Fahrgäste der BVG wurden am Donnerstag mit einer gemeinsamen Werbeaktion überrascht. Das hatten BVG und fritz-kola vorbereitet.

Aktion So werben BVG und fritz-kola gemeinsam für mehr Toleranz

Berlin. Was Limonade und Busfahren gemeinsam haben? Auf den ersten Blick nicht besonders viel. Die BVG und der Hamburger Limo-Hersteller fritz-kola jedoch haben gemeinsame Werte für sich entdeckt und daraus eine Werbeaktion gemacht, mit der sie Fahrgäste am Donnerstag direkt im Linienbus überraschten. Gemeinsam ging es für mehr Toleranz und Vielfalt mit dem Bus 106 durch Berlin.

Dafür bedienten sich fritz-kola und BVG einer Unart, der man besonders den Deutschen nachsagt: dem Reservieren von Flächen mittels Handtuch. Mit ernster Botschaft versehen „Reserviert für Toleranz“ auf der einen Seite und dem BVG-Sitz-Muster (Muster der Vielfalt) auf der anderen wurden diese Handtücher auf den Sitzen im Bus verteilt und sollten so für mehr Respekt und Rücksicht werben. Vorbereitet worden war die Aktion im BVG-Busbahnhof in der Müllerstraße in Wedding. Von dort aus begann der Bus seine gewohnte Route von Wedding bis nach Schöneberg.

Lesen Sie auch: S-Bahn und BVG: Tickets teurer

Fritz-kola-Mitarbeiterinnen begleiteten die Fahrt im Bus und erklärten den Fahrgästen, worum es dabei ging. Während mancher Fahrgast das Wort „reserviert“ besonders ernst nahm und beim Anblick des Handtuchs nach einem anderen Sitzplatz Ausschau hielt, setzten sich viele einfach drauf.

fritz-kola Sonderedition gibt es nun in ausgewählten Berliner Spätis

Michaela und ihre Tochter Joleen hatten sogleich ein Herz für die Aktion. „Es fällt positiv auf, weil man sich mit den Menschen direkt unterhalten kann“, sagte Michaela während der Busfahrt. Sie wünsche sich mehr Aufmerksamkeit untereinander.

MIchaela (rechts) und ihre Tochter Joleen finden die Aktion von BVG und fritz-kola gut.

Foto: Julia Lehmann / Berliner Morgenpost

Die limitierten Handtücher – nur etwa 200 wurden davon produziert – wurden im Laufe der Fahrt an die Fahrgäste verteilt. Beim Aussteigen gab es eine fritz-kola in die Hand. Bei den Flaschen handelte es sich ebenfalls um eine Sonderedition, die in ausgewählten Spätis für kurze Zeit zu bekommen ist. Das Etikett besteht aus dem BVG-Herz mit Muster der Vielfalt zum Abziehen und Aufkleben. Der QR-Code darunter führt zu weiteren Infos und zu einem Gewinnspiel.

Die Special Edition gibt es unter anderem am Schlesischen Tor bei „Späti 030“ oder am S+U-Bahnhof Warschauer Straße bei „365 Coffee & Snacks“. Alle teilnehmenden Spätis sind unter www.fritz-kola.com nachzulesen.

Handtuch-Aktion mit Augenzwinkern

Wie gut BVG und fritz-kola dabei zusammenpassen, erläuterten am Donnerstag Silke Grell, Marketing-Direktorin bei fritz-kola, und Christine Wolburg, BVG Head of Sales & Marketing. Während die BVG seit dem vergangenen Jahr das Muster der Vielfalt auf den Sitzen von 20 Fahrzeugen eingeführt hat, hat fritz-kola die Kampagne „Mund auf für Toleranz“ gestartet.

„Die Idee mit dem ausgebreiteten Handtuch ist natürlich mit Augenzwinkern zu sehen“, sagt Christine Wolburg. „Aber wir merken schon, dass die Menschen in Sachen Nähe noch zurückhaltend sind.“ Der BVG sei es, ähnlich wie fritz-kola, ein Bedürfnis gewesen, die gemeinsame Botschaft hinauszutragen. Laut Silke Grell wollte man ein niedrigschwelliges Angebot schaffen, dass dazu beiträgt, sich auf gemeinsame Werte wie Toleranz zurückzubesinnen. „Es soll eine kleine Geste im Alltag sein“, so Grell.

Lesen Sie auch:

Wer in Berlins gefährlichsten Park das Sagen hat

Festival der Riesendrachen in Berlin: Alle Infos

Freifläche Sachsendamm: Schwer zu vermitteln oder seltenes Filetstück?

Mehr Nachrichten aus Berlin lesen Sie hier.