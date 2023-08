Berlin: Senat stockt Mittel für politische Bildung auf

Berlin. Berlin will mehr Geld für die politische Bildung ausgeben und damit die vom Bund angekündigten Kürzungen ausgleichen. Darauf haben sich die Spitzen von CDU und SPD bei den Verhandlungen zum Haushaltsentwurf verständigt.

Der Betrag steigt demnach von 3,56 Millionen Euro auf 3,8 Millionen Euro in diesem Jahr, ab 2025 sollen es dann pro Jahr vier Millionen Euro sein, sieht der Haushaltsentwurf vor. Darin enthalten sind auch 630.000 Euro für die parteinahen Stiftungen.

„Die Kürzungspläne der Bundesregierung sind ein falsches Zeichen in diesen Zeiten“, sagte SPD-Fraktionschef Raed Saleh der Berliner Morgenpost. „Deshalb wollen wir die Unterstützung anheben.“ Es sei wichtig, jungen Menschen Orientierung zu liefern. „Wir wollen selbstbewusste Berlinerinnen und Berliner, denen wir den Wert der Demokratie vermitteln und zeigen wollen, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist“, sagte Saleh.

Der Bundeshaushalt sieht Kürzungen in Höhe von 20 Millionen Euro vor

Im Entwurf für den kommenden Bundeshaushalt sieht Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vor, dass die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 76 Millionen Euro erhalten soll - und damit rund 20 Millionen weniger als in diesem Jahr.

Das hatte bereits zu breiter Kritik geführt. Gerade angesichts des Anstiegs extremistischer politischer Strömungen und sinkendem Vertrauen in die demokratischen Institutionen sei dies das falsche Signal, hieß es. Zudem drohe auch die finanzielle Unterstützung für viele gemeinnützige Anbieter wegfallen, beklagt die Bundeszentrale.

Tatsächlich haben sich die Ampel-Parteien in ihrem Koalitionsvertrag der Stärkung der Demokratie verschrieben. „Wir wollen die politische Bildung und die Demokratiebildung entlang der Bildungskette stärken, die Projektmittel der Bundeszentrale für politische Bildung erhöhen und die Unabhängigkeit ihrer Arbeit achten“, heißt es darin. Doch die Sparzwänge der Regierung führen nun zu realen Kürzungen, auch bei der politischen Bildung.

Berlin will das Wahlalter auf 16 Jahre absenken

Zwar gibt es auch innerhalb der Bundesregierung Kritik an den Sparplänen, aber der Senat will sich nicht darauf verlassen, dass die Kürzungen in den kommenden Wochen bis zur abschließenden Haushaltsverhandlung zurückgenommen werden. „Gerade vor dem Hintergrund, dass wir das Wahlalter auf 16 Jahre senken wollen, ist das wichtig“, sagte Saleh. „An dieser Stelle darf auf keinen Fall gespart werden.“

Die CDU-SPD-Koalition hatte sich im Koalitionsvertrag auf die Absenkung des Wahlalters verständigt. Die CDU hatte die Zustimmung an einen Ausbau der politischen Bildung geknüpft. Die Absenkung des Wahlalters soll noch in diesem Jahr beschlossen werden. Dazu muss die Verfassung mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit des Parlaments geändert werden. Grüne und Linke haben bereits ihre Zustimmung signalisiert.

Kaum Interesse an Mitarbeit in politischen Parteien

Dass ein erhöhter Bedarf an politischer Bildung besteht, legt eine in dieser Woche vorgestellte repräsentative Befragung junger Menschen des Liz-Mohn-Centers der Bertelsmann-Stiftung nahe. Demnach ist das politische Engagement eher wenig attraktiv für Jugendliche. „Es besteht unter den Befragten wenig Interesse daran, ihren Beitrag für die Gesellschaft über die Mitgliedschaft in einer politischen Partei zu leisten“, lautet ein Ergebnis der Befragung. Nur 20 Prozent der Jugendlichen sei das „eher wichtig“ bis „sehr wichtig“.

Zwei Drittel der Befragten (67 Prozent) gaben demnach an, kein Interesse daran zu haben, sich in einer politischen Partei zu engagieren. „Die Parteien bleiben aufgefordert, für Kinder und Jugendliche attraktivere Rahmenbedingungen für ein Engagement zu schaffen. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, Jugendliche benötigen attraktive Optionen, um sich zu engagieren“, bewertet Jörg Habich, Geschäftsführer des Liz Mohn Centers, die Ergebnisse.

Zustimmung zur Demokratie sinkt bei jungen Menschen

Die Untersuchung mache auch deutlich, dass die Demokratie nicht in allen gesellschaftlichen Schichten über eine mehrheitliche Zustimmung verfügt. „Es zeichnet sich ein Gefälle ab, wonach die Demokratie eine stabile Unterstützung bei höher gebildeten Kindern und Jugendlichen hat, in den mittleren und niedrigen Bildungsschichten jedoch an Zustimmung verliert“, heißt es in der Untersuchung weiter. So stimmten zwar über drei Viertel (77 Prozent) der höher Gebildeten einer Bewertung von Demokratie als guter Regierungsform zu. Damit wächst der Anteil in dieser Gruppe im Vergleich zu 2022 um sieben Prozentpunkte an.

Die Befragten mit (angestrebtem) mittlerem Schulabschluss bewerteten die Demokratie jedoch nur noch zu 55 Prozent als gut. In der Gruppe der Befragten mit (angestrebtem) niedrigerem Bildungsstand rutscht die Zustimmung zur Demokratie im Vergleich zum Vorjahr sogar um ganze 15 Prozentpunkte ab und liegt aktuell bei lediglich 40 Prozent. „Die Demokratie verliert damit in dieser Gruppe zunehmend an Rückhalt“, lautet das besorgniserregende Fazit.

Die Berliner Landeszentrale für politische Bildung, die den größten Anteil an der Förderung des Senates erhält, setzt sich auf vielen Ebenen für das Demokratieverständnis in der Gesellschaft ein. Dabei hat sie vor allem junge Menschen im Blick. Die Zentrale veranstaltet Foren zu aktuellen Themen, Tagungen zu Fragen der politischen Bildung, Fortbildungen, Lesungen, Stadtrundgänge, Filmvorführungen und stellt Informationsmaterial für Interessierte bereit. Das Besucherzentrum befindet sich im Amerika-Haus, direkt am Bahnhof Zoologischer Garten.