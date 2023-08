Tom Tykwer: „Lola rennt“ könnte ich heute nicht mehr machen

Tom Tykwer, Regisseur, nimmt an einem Pressetermin teil.

Tom Tykwer (58) sieht mit Verwunderung auf sein 25 Jahre altes Werk „Lola rennt“, mit dem er seinen Durchbruch erzielte. „Ich schaue mir meine eigenen Filme eigentlich nie wieder an, wenn ich sie hinter mir gelassen habe“, teilte der Regisseur der Deutschen Presse-Agentur mit. Zum Jubiläum von „Lola rennt“ habe er jedoch einen neuen Blick darauf geworfen. „Ich fand ihn ganz schön frisch für sein Alter“, sagte Tykwer. „„Wie haben wir denn das hingekriegt?“, dachte ich. Und ich dachte, ich war wirklich ein anderer Typ damals, so einen Film könnte ich nicht machen heute. Das war ein interessantes Gefühl.“ Der Film lief vor 25 Jahren im Kino (Kinostart war am 20.8.98) und wurde Kult.