreich und Österreich wurden an der Siegessäule verewigt: In den Rillen der Trommeln trägt sie insgesamt 60 vergoldete Kanonenrohre, die Preußen in seinen Kriegen erbeutet hatte. Laut Stadtführerin Anja Ortelbach von Original Berlin Walks seien sich Berliner früher aber gar nicht sicher gewesen, ob die Kanonenrohre tatsächlich echt seien.

Eine Legende besage, man habe in den Kriegen nicht genügend Kanonen erbeuten können. Die fehlenden habe man aus Holz nachgeschnitzt und vergoldet. Da bei Sanierungsarbeiten bislang jedoch noch keine hölzernen Rohre aufgefallen seien, hält Ortelbach die Holz-Kanonen für eine Legende.

3. Die Siegessäule und die römische Mythologie

Die Viktoria-Statue auf der Siegessäule.

Foto: Paul Zinken / dpa

Oben auf dem Wahrzeichen prangt die römische Siegesgöttin Viktoria. In der rechten Hand hält sie einen Lorbeerkranz, in der linken ein Feldzeichen mit einem eisernen Kreuz. Auf ihrem Helm befindet sich ein Adler – das Wappen Preußens und des späteren Deutschen Reichs.

4. Woher die „Goldelse“ ihren Namen hat

Die Siegessäule ist in Berlin auch als die Goldelse bekannt. Benannt wurde sie nach dem gleichnamigen populären Fortsetzungsroman aus dem Jahr 1866 von Eugenie Marlitt, der in dem Familienblatt „Gartenlaube“ erschien.

5. Die Siegessäule – „Das anständigste Frauenzimmer Berlins“

Beim Bau der Siegessäule heuerte der damalige König Preußens Wilhelm I. zwei Künstler für den Bau der an. Einen für die Plastik der Viktoria und einen für die Säulen. Stadtführerin Ortelbach erzählt, der Architekt der Säulen habe im Verhältnis zur Architektur mit einer deutlich kleineren Plastik geplant. Die Berliner hätten die Viktoria fortan als „das anständigste Frauenzimmer Berlins“ bezeichnet – sie stand in keinem Verhältnis.

6. Die Siegessäule stand mal woanders

Ursprünglich stand die Siegessäule auf dem Königsplatz, dem heutigen Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude. Um seine größenwahnsinnigen Wünsche eines Großdeutschen Reiches auch in der Hauptstadt zu symbolisieren, plante Hitler Berlin in die „Welthauptstadt Germania“ zu verwandeln. Leiter des Projekts war Hitlers persönlicher Architekt Albert Speer.

Auch die Siegessäule sollte zur Germania gehören. Als Teil der Ost-West-Achse wurde der Große Stern im Tiergarten von 80 auf 200 Meter vergrößert. Die Siegessäule wurde dann in die Mitte des Kreisverkehrs versetzt und mit einer weiteren Trommel um 6,5 Meter erhöht.

7. Beinahe wäre die Siegessäule abgerissen worden

Mit einer Weisung der Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die „Beseitigung deutscher Denkmäler und Museen militärischen und nationalsozialistischen Charakters“ beschlossen. Dieser Beschluss bezog sich speziell auf Bauwerke, die nach Beginn des Ersten Weltkriegs erbaut wurden. Daher hätte die Siegessäule also eigentlich sicher sein sollen.

In der sowjetischen Besatzungszone kam es aber des Öfteren dazu, dass die Direktive bei der Zerstörung von Denkmälern ignoriert wurde. Auch Frankreich wollte das Denkmal für die deutschen Siege zerstören lassen. Am Ende stimmten aber England und Amerika gegen die Zerstörung und Russland enthielt sich – die „Goldelse“ überlebte.

8. Die Goldelse: Ziel von Anschlägen

Anfang der 1990er Jahre verübte die linksextremistische Terrorgruppe „Revolutionäre Zellen“ einen Sprengstoffanschlag auf das Denkmal. Die Gruppe habe damit Widerstand gegen Amerikas Golfkrieg gegen den Irak leisten wollen, bei „der Siegessäule handle es sich um ein Symbol, das Krieg und Männergewalt verherrliche“, schrieb die taz 1991. Die Explosion beschädigte aber lediglich eine Stütze an der Aussichtsplattform.

Schon vor der Eröffnung war das Denkmal Ziel linksextremen Gruppen geworden. Ortelbach berichtet von einer Geschichte aus dem Jahr 1873: Ein Arbeiter habe der Polizei am Alexanderplatz einen Tag vor der Eröffnung der Siegessäule folgendes erzählt: „Neun Männer werden die Reihen der Menge durchbrechen und von verschiedenen Seiten Bomben gegen Seine Majestät und die Säule werfen.“ Der Mann habe eine Gruppe anarchistischer Arbeiter belauscht. Zu einem Anschlag kam es nicht, scheinbar hätten die Anarchisten gewusst, dass man sie belauscht habe.

9. Vom Militarismus zur Partymeile

Feiernde tanzen in der Abenddämmerung bei der Technoparade "Rave the Planet" auf der Straße des 17. Juni vor der Siegessäule.

Foto: Christoph Soeder/dpa

Die düsteren Zeiten Bismarcks und Hitlers hat die Siegessäule hinter sich gelassen: Heute gilt der Große Stern als Treffpunkt für Demonstrationen und Paraden. Darunter die Loveparade, die in den 1990er Jahren 1,5 Millionen Menschen zum Tiergarten zog und auch der Christopher-Street-Day feiert immer wieder an der Siegessäule.

10. Die Siegessäule ist auch ein queeres Stadtmagazin

Zum modernen Image der Goldelse passt auch das queere Magazin „Siegessäule“. Nach eigenen Angaben ist die – 1984 zuerst als „Schwules Magazin“ erschienene – „Siegessäule“ das auflagenstärkste Stadtmagazin Berlins und die größte queere Zeitschrift Europas.