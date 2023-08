Bundesregierung: Tag der offenen Tür 2023 - Das sind die Highlights

Am 19. und 20. August lädt die Bundesregierung in Berlin zu einem Blick hinter die Kulissen ein. Das sind die Höhepunkte des Programms.

Die Bundesregierung lädt ein: Kanzler Olaf Scholz (SPD), hier vor dem Finanzministerium, ist am 20. August ab 14 Uhr beim Tag der offenen Tür in Berlin dabei und beantwortet Bürgerfragen im Bundeskanzleramt, Willy-Brandt-Straße 1.

Berlin. Wer schon immer mal hinter die Kulissen der großen Politik blicken wollte, hat am kommenden Wochenende die Gelegenheit: Am Sonnabend und Sonntag, 19. und 20. August, öffnen das Bundeskanzleramt, die Bundesministerien und das Bundespresseamt in Berlin ihre Türen. Das Motto lautet: „Die Regierung lädt ein“. Dabei wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag im Kanzleramt Bürgerfragen beantworten. Ebenso dabei sind Bundesminister wie Marco Buschmann (FDP) oder Annalena Baerbock (Grüne). In fast allen Regierungsgebäuden läuft das Programm von 10 bis 18 Uhr.

Neben vielen Ausstellungen und Führungen bieten die Ministerien interaktive Informationsangebote – von physikalischen Experimenten bis hin zum simulierten Crashtest. Anmelden muss man sich nicht, Interessierte können an beiden Tagen einfach vorbeikommen. Die meisten Zugänge sind barrierefrei. Aber: Es gibt Sicherheitskontrollen. Den Personalausweis oder einen Lichtbildausweis sollte man mitbringen, auf größere Taschen oder Gepäckstücke dagegen verzichten. Hunde müssen draußen bleiben.

Das Programm mit mehr als 350 Punkten sowie Hinweise zu Einlass und Sicherheit gibt es online.

„Die Regierung lädt ein“: Die Highlights im Überblick