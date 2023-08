Warum viele Berliner am Dienstag kalt duschen müssen

Zehntausende Haushalte im Osten Berlins werden am Dienstag kein warmes Wasser haben. Wer betroffen ist und was Vattenfall sagt.

Berlin. Zehntausenden Berliner im Osten der Stadt wird am Dienstag das Warmwasser abgedreht. Der Grund dafür: Teile der Fernwärmetrasse müssen wegen nötiger Arbeiten von 7.00 Uhr bis 24.00 Uhr außer Betrieb genommen werden und damit auch die Belieferung mit Warmwasser, teilte der Versorger Vattenfall mit.

Von diesen Arbeiten betroffen sind rund 55.000 Wohneinheiten in folgenden Gebieten:

Lichtenberg: u. a. Teile von Fennpfuhl und Alt-Hohenschönhausen

Pankow: u. a. große Teile von Weißensee, Prenzlauer Berg, Pankow

Angrenzende Gebiete von Friedrichshain

Ebenfalls betroffen ist das Vivantes Klinikum Friedrichshain, das jedoch über eine Notversorgung weiter mit der benötigten Wärme beliefert wird.

Auf Morgenpost-Anfrage erklärt eine Vattenfall-Sprecherin die genauen Hintergründe der Wartungsmaßnahme – und woher man weiß, ob man von der Warmwassersperrung betroffen ist. „Wir haben alle Hausverwaltungen in dem Gebiet kontaktiert und gebeten, die Maßnahme anzukündigen“, erklärt die Sprecherin den Weg der Kommunikation. Eine Garantie dafür, dass die Verwaltungen die Bewohner auch rechtzeitig informiert haben gibt es allerdings nicht.

Das ist der Grund für die Warmwassersperrung

Dennoch ist davon auszugehen, dass Bewohner, die bislang keine Benachrichtigung von ihrer Hausverwaltung bekommen haben, auch nicht von der Warmwassersperrung betroffen sind. Dies kann der Fall sein, obwohl man im Gebiet der Wartungsarbeiten zum Beispiel in Pankow oder Prenzlauer Berg wohnt.

Auch zum genauen Ort der Wartungsarbeiten gibt Vattenfall auf Anfrage genauere Auskunft. So soll am Weißenseer Weg eine Armaturanlage getauscht werden, berichtet die Sprecherin. Man habe den Eingriff bewusst in eine Zeit gelegt, wenn der Warmwasserbedarf in Berlin vergleichsweise gering ist. Ziel soll es sein, das Fernwärmesystem rechtzeitig vor dem Winter zu ertüchtigen. Eine Warmwassersperrung bei Kälte wollte Vattenfall mit dem Eingriff im August vermeiden.