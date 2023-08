Galeries Lafayette vor Abschied aus Berlin: Ein leises Adieu

Berlin. Über die Wochen vor dem Einzug der Galeries Lafayette geht die Legende, dass man in der Pariser Zentrale der Modehauskette doch noch versuchte, im letzten Moment jemand anderen für die Immobilie in Berlins historischer Mitte zu begeistern. So soll man damals sogar bei Wettbewerbern – anderen größeren Modehändlern – vorstellig geworden sein, um diese dazu zu bewegen, in das Haus einzuziehen. Erfolg hatte man damit nicht: Am 29. Februar 1996 eröffneten die Galeries Lafayette im sogenannten Quartier 207 an der Friedrichstraße.

Entworfen worden war das Gebäude vom französischen Architekten Jean Nouvel, der offenbar anderes im Sinn hatte, als Flächen für ein klassisches Warenhaus zu schaffen: Wegen zu vieler hohler Räume gerade in den oberen Geschossen und zu kleiner Abteilungen kristallisierte sich so wohl schon vor dem Opening heraus, dass es schwer werden würde für die Galeries Lafayette an ihrem ersten und bis heute einzigen Standort in Deutschland.

Schon vor Eröffnung der Galeries Lafayette hielt sich Skepsis mit Blick auf die Immobilie

Aber auch nach der Eröffnung hielt die Skepsis offenbar an. Als ein damals gut vernetzter Warenhausmanager der Konkurrenz Galeries Lafayette besuchte, habe dieser schonungslos aufgedeckt, was eigentlich nicht zu einem branchentypischen Gebäude passe, erzählt ein Szenekenner. So sei die Lage der Rolltreppen zum Beispiel nicht optimal gewesen. Und auch der der Eingangsbereich soll eher vom Wesentlichen – den zum Verkauf stehenden Kleidungsstücken – abgelenkt haben. Zunächst richtete sich der Blick vieler Besucher nämlich in die Höhe – hinein in den imposanten gläsernen Trichter. „Kunden kommen ins Haus und das erste, was sie machen, ist der Ware den Arsch zuzudrehen“, soll es daraufhin von dem Konkurrenz-Manager geheißen haben.

Man kann sagen, dass sich die stolzen Franzosen danach mit den Unzulänglichkeiten abgefunden haben. Über die Jahre soll es sogar regelmäßig gelungen sein, schwarze Zahlen zu schreiben. Das hielt die Galeries Lafayette hier. Gerüchte, die Warenhauskette würde Berlin den Rücken kehren, halten sich allerdings schon seit Jahren. Und jetzt könnte es ein leises Adieu werden. Offiziell bestätigt ist der Auszug aus dem Quartier 207 zwar noch nicht. Der Mietvertrag mit dem Eigentümer der Immobilie, dem US-Konzern Tishman Speyer, läuft aber Ende 2024 aus. Kommentieren will man Verhandlungen darüber aber nicht, heißt es von der Galeries-Lafayette-Zentrale aus Paris.

Wirtschaftlich haben die Galeries Lafayette in Berlin schwere Jahre hinter sich

Wirtschaftlich hat das Kaufhaus an der Friedrichstraße schwere Jahre hinter sich. Erst Corona, nun die allgemeine Kaufzurückhaltung der Verbraucher und dann auch noch das schwierige Umfeld an der Straße selbst, die wegen Verkehrsexperimenten der Politik viel Glanz verloren hat. Dabei geht Luxus auch in Krisenzeiten eigentlich gut: Beim KaDeWe zum Beispiel sollen die Umsätze fast 20 Prozent über denen vor den Corona-Jahren liegen. Bei den Galeries Lafayette spürte man das wohl nicht. Wegen dauerhaften Verlusten gehen nun auch dem Management hier vor Ort die Argumente aus, die für ein Weiterführen des Geschäfts in Berlin sprechen.

Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg (HBB), weiß um die derzeitigen Probleme vieler Händler. Die Touristen seien zwar zurück in der Stadt. „Unser Brot-und-Butter-Geschäft mit den Einheimischen kommt aber nicht in die Gänge“, erklärt er. Viele Leute halten sich angesichts gestiegener Preise überall zurück – und ihr Geld lieber zusammen. Auch das ist ein Grund dafür, dass wohl Ende 2024 an der Friedrichstraße eine Ära zu Ende geht.