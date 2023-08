IFA 2023 in Berlin: Das erwartet die Besucherinnen und Besucher

Berlin. Die Internationale Funkausstellung (IFA) steht vor der Tür. Von Freitag, den 1. September bis Montag, den 5. September, findet die Messe für Unterhaltungs- und Gebrauchselektronik wieder auf dem Messegelände in Berlin statt – und ist größer als im vergangenen Jahr.

2059 Aussteller aus 48 Ländern warten auf die Besuchenden der Elektronikmesse. 2022 waren es 900 Aussteller weniger, nämlich 1100 Aussteller aus 46 Ländern. Ein großer Teil der hinzugekommenen Aussteller käme aus den asiatischen Ländern, die im vergangenen Jahr wegen der Corona-Regelungen ferngeblieben seien: „Wir erwarten deutlich mehr Aussteller aus China in diesem Jahr“, sagt Sara Warneke, Geschäftsführerin der IFA-Rechteinhaberin, gfu.

Wer die neusten Technik-Trends und Gadgets noch vor offiziellen Verkaufsstart testen möchte, ist auf der Messe genau richtig: Hier kann man ausprobieren, anfassen und mit anderen Technik-Begeisterten ins Gespräch kommen. Die Besucher erwarten unter anderem große Marken wie Siemens, Mile, Bosch, LG, Samsung, Grundig, Tesla, Hama, Honor und Panasonic.

Ticketpreise für die IFA gestiegen

Die gut 2000 Ausstellenden präsentieren ihre Elektro-Highlights in 26 Messehallen auf 130 Quadratmeter. Deswegen sei gemütliches Schuhwerk essenziell, so der neue IFA-Geschäftsführer Oliver Merlin und warnt: „Die Wege sind weit.“ Erwartet werden 180.000 Besucher aus 48 Ländern und damit ebenfalls mehr als 2022, wo die Besucherzahl bei 161.000 lag.

Während im vergangenen Jahr ein Tagesticket 17,50 Euro kostete, 13 Euro für Studierende, gibt es 2023 keine Tagestickets, sondern nur noch 5-Tagestickets. Diese können bis zum 31. August für 22,91 Euro, 11,78 Euro für Studierenden, online erworben werden. Vor Ort kostet ein Ticket 28,55 Euro beziehungsweise 14,27 Euro – für Besucher, welche die IFA nur einen Tag besuchen wollen, also eine erhebliche Preissteigerung.

Die Trends: Nachhaltigkeit, Premiumisierung, Identifikation mit Marken

Wie schon 2022 ist auch dieses Jahr Nachhaltigkeit ein Top-Thema der IFA: Energiesparen, Vermeiden von Elektromüll und Kreislaufwirtschaft spielen auf der Messe für Unterhaltungs- und Gebrauchselektronik eine große Rolle. Hersteller halten Reden zum Thema Nachhaltigkeit und am Messesamstag, den 2. September, findet ein Repair-Café statt, in welchem Besuchende Elektrogeräte wie Mixer oder Gaming-Controller reparieren lassen können, Smartphones ausgeschlossen. Onlineanmeldung vorher notwendig.

Ein weiterer Trend der Elektrobranche, der sich auch auf der IFA widerspiegeln wird, sei die sogenannte Premiumisierung, so Warneke: „Es werden vermehrt hohe Preise für hochwertige Produkte gezahlt. Die Konsumenten erkennen einen Mehrwert und das kommt gut an.“ Außerdem seien Konsumentinnen und Konsumenten deutlich auf sich selbst konzentriert, weswegen Produkte der persönlichen Hygiene und Smartphones im Trend lägen. Und auch eine Identifikation mit Marken fände wieder vermehrt statt.

Ein zusätzliches Highlight der diesjährigen IFA ist die Rede von der Investorin und Influencerin Diana zur Löwen, die über ihre Unternehmenserfahrung und das Investieren in Start-ups spricht. Außerdem werden am Messemontag Spieler des 1. FC Union auf die Elektronikmesse kommen und den Besucherinnen und Besuchern für Fotos und Autogramme bereitstehen. Im Außenbereich erwartet die Technikbegeisterten ein Outdoor-Working-Space und ein Foodfestival mit vielen verschiedenen Foodtrucks, an denen man sich stärken kann. Für den richtigen Groove sorgt in den Abendstunden eine Roboter-DJane. Parallel zur Messe findet in der ersten Septemberwoche in der Stadt die Berlin Tech-Week statt. Vor allem am Abend wird an verschiedenen Orten Programm geboten.

Die IFA im Wandel der Zeit

Die IFA in Berlin blickt auf eine fast 100-jährige Geschichte zurück. 1924 fand die weltweit größte Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte als „Große Deutsche Funkausstellung“ zum ersten Mal überhaupt statt. 1930 eröffnete der Nobelpreisträger und Physiker Albert Einstein die Messe. Seine Rede wurde im Radio übertragen. Doch galt der Verbleib der traditionsreichen Messe in Berlin zuletzt als ungewiss.

Fast schon Seifenoper-Charakter hatten die Verhandlungen der Rechteinhaberin gfu und dem Messeveranstalter Clarion mit der Messe Berlin. Zwischenzeitlich hatte der Verbleib der IFA in der Hauptstadt auf der Kippe gestanden. Bei den Verhandlungen, bei denen auch Ex-Messe-Berlin-Chef Christian Göke mitmischte, drangen Misstöne nach außen. Die gfu drohte mit einen Weggang aus Berlin, vom Land hingegen hieß es, man würde nicht alles akzeptieren und mit sich machen lassen. Am Ende stand dann doch die Einigung. Die Parteien beschlossen einen Zehnjahresvertrag, der das Stattfinden der IFA in Berlin bis einschließlich 2032 sichert.

Die Messe Berlin selbst musste eine bittere Pille schlucken: Konzeptionell und inhaltlich hat seither gfu und Clarion das Sagen, die Messe ist nur noch die Vermieterin der Hallen. Eine kleine Hintertür blieb bei dem Vertrag dennoch offen: Nach fünf Jahren kann die Zusammenarbeit beidseitig gekündigt werden.

Doch sichert der Vertrag das 100-jährige Jubiläum der Messe, welches nächstes Jahr stattfindet. „100 Jahre IFA ist ein Geschenk für uns“, sagt Leif Lindner, designierter Geschäftsführer und Zuständiger für die IFA 2024. „Wir haben massive Unterstützung des Landes Berlin, worüber ich sehr dankbar bin.“ Für das Jubiläum geplant sei eine andere Bespielung des Sommergartens, eine wesentlich größere Tech-Week und Kooperationen mit „hochwertigen Partnern“.