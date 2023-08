Queer-Beauftragter will besseren Schutz queerer Menschen

Berlins erster Queer-Beauftragter Alfonso Pantisano (SPD) will queere Menschen in der Hauptstadt besser schützen. „Wir müssen die Opfer-Beratungsstellen stärken, wir müssen mehr Schutz- und Zufluchtswohnungen schaffen“, sagte Pantisano am Freitag in der „Abendschau“ im RBB-Fernsehen. „Wir brauchen jetzt eine Landesstrategie, die sich für den Schutz von queeren Menschen einsetzen wird.“ Geplant sei auch ein Runder Tisch zu Hasskriminalität.