Brandenburger Naturschutzpreis für das Amt Temnitz

Der Naturschutzpreis von Brandenburg geht in diesem Jahr an das Amt Temnitz für den Einsatz für Naturschutz im Einklang mit Tourismus und Landwirtschaft. „Eindrucksvoll zeigt sich hier, dass Naturschutz für alle ein Gewinn ist, besonders dann, wenn man ihn partnerschaftlich und auf Augenhöhe umsetzt“, sagte Umweltminister Axel Vogel (Grüne) am Samstag bei der Verleihung des Preises der Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg. Das Amt engagiere sich seit 15 Jahren im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land mit zahlreichen Partnern für das Projekt „Lebensader Temnitz“.