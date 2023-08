Das Rätsel um die U-Bahn-Pause auf der Oberbaumbrücke

Warum bleiben Fahrgäste in Richtung Warschauer Straße oft minutenlang im Zug auf der Oberbaumbrücke stehen? Die Erklärung ist simpel.

Eine U-Bahn der Linie U1 wartet auf der Oberbaumbrücke, bis sie in den Bahnhof Warschauer Straße einfährt.

Berlin. Die U1, die von der Warschauer Straße zur Uhlandstraße fährt, ist 8,81 Kilometer lang hat 13 Stationen und braucht dafür nur 22 Minuten – wenn alles gut läuft. Wenn man Pech hat, fährt die Bahn von Schlesisches Tor bis Warschauer Straße langsam auf Berlins bekannteste Brücke, wird dann noch langsamer und bleibt schließlich stehen. Zwei Minuten sind für die Wegstrecke zwischen den letzten beiden Stationen eingeplant, aber manchmal pausiert die Bahn allein zwei Minuten auf der Brücke.

Es lohnt sich dann seine Augen vom Buch oder Smartphone zu erheben und den Blick schweifen zu lassen: In Richtung des Spreepanoramas mit Fernsehturm auf der Westseite oder des Osthafens und des riesigen „Molecule Man“ des Bildhauers Jonathan Borofsky, der auf der Ostseite in der Spree steht.

Zu Mauerzeiten war Schluss am Schlesischen Tor

Zu Mauerzeiten war diese Fahrt gar nicht möglich. Da war schon am Bahnhof Schlesisches Tor Schluss für die U-Bahn. Die Oberbaumbrücke war Grenzübergang nach Ost-Berlin. Erst am 4. Oktober 1995 ging der Bahnhof Warschauer Straße nach Wiedervereinigung und denkmalpflegerischer Restaurierung und Wiederaufbau der Oberbaumbrücke wieder in den Betrieb. Seit dem Umbau hat der Bahnhof jedoch nur noch drei Gleisanlagen statt wie zuvor vier, dafür sind diese aber für den Einsatz von Zügen mit acht Wagen verlängert worden.

Wenn die U-Bahn auf der Oberbaumbrücke stoppt, kann man den Blick auf die Spree genießen.

Aber warum macht die BVG nun einen minutenlangen Zwischenhalt auf Berlins bekanntester Brücke? Fürs Sightseeing ja wohl nicht! Die BVG antwortet in lässigem Ton: „Dass ab und zu U-Bahnen der U1/U3 für einen Augenblick auf der Oberbaumbrücke Halt machen, hat einen für die Fahrgäste sehr erfreulichen Hintergrund: Den äußerst dichten Takt auf diesem Abschnitt.“

Der U-Bahn-Fahrer bekommt ein Signal

Auf der Hochbahn der U1/U3 schickt die BVG zu Spitzenzeiten alle 3,5 Minuten eine Bahn aufs Gleis. „Bei dieser engen Zugfolge kommt es vereinzelt dazu, dass ein ausfahrender Zug aus dem Bahnhof Warschauer Straße die Einfahrt des nächsten Zuges blockiert. Dann kommt es zum Halt des Zuges vor dem Einfahrtsignal, welches am Ende der Oberbaumbrücke steht.“

Die Fahrgäste könnten dann „kurz die Aussicht über die Spree genießen“, rät die BVG. „Sobald der ausfahrende Zug weit genug in Richtung Schlesisches Tor abgerückt ist, erfolgt die Einfahrt des wartenden Zuges.“

