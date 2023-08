Tierheim-Geschichten Cocker Spaniel Buddy ist so süß, aber nicht zu unterschätzen

Berlin. Buddy sieht aus wie ein Schmusetier. Doch auf dem Sofa liegen und kuscheln – das ist überhaupt nichts für den Cocker Spaniel. Zumindest bislang noch nicht. Vielleicht schaffen es seine neuen Besitzer, das fünf Jahre alte Tier für Streicheleinheiten und Nähe zu gewinnen. Denn lernfähig ist Buddy. Und wenn er jemanden vertraut, ist er auch ein treuer Begleiter, heißt es aus dem Tierheim Berlin.

Vor zwei Jahren ist Buddy im Tierheim in Falkenberg gelandet, bereits zum zweiten Mal. Der Grund: Es kam zu Hause zu Bissvorfällen. Und wer will sich schon gern von seinem Hund beißen lassen? Deshalb brachten ihn die Besitzer zurück.

Damit steht schon einmal fest, dass Buddy seinen neuen Platz nur bei hundeerfahrenen Tierfreunden finden kann, die viel Geduld und Ruhe haben. Es ist ein langer Weg mit ihm, auf dem vielleicht auch der Besuch einer Hundeschule helfen könnte.

Buddy ist anfangs eher ängstlich und zurückhaltend

Bei unbekannten Mensch ist Buddy anfangs eher ängstlich und zurückhaltend. So berichten die Mitarbeitenden, dass er in den ersten Tagen im Tierheim niemanden an sich heranlassen wollte. Erst nachdem das Eis gebrochen war, wich er den Tierpflegern nicht mehr von der Seite.

Dennoch möchte der Hund unter keinen Umständen bedrängt werden. Sogar abtrocknen nach dem Bad und der Fellpflege mag er nicht. Das müssten seine neuen Besitzer noch mit ihm trainieren und zuerst noch einen Maulkorb nutzen. „Trotz des niedlichen Äußeren darf Buddy nicht unterschätzt werden“, heißt es aus dem Tierheim.

Buddy ist sehr auf seine Bezugsperson fixiert und reagiert dabei auch eifersüchtig. Er bellt gerne und verteidigt seine Ressourcen. Das kann abtrainiert werden. Die Tierheim-Mitarbeitenden wollen die künftigen Besitzer dabei auch nach der Vermittlung weiterhin unterstützen.

Im Auto mitfahren oder im Bus – kein Problem für den Cocker Spaniel

Doch einiges klappt auch schon sehr gut: Der Cocker Spaniel kann vermutlich ein paar Stunden allein bleiben. Er kennt das Mitfahren im Auto und in öffentlichen Verkehrsmitteln, ist stubenrein und beherrscht die Grundkommandos. Rassebedingt hat Buddy einen starken Jagdtrieb. Deshalb sollten zu viele Jagdimitationsspiele vermieden werden.

Er ist sowohl für das Leben auf dem Land als auch für die Stadt geeignet. Kinder sollten allerdings nicht im neuen Zuhause leben. Eine Vermittlung zu einer souveränen Ersthündin wäre durchaus möglich.

Wer ein Körbchen für Buddy frei hat, kann sich bei seinen Tierpflegenden unter 030 76888-204 oder -207 melden. Zum Kennenlernen sollten Interessenten mehrere Besuche im Tierheim einplanen.