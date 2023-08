Ottilie Klein: Die neue Frau an Kai Wegners Seite

Berlin. Für einen Moment schien ihre politische Karriere im Oktober 2020 in Bedrängnis zu geraten. Unversehens betrat der heutige Kultursenator Joe Chialo die politische Bühne – mit einem Video, das in wenigen Stunden viral ging. Er bewarb sich als Bundestagskandidat der CDU in Berlin-Mitte. Forderte sie damit heraus. In den sozialen Netzwerken wurde Chialo gefeiert wie ein Rockstar. Innerhalb der Partei blieb man hingegen unbeeindruckt. „Wir haben doch schon eine, und die kann das ganz gut“, hieß es. Gemeint war Ottilie Klein.

Seither sind fast drei Jahre vergangen. In der Berliner Politik war das eine Zeit rasanter Beschleunigung. Ottilie Klein sitzt mittlerweile im Bundestag, und die CDU ist in Berlin zur stärksten Kraft aufgestiegen. Sie stellt nach 22 Jahren mit Kai Wegner wieder einen Regierenden Bürgermeister. An diesem Mittwoch soll die 39-Jährige als Generalsekretärin nominiert werden. Wenn alles glatt läuft, ist Klein nach dem Parteitag am 9. September offiziell die erste Frau auf dieser Position bei der Berliner CDU.

Klein gilt als enge Vertraute von Kai Wegner

Sie folgt auf Stefan Evers, der nach der Wiederholungswahl zum Finanzsenator ernannt wurde. Der Umbau der Parteispitze bedeutet nicht weniger als die Modernisierung nach außen hin sichtbar zu machen. Jünger, weiblicher, offener, dabei aber trotzdem konservativ. Ottilie Klein verkörpert das wie kaum ein anderer in der Partei. Ganz unerwartet kommt dieser Schritt nicht – auch weil sie als enge Vertraute Kai Wegners gilt.

Wie stark dieses Verhältnis ist, zeigte sich rund um die Bundestagswahl. Als sich der Zweikampf zwischen Chialo und Klein zuspitzte, intervenierte Kai Wegner. Er bot Chialo an, in seinem Wahlkreis in Spandau zu kandidieren. Für Ottilie Klein war damit intern der Weg frei für die Bundestagskandidatur in Mitte. Später war es auch Kai Wegner, der darauf achtete, dass sie sich auf einem aussichtsreichen Listenplatz wiederfand – es war die Nummer 3 und der sollte am Wahlsonntag 2021 wichtig werden. Ottilie Klein selbst erzählt die Geschichte, wie sie sich an jenem Tag angesichts des historisch schlechten Wahlergebnisses schon damit abgefunden hatte, nicht in den Bundestag einzuziehen. Doch am nächsten Morgen gegen sechs Uhr klingelte ihr Telefon. Sie habe es über die Landesliste geschafft, soll Kai Wegner ihr gesagt haben.

„Ich will eine Kümmerin für den Bezirk Mitte sein“

Während sich im politischen Berlin viele als Weltpolitiker inszenieren, kommt Ottilie Klein eher ruhig und besonnen daher. „Ich will eine Kümmerin für den Bezirk Mitte sein“, sagte sie bei einem Gespräch vor mehr als einem Jahr. Das kam allein schon deshalb gut an, weil sie damit zeigte, nah an der Lebenswirklichkeit der Menschen sein zu wollen. Und sie hat seither auch schon in der Küche des Stadtschlosses Moabit gestanden und Salat gewaschen. Oder war mit Beamten der Polizeiwache am Alexanderplatz auf Streife. In Mitte gibt es wohl fast keinen Ort mehr, den sie in ihrer Zeit als Bundestagsabgeordnete nicht besucht hat. Im Bezirk ist man fast dankbar über diese Zuneigung einer Bundespolitikerin. Dankbar, dass da eine ist, die zuhört.

Ottilie Klein gehört zu den wenigen Bundestagsabgeordneten, deren Eltern Russlanddeutsche sind. Nachdem die Eltern in der ehemaligen Sowjetunion Repressionen erfahren haben, reisten sie in den 1980er-Jahren unter schweren Umständen aus. Klein wurde 1984 im Baden-Württembergischen Villingen-Schwenningen geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie in der Schwarzwaldregion, absolvierte ihr Abitur und studierte anschließend Geschichte, Politik- und Literaturwissenschaft in Bonn, in den USA und Oxford, promovierte unter anderen in der finnischen Hauptstadt Helsinki.

Bei großen Verhandlungen sitzt Klein mit am Tisch

Ihre politische Laufbahn startete sie im Vergleich zu anderen eher spät. Erst nach ihrem Umzug nach Berlin im Jahr 2010 trat sie der CDU bei. Dort hat sie sich nach eigener Aussage seither aktiv in die politische Arbeit eingebracht. Anträge geschrieben, Wahlkampfplakate aufgehängt, Bürgergespräche geführt, Flyer verteilt. Machte Fleißarbeit als Bürgerdeputierte in der Bezirksverordnetenversammlung und war später als Büroleiterin des CDU-Fraktionsvorsitzenden im Abgeordnetenhaus. Seit 2019 gehört sie dem Präsidium der Berliner CDU an – als Landesmitgliederbeauftragte.

In dieser Funktion arbeitete sie daran, mehr Frauen für die CDU zu gewinnen und sie für politische Ämter zu begeistern. Sich selbst sieht Klein dabei als eine Vorbildfunktion, um Frauen zu ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Innerhalb der Partei schätzt man ihre Arbeit. In Spitzenkreisen der CDU sprechen sie gar in den höchsten Tönen von Klein, „unglaublich fleißig“ und „loyal“. Bei großen Verhandlungen wie um den Koalitionsvertrag saß sie mit am Tisch.

Klein hat populäre Vorgänger

Doch am Eingang zum Bundestagsbüro sprach die Pförtnerin schon einmal liebevoll von „Ottilchen“. Zu Beginn ihrer Zeit im Bundestag traf das auch irgendwie zu. Klein wirkte zögerlich und zurückhaltend – ohne große Konfrontationen. Während andere schon munter darauf lospolterten, arbeitete sie sich akribisch in ihre Themen im Bundestag ein. Kinderarmut machte sie zu ihrem Kernthema. Als der erste Winter nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine einzog, und die Energiekrise die Menschen im Land hart traf, zeigte sich Ottilie Klein sehr besorgt. „Meine Partei und ich wollen schauen, dass die Menschen gut durch diese Krise kommen. Das hat absolute Priorität“, sagte sie.

Wegner war es wichtig, jemand auf die Position des Generalsekretärs zu setzten, der kein Regierungsamt inne hat, um eben Zeit für die interne Parteiarbeit zu haben. Man könnte die Besetzung aber auch aus einem anderen Blickwinkel sehen. Wegner selbst war Generalsekretär in seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter, nun ist er Regierender Bürgermeister. Kleins Vorgänger Evers ist nun Finanzsenator. Also womöglich ist da ein Weg für die weitere politische Karriere schon vorgezeichnet.