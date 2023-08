Messe Berlin: Diese Highlights stehen 2023 noch an

Die Messe Berlin ist zurück aus der Sommerpause. Was Besucher auf dem Gelände im Westen der Stadt in nächster Zeit erwartet.

Berlin. Gastronomen, Hoteliers, aber auch viele Taxifahrer dürfte das freuen: Der Veranstaltungskalender der Messe Berlin ist bis Jahresende gut gefüllt. Neben Höhepunkten wie der Internationalen Funkausstellung IFA oder Boot & Fun Inwater sind auch zahlreiche kleinere Events und Kongresse auf dem Messegelände im Westen der Stadt geplant. Aber auch über das eigene Gelände hinaus wird die Messe Berlin in diesem Jahr noch aktiv sein. Einige Hunderttausend Gäste werden erwartet.

„Die Messe Berlin ist mit drei großen Leitmessen Grüne Woche, Fruit Logistica und ITB Berlin bereits im ersten Quartal stark ins Veranstaltungsjahr gestartet. Ein weiteres Highlight waren die Special Olympic World Games. Mit Blick auf den Herbst gehen wir sehr optimistisch in das zweite Halbjahr. Wir freuen uns auf die anstehende Boot & Fun Inwater, die IFA Berlin unter neuer Leitung und viele weitere Messen, Events und Kongresse“, sagte Dirk Hoffmann, Geschäftsführer der Messe Berlin, laut einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung.

Messe Berlin richtet „Riviera-Feeling“ an der Havel aus

Bereits in dieser Woche startet die Boot & Fun Inwater (25. bis 27. August). Die Wassersport-Messe findet allerdings nicht auf dem Messegelände statt, sondern in Werder an der Havel. Die Messe selbst spricht von „Riviera-Feeling“. „Deutschlands größtes Wassersportevent im Binnenwassergebiet präsentiert unter freiem Himmel Wassersport vom Feinsten“, heißt es. Im Wasser und an der Promenade der Marina in den Havelauen sollen mehr als 150 Boote fast aller Segmente zu erleben sein.

IFA findet Anfang September in der Messe Berlin statt

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Auf dem Gelände unterm Funkturm ist die IFA das erste Highlight im Herbst. Vom 1. bis 5. September präsentiert sich die Leistungsschau Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte erstmals unter neuer Führung: Nicht mehr die gfu und die Messe selbst sind Ausrichter, sondern die sogenannte IFA Management GmbH. Das Sagen in der Firma hat der internationale Messeveranstalter Clarion. Nicht nur Besucher, sondern auch die Berliner Politik dürfte gespannt darauf sein, welche neuen Ideen sich die neuen Veranstalter für die IFA ausgedacht haben. 161.000 Gäste kamen im letzten Jahr.

Branchenmesse CMS ist zu Gast in Berlin

Vom 19. bis 22. September dreht sich in den Hallen auf dem Messegelände dann alles rund um das Thema gewerbliche Reinigungstechnik. Die Branchenmesse CMS ist zu Gast. Das wird nicht nur die großen Berliner Gebäudedienstleister rund um Dussmann und Gegenbauer interessieren. Die Veranstaltung ist allerdings nur Fachbesuchern zugänglich.

Anfang November startet die Smart Country Convention

Nur wenig später startet auf dem Messegelände dann die Smart Country Convention. Bei der Messe steht vor allem die Digitalisierung der Verwaltung im Vordergrund. Inzwischen hat sich das Thema fest im Berliner Messekalender etabliert. Mit etwa 12.000 Teilnehmern rechnet die Messe zwischen dem 7. und 9. November.

Es folgt der Bazaar Berlin

Vom 8. bis 12. November findet auf dem Messegelände dann mit der Bazaar Berlin die – laut Messe – wichtigste internationale Verkaufsmesse für Design, Kunsthandwerk, Naturwaren sowie fair gehandelte Erzeugnisse statt. „Aussteller aus aller Welt präsentieren ihre außergewöhnlichen Waren und landestypischen Erzeugnisse und lassen fünf Tage lang Urlaubsstimmung aufkommen“, teilte das Landesunternehmen mit.

Boot & Fun: Eine der größten Bootsmessen für Binnen- und Küstengewässer

Und Anfang Dezember sollten sich dann Wasserfreunde auf das Berliner Messegelände trauen. Dann (30. November bis 3. Dezember) dreht sich auf der Boot & Fun alles um die Themen Freizeit, Erlebnis und Mobilität auf, im und am Wasser. Die Boot & Fun gilt als eine der größten Bootsmessen für Binnen- und Küstengewässer. Neben Trends und Neuheiten für Freunde und Fans von Wassersport und Wassertourismus, auch Angel-Enthusiasten, Campern und Outdoorfans ein breites und vielseitiges Angebot. „Im Zusammenschluss mit Deutschlands größter Messe zum Trendthema Angeln – der Angelwelt Berlin – , der Auto Camping Caravan und dem Berlin Travel Festival wird die Boot & Fun Berlin zu Deutschlands größter Boots- und Freizeitmesse für Wassersport, Outdoor, Adventure und Reisen“, schreibt die Messe.

Neben größeren Veranstaltungen stehen noch viele weitere Kongresse und Treffen im Kalender der Messe: Darunter: der Deutscher Pflegetag 2023 (28. September bis 29. September), der BCB – Bar Convent Berlin (09. Oktober bis 11. Oktober) und die Venus (26. Oktober bis 29. Oktober).

Neuer Messechef startet am 1. September

Wechselt aus Potsdam unter den Funkturm: Der künftige Messe-Chef Mario Tobias.

Foto: IHK Potsdam

Die Messe Berlin gilt als eine der größten deutschen Messegesellschaften. Neben der Grünen Woche zählen auch die ITB, die ILA und die IFA zu den Leitveranstaltungen. Viele der Messen haben Tradition. Die IFA zum Beispiel feiert 2024 ihr 100-jähriges Bestehen am Standort. Corona allerdings hatte die Branche auf die Probe gestellt. In Berlin verlief der Neustart vielversprechend, sagen Experten. Daran anzuknüpfen werde nun auch Aufgabe des neuen Messechefs sein, hatte kürzlich erst Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) im Interview mit der Berliner Morgenpost betont. Der Neue, der ehemalige Potsdamer IHK-Chef Mario Tobias, startet am 1. September – also genau zu der Zeit, in der es auf dem Berliner Messegelände wieder richtig voll wird.