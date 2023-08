Am kommenden Sonntag (3. September) öffnen in Berlin wieder viele Geschäfte. In diesen Centern und Läden können Sie shoppen.

Am 3. September 2023 findet in Berlin ein verkaufsoffener Sonntag statt.

Shopping in Berlin Verkaufsoffener Sonntag in Berlin: Diese Läden öffnen

Am 3. September findet in Berlin ein verkaufsoffener Sonntag statt

Welche Läden, Geschäfte, Shopping-Center und Märkte machen mit?

Erfahren Sie hier, welche Shops öffnen – und welche Öffnungszeiten gelten.

Berlin. In Berlin öffnen am ersten September-Wochenende auch sonntags viele Geschäfte, Malls und Shopping-Center. Anlass des verkaufsoffenen Sonntags ist die Internationale Funkausstellung (IFA) in Berlin, die vom 1. bis zum 5. September in der Hauptstadt stattfindet.

Welche Geschäfte machen mit? In welcher Zeit haben die Läden geöffnet? Gilt der verkaufsoffene Sonntag auch für alle Supermärkte und Discounter? An dieser Stelle finden Sie die wichtigsten Infos zum verkaufsoffenen Sonntag am 3. September 2023.

Verkaufsoffener Sonntag am 3. September 2023 in Berlin – der Überblick

Termin: 3. September 2023

3. September 2023 Anlass: Internationale Funkausstellung (IFA) in Berlin

Internationale Funkausstellung (IFA) in Berlin Öffnungszeiten teilnehmender Geschäfte: in der Regel 13 bis 18 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag in Berlin: Diese Geschäfte haben geöffnet

Das KaDeWe am Wittenbergplatz in Berlin.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Laut den Unternehmens-Websites nehmen unter anderem diese Läden, Shops und Malls am verkaufsoffenen Sonntag in Berlin teil. Unsere Zusammenstellung, der sie die Öffnungszeiten und Adressen der teilnehmenden Geschäfte entnehmen können, zeigt eine Auswahl und ist unverbindlich. Sie wird fortlaufend aktualisiert.

KaDeWe (13 bis 18 Uhr), Tauentzienstraße 21-24, 10789 Berlin-Schöneberg

(13 bis 18 Uhr), Tauentzienstraße 21-24, 10789 Berlin-Schöneberg Alexa (13-18 Uhr) , Grunerstraße 20, 10179 Berlin-Mitte

(13-18 Uhr) Grunerstraße 20, 10179 Berlin-Mitte Mall of Berlin (13-19 Uhr), Leipziger Platz 12, 10117 Berlin-Mitte

(13-19 Uhr), Leipziger Platz 12, 10117 Berlin-Mitte Das Schloss (13-18 Uhr), Grunewaldstraße 3, 12165, Berlin-Steglitz

(13-18 Uhr), Grunewaldstraße 3, 12165, Berlin-Steglitz Galeria Kaufhof Alexanderplatz (13-20 Uhr), Alexanderplatz 9, 10178 Berlin-Mitte

(13-20 Uhr), Alexanderplatz 9, 10178 Berlin-Mitte Hallen am Borsigturm (13-18 Uhr), Am Borsigturm 2, 13507 Berlin-Tegel

(13-18 Uhr), Am Borsigturm 2, 13507 Berlin-Tegel Wilmersdorfer Arcaden (13-18 Uhr), Wilmersdorfer Straße 46, Berlin-Wilmersdorf

(13-18 Uhr), Wilmersdorfer Straße 46, Berlin-Wilmersdorf Eastgate (13-18 Uhr), Marzahner Promenade 11a, 12679 Berlin

(13-18 Uhr), Marzahner Promenade 11a, 12679 Berlin Linden Center (13-18 Uhr), Prerower Platz 1, 13051 Berlin

(13-18 Uhr), Prerower Platz 1, 13051 Berlin Neukölln Arcaden (13-18 Uhr), Karl-Marx-Straße 66, 12043 Berlin-Neukölln

(13-18 Uhr), Karl-Marx-Straße 66, 12043 Berlin-Neukölln Spandau Arcaden (13-18 Uhr), Klosterstraße 3, 13581 Berlin

(13-18 Uhr), Klosterstraße 3, 13581 Berlin Gropius Passagen (13-18 Uhr), Johannisthaler Chaussee 317, 12351 Berlin-Neukölln

(13-18 Uhr), Johannisthaler Chaussee 317, 12351 Berlin-Neukölln Tempelhofer Hafen (13-18 Uhr), Tempelhofer Damm 227

12099 Berlin

Verkaufsoffener Sonntag in Berlin: Ikea, Möbel Höffner, Elektronikläden – diese Geschäfte haben geöffnet

Ikea in Tempelhof (13-18 Uhr), Sachsendamm 47, 10829 Berlin-Tempelhof

in Tempelhof (13-18 Uhr), Sachsendamm 47, 10829 Berlin-Tempelhof Ikea in Lichtenberg (13-18 Uhr), Landsberger Allee 364, 10365 Berlin-Lichtenberg

in Lichtenberg (13-18 Uhr), Landsberger Allee 364, 10365 Berlin-Lichtenberg Ikea in Spandau (13-18 Uhr), Gewerbehof 10,13597 Berlin-Spandau

in Spandau (13-18 Uhr), Gewerbehof 10,13597 Berlin-Spandau Möbel Höffner in Lichtenberg (12-18, Beratung und Verkauf 13-18 Uhr), Landsberger Allee 320, 10365 Berlin

in Lichtenberg (12-18, Beratung und Verkauf 13-18 Uhr), Landsberger Allee 320, 10365 Berlin Möbel Höffner in Schöneberg , ( 12-18, Beratung und Verkauf 13-18 Uhr) , Sachsendamm 20, 10829 Berlin-Schönefeld

in Schöneberg 12-18, Beratung und Verkauf 13-18 Uhr) Sachsendamm 20, 10829 Berlin-Schönefeld Einzelne Filialen von Media Markt und Saturn (13 bis 18 Uhr).

und (13 bis 18 Uhr). Stadler Zweirad-Center in Charlottenburg (Königin-Elisabeth-Straße 9-23, 14059 Berlin) und Prenzlauer Berg (August-Lindemann-Straße 9, 10247 Berlin), 13 bis 18 Uhr

In Berlin darf der Senat jedes Jahr bis zu acht Termine für Sonntagsöffnungen festlegen. Voraussetzungen für den Sonderverkauf sind stattfindende Events in der deutschen Hauptstadt. Alle Termine der verkaufsoffenen Sonntage 2023 in Berlin finden Sie hier. Der nächste verkaufsoffene Sonntag ist am 3. Dezember 2023 zum ersten Advent.

Öffnungszeiten am 3. September 2023 in Berlin: Diese Supermärkte haben geöffnet

Die aufgeführten Öffnungszeiten beziehen sich auf Angaben der Websites der Supermarkt-Ketten. Im Einzelfall können die Zeiten am 3. September aber davon abweichen. Bitte informieren Sie sich gezielt vor dem Besuch der Verkaufsstellen.

Rewe-Supermarkt im Ostbahnhof

Am Ostbahnhof 9

10243 Berlin-Friedrichshain

Öffnungszeit: 6 bis 0 Uhr

Am Ostbahnhof 9 10243 Berlin-Friedrichshain Öffnungszeit: 6 bis 0 Uhr Penny-Discounter im Ostbahnhof

Am Ostbahnhof 9

10243 Berlin-Friedrichshain

Öffnungszeit: 7 bis 23 Uhr

Am Ostbahnhof 9 10243 Berlin-Friedrichshain Öffnungszeit: 7 bis 23 Uhr Rewe-Supermarkt im Hauptbahnhof

Europaplatz 1

10557 Berlin- Mitte

Öffnungszeit: 8 bis 22 Uhr

Europaplatz 1 10557 Berlin- Mitte Öffnungszeit: 8 bis 22 Uhr Edeka-Supermarkt an der Friedrichstraße

Friedrichstr. 142

10117 Berlin-Mitte

Öffnungszeit: 6 bis 22 Uhr

Friedrichstr. 142 10117 Berlin-Mitte Öffnungszeit: 6 bis 22 Uhr Denn's Biomarkt am Bahnhof Gesundbrunnen

Hanne-Sobek-Platz

13357 Berlin-Gesundbrunnen

Öffnungszeit: 8 bis 22 Uhr

Hanne-Sobek-Platz 13357 Berlin-Gesundbrunnen Öffnungszeit: 8 bis 22 Uhr Denn's Biomarkt am Ostkreuz

Sonntagstraße 37

10245 Berlin-Friedrichshain

Öffnungszeit: 7 bis 22 Uhr

Sonntagstraße 37 10245 Berlin-Friedrichshain Öffnungszeit: 7 bis 22 Uhr Edeka im Bahnhof Lichtenberg

Weitlingstra0e 22

10317 Berlin-Lichtenberg

Öffnungszeit: 8 bis 22 Uhr

Weitlingstra0e 22 10317 Berlin-Lichtenberg Öffnungszeit: 8 bis 22 Uhr Rewe am Flughafen BER

Bahnhof T1/T2, Ebene U1, Ebene U1

Öffnungszeit: 5 bis 0 Uhr

Bahnhof T1/T2, Ebene U1, Ebene U1 Öffnungszeit: 5 bis 0 Uhr Hit-Ulrich am Bahnhof Zoo

Kantstraße 7

10623 Berlin-Charlottenburg

Öffnungszeit: 9 bis 22 Uhr

Kantstraße 7 10623 Berlin-Charlottenburg Öffnungszeit: 9 bis 22 Uhr Spar Express im Bahnhof Zoo

Ausgang Hardenbergplatz

Öffnungszeit: 8 bis 0 Uhr

Ausgang Hardenbergplatz Öffnungszeit: 8 bis 0 Uhr Rewe to Go am Bahnhof Warschauer Straße

Warschauer Str. 8

10243 Berlin-Friedrichshain

Öffnungszeit: rund um die Uhr geöffnet

Warschauer Str. 8 10243 Berlin-Friedrichshain Öffnungszeit: rund um die Uhr geöffnet Edeka Bahnhof Südkreuz

Hildegard-Knef-Platz 1

10928 Berlin-Schöneberg

Öffnungszeit: 8 bis 22 Uhr

