Corona in Berlin: Präsident der Ärztekammer gegen neue Maskenpflicht

In Berlin bietet die Infektionslage derzeit kein Grund zur Besorgnis. Eine neue Debatte zum Maskentragen gibt es trotzdem.

Berlin. Der Präsident der Berliner Ärztekammer, Peter Bobbert, hat sich gegen eine erneute Maskenpflicht im öffentlichen Raum ausgesprochen. „Schutzmasken sind ein geeignetes Mittel, um sich vor Atemwegserkrankungen wie COVID-19 zu schützen“, sagte Bobbert der Berliner Morgenpost. Insbesondere vulnerable Gruppen könnten in Situationen, in denen zum Beispiel viele Menschen zusammenkommen, ihren individuellen Infektionsschutz mit Schutzmasken erhöhen. „Eine Maskenpflicht erachte ich in der derzeitigen Situation jedoch noch nicht für notwendig.“

Ähnlich äußerte sich der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt. Eine Maskenpflicht sei derzeit nicht nötig. Die Menschen könnten selbst entscheiden, ob sie eine Maske tragen wollen, sagte Reinhardt im „Deutschlandfunk“.

Corona: Grüne im Bundestag – Maskentragen in Heimen wichtig

Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Janosch Dahmen, hatte die Diskussion um das Maskentragen erneut ins Spiel gebracht und empfohlen, im Herbst in einigen Bereichen wieder Masken zu tragen. „Um sich vor akuten Atemwegserkrankungen zu schützen, kann es auch in diesem Herbst sinnvoll sein, in Pflegeeinrichtungen, Kliniken und anderen Teilen des Gesundheitswesens eine Schutzmaske zu tragen“, sagte Dahmen dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. Der Gesundheitsexperte verwies dazu auch auf die aktuelle Entwicklung auf der Südhalbkugel, wo die Infektionszahlen mit Grippe und Corona-Erkrankungen deutlich angestiegen seien.

In Vorbereitung auf den Herbst müssten die Corona-Fall-Zahlen wieder deutlicher in den Blick genommen werden, sagte der Grünen-Politiker. „Es ist wichtig, die hiesigen Frühwarnsysteme - wie etwa die Auswertung von Abwasserdaten und Referenzpraxen - eng im Auge zu behalten, um einen kritischen Anstieg frühzeitig zu erkennen.“

Im Berliner Abwasser werden verstärkt Coronaviren entdeckt

Im Berliner Abwasser wird derzeit ein Anstieg der Coronaviren nachgewiesen. „Für eine Bewertung der tatsächlichen Krankheitslast in der Bevölkerung ist jedoch nicht nur die Zunahme der Infektionshäufigkeit, sondern vor allem die damit verbundene Krankheitsschwere entscheidend.“

Auch die Gesundheitsverwaltung hat derzeit keine Bedenken. Was die Infektionshäufigkeit und Lage in den Berliner Krankenhäusern angehe, gebe es keinen Handlungsdruck. „Hier besteht derzeit kein Anlass zur Sorge; mögliche Auswirkungen durch die erst seit Kurzem nachgewiesene Sublinie des Virus bleiben jedoch abzuwarten“, teilte die Verwaltung mit.

In der epidemiologischen Wochenübersicht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso) wird ein seit Anfang Juli beginnender Aufwärtstrend mit Verdoppelung der Werte der SARS-CoV-2-RNA im Abwasser beschrieben, gleichzeitig werden leicht steigende Infektionszahlen registriert.

Leichter Anstieg von Corona-Infektionen in Krankenhäusern

Parallel sei seit Ende Juli auch eine Zunahme von Patienten mit SarsCoV-2 in Berliner Krankenhäusern festzustellen. Noch wird dieser Trend als nicht sehr ausgeprägt eingeschätzt, deutet jedoch auf eine Zunahme der Covid-Infektionen im gesamtstädtischen Raum hin. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer an Infektionen aus, da kaum noch Tests auf eine Corona-Infektion durchgeführt werden.

Die Gesundheitsexpertin der Berliner Grünen, Silke Gebel, ist zurückhaltender als ihr Kollege aus dem Bundestag. „Wir sollten eine Empfehlung zum Maskentragen von der Belegung der Intensivbetten abhängig machen“, sagte Gebel am Freitag. Diese sei derzeit unauffällig.

Auch die Zulassung neuer Impfstoffe gegen neue Virusvarianten könnte einen Beitrag leisten. Gerade erst hat die EU-Kommission eine angepasste Version des Corona-Impfstoffs des deutschen Pharma-Konzerns Biontech bewilligt. Sie soll gegen die derzeit dominante Omikron-Variante eingesetzt werden.

CDU: Diskussion um Maskentragen verfrüht

Die CDU hält eine Diskussion um das Maskentragen für verfrüht. „Damit verschreckt man die Menschen, das ist kontraproduktiv“, sagte der Gesundheitsexperte der Fraktion, Christian Zander. Empfehlungen sollten erfolgen, wenn es die Lage erfordert. Man sollte auf Spekulationen verzichten und die Entwicklung im Herbst abwarten, so der Gesundheitsexperte.

Seit dem 13. Februar dieses Jahres sind alle Corona-Einschränkungen aufgehoben, die Corona-Schutzverordnung ist außer Kraft gesetzt. Die Gesundheitsbehörden beobachten derzeit die Entwicklung des Virus. Es sind in den vergangenen Monaten mehrere Varianten aufgetreten, die aber kein akutes Infektionsgeschehen ausgelöst haben.