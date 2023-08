Ausbildung in Berlin: Ein wackeliges Bündnis

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU), Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) und Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) am Mittwoch vor Beginn der ersten Sitzung zum neuen Bündnis für Ausbildung in Berlin.

Berlin. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) versuchte am Mittwoch Wogen zu glätten und das gemeinsame Ziel zu beschwören. Man habe in einem „sehr guten Geist“ diskutiert. Er sei gut gelaunt, sagte Wegner nach der ersten Sitzung des neuen Bündnis für Ausbildung vor Journalisten.

Doch hinter den Kulissen und auch schon vor Beginn der ersten Sitzung rumorte es zwischen den Teilnehmern. Vor allem die Wirtschaft fühlt sich überfahren, soll – so sieht man es bei Kammern und Verbänden – alleine dafür gerade stehen, falls das gemeinsame Ziel doch nicht erreicht wird.

So viele neue Ausbildungsplätze soll die Berliner Wirtschaft schaffen

Den Abschluss von 2000 zusätzlichen Ausbildungsverträgen hat sich das neue Bündnis in das Hausaufgabenheft geschrieben. Erreicht werden soll die Zielmarke zum Stichtag 31. August 2025. Als Basis gilt der 31. August diesen Jahres.

Gelingt das nicht, hat sich Berlins Senat als Folge auf eine sogenannte Ausbildungsumlage festgelegt. Ein entsprechender Gesetzentwurf solle bereits vor 2025 gemeinsam von den Bündnisteilnehmern erarbeitet werden, sagte Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD). Vorbild für eine solche Abgabe könnte das Land Bremen sein. Dort sollen alle Unternehmen ab dem Ausbildungsjahr 2024/2025 0,3 Prozent ihrer Arbeitnehmerbruttolohnsumme in einen Fonds einzahlen. Betriebe, die ausbilden, erhalten daraus eine Rückzahlung in Höhe von 2.500 Euro je Lehrling.

Die Wirtschaft bezweifelt, dass eine Umlage das richtige Instrument ist

Diesen Weg hält die Wirtschaft in Bremen für falsch. Längst ist dazu bei Gericht eine Klage der Industrie- und Handelskammer (IHK) aus der Hansestadt anhängig. Und auch in Berlin können Vertreter der Unternehmen einer solchen Umlage nichts abgewinnen. „Aus Sicht der Wirtschaft ist eine Ausbildungsplatzumlage weiterhin das falsche Instrument und schafft keinen zusätzlichen Ausbildungsplatz“, sagte Berlins IHK-Präsident Sebastian Stietzel. Ähnlich äußerten sich auch die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB).

Bei der Auftaktsitzung am Mittwoch konnte sich das Bündnis zunächst auf vier Handlungsfelder verständigen. Die Betriebe sollen gezielter angesprochen werden, um die Zahl der Ausbildungsplätze zu erhöhen. Den Übergang von der Schule in ein ausbildendes Unternehmen wollen die Bündnispartner verbessern. Zudem will man Barrieren abbauen und Jugendliche zielgerichteter ansprechen. Und generell sollen sich die Rahmenbedingungen verbessern, unter denen eine Ausbildung in Berlin abläuft. Dazu gehöre zum Beispiel auch gezielte Wohnraumbereitstellung für Azubis, so Arbeitssenatorin Kiziltepe.

Derzeit sind in Berlin noch 7400 Ausbildungsplätze unbesetzt

Neben Politik und Wirtschaft saßen auch die Arbeitsagentur und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zum Auftakt mit an den Bündnistischen. Die Wirtschaft hätte sich bereits vor dem ersten Zusammentreffen des neuen Bündnisses konkretere Maßnahmen von allen Partnern gewünscht. Vor allem die IHK kritisiert seit Jahren Mängel und Versäumnisse bei der Berufsorientierung. Auch das führe dazu, dass Ausbildungsplätze unbesetzt blieben. Seitens der Wirtschaft erwartet man nun bis zur nächsten Sitzung des Bündnisses im November konkrete Vorschläge dazu. 2000 zusätzliche Verträge zur Unterschrift zu bringen, könne eben nicht einzig Sache der Unternehmen sein. „Sollte dieses Bündnis scheitern, ist es ein Scheitern aller Bündnispartner“, sagte Kammer-Präsident Stietzel.

Derzeit sind in Berlin nach Angaben der Chefin der Bundesagentur für Arbeit in der Region, Ramona Schröder, 7400 Lehrlingsstellen unbesetzt. Demgegenüber stehen 8000 Bewerber, die noch auf der Suche sind nach einem Ausbildungsplatz. Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) betonte, ihr gehe es nicht nur um mehr Ausbildungsverträge, sie wolle auch gezielt Lehrlinge für die Berufe gewinnen, die die sogenannte Energiewende nach vorne bringen. „Wir haben als Koalition die Mittel für den Solarausbau verdreifacht. Das heißt, wir brauchen dann auch die Menschen, die es machen“, sagte Giffey.

IHK sorgt sich auch um die kleineren Betriebe

IHK-Präsident Stietzel hingegen forderte auch von den an einer Ausbildung interessierten Jugendlichen mehr Flexibilität. Es könne nicht jeder in seinem Wunschberuf die Ausbildungsstelle antreten, sagte er. „Es gibt Berufsbilder, die zu 90 Prozent mit dem übereinstimmen, was der Jugendliche sucht. Es gehört dann auch zur Beratung, dem Jugendlichen dann zu sagen, dass ‘Du dich da bitte umguckst’“, erklärte der Kammervertreter weiter.

Mit Blick auf die Umlage, die folgen soll, falls die 2000 zusätzlichen Verträge nicht zustande kommen, sorgt man sich bei der IHK vor allem um viele kleinere Firmen, die keine Bewerber finden oder derzeit nicht in der Lage sind auszubilden. Konkret befürchtet man eine Umverteilung von unten nach oben. „Der kleine Handwerker zahlt also bald die Ausbildung bei Mercedes-Benz“, sagte ein Kenner der Berliner Wirtschaft.

Die Linkspartei im Berliner Abgeordnetenhaus kritisierte am Mittwoch, dass der Senat die Einführung der Umlage für zwei Jahre „gestoppt“ habe. „Das Scheitern des Wohnungsbündnisses zeigt: Freiwillige Anstrengungen der Unternehmen sind ungenügend, wenn sie nicht von gesetzlichen Maßnahmen begleitet werden“, erklärte der Sprecher für Arbeit und Wirtschaft, Damiano Valgolio.