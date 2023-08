Nach Orkan: Brandenburg rüstet sich für den nächsten Sturm

Das Dach eines Hauses ist nach dem nächtlichen Unwetter teilweise zerstört. Ein heftiges Gewitter mit Sturmböen hat in Brandenburg an der Havel zahlreiche Bäume entwurzelt und Schäden verursacht.

Brandenburg. Der Sturm hat Dächer abgedeckt, dicke Bäume umgerissen und der Starkregen flutete die Keller: Ein schweres Unwetter hat in der Nacht zu Mittwoch in Brandenburg an der Havel massive Schäden hinterlassen. „Das habe ich wirklich noch nie erlebt in dieser Dimension“, bekannte Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) am Tag nach der Unwetternacht, „Das Schadensbild ist bei Lichte betrachtet wahnsinnig groß.“ Aufgrund der massiven Schäden mussten etliche Straßen gesperrt werden.

Schwerverletzte gab es jedoch glücklicherweise nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Bei den Verletzungen einer 36-Jährigen, die man unter einem Baum gefunden habe, geht der Bürgermeister nach derzeitigem Stand nicht von einem ursächlichen Sturmunfall aus.

Eine Schneise der Verwüstung hinterließ der Okran in Brandenburg. Hier wurde eine Wiese in ein Trümmerfeld verwandelt.

Foto: Michael Bahlo/dpa

Schadenshöhe noch nicht bekannt

Die Schadenshöhe lasse sich nicht genau beziffern, so der Oberbürgermeister. Er gehe aber davon aus, dass es sich um insgesamt „sechsstellige Beträge und darüber hinaus“ handle. Die Zahl der Einsätze gab Scheller mit rund 160 an, davon seien 90 bis Mittwochmittag abgearbeitet worden. Insgesamt sollen rund 200 Notrufe eingegangen sein. Laut Oberbürgermeister Scheller gehen Experten zudem davon aus, dass sich in zwei bis drei Wochen noch mögliche weitere Schäden etwa an Bäumen zeigen werden.

Die heftigen Böen, die ihren Höhepunkt zwischen 20.30 und 21 Uhr hatten, erreichten eine Geschwindigkeit bis zu 148 Kilometern je Stunde, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Potsdam sagte. „Das ist also satte Orkanstärke“. Es gab Starkregen und auch Hagel.

Warnung vor neuen Unwettern

Ein Sprecher der Regionalleitstelle sagte, die gesamte Stadt Brandenburg an der Havel sei von den Unwetterschäden betroffen. Das Gewitter zog eine Schneise durch die Stadt westlich von Berlin. Feuerwehren, Technisches Hilfswerk und andere Hilfsorganisationen waren im Dauereinsatz. Auch über Warn-Apps wurden die Bürger über die Einschränkungen informiert und vor Gefahren weiterhin herabfallender Äste und Gebäudeteile in Kenntnis gesetzt.

Während die Einsatzkräfte vor Ort noch Schäden aufnehmen und beseitigen steht allerdings auch schon das nächste Unwetter vor der Tür: Peter Zedler vom Deutschen Wetterdienst (DWD) warnte im Gespräch mit der Morgenpost vor möglichen weiteren Unwettern am Donnerstagvormittag in den Regionen Havelland und Ruppin. Dabei könnten vor allem in einem Bereich von der Prignitz über den Fläming bis in den Süden Brandenburgs in kurzer Zeit bis zu 25 Liter Regen je Quadratmeter niedergehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte. Es sind Sturmböen der Windstärke acht bis neun möglich.

Blitze in Brielow, Schäden auch in Nauen

Zudem brannte der Polizei zufolge in Brielow (Potsdam-Mittelmark) ein Wohnhaus wahrscheinlich wegen eines Blitzschlags aus. Den Rettern der Feuerwehr sei es wegen vieler umgestürzter Bäume nur mit Mühe gelungen, zum Brandort vorzudringen und den Löscheinsatz zu beginnen. Es sei bei dem Brand niemand verletzt worden. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar und einsturzgefährdet.

Auch aus Nauen (Havelland) wurden vereinzelt Schäden gemeldet. Die Aufräumarbeiten in Brandenburg an der Havel dürften sich noch lange hinziehen. Am Mittwoch schaltete die Stadt eine Hotline, damit Bürgerinnen und Bürger Sturmschäden melden können.

Der Sprecher der Regionalleitstelle der Feuerwehr bekannte: „In 30 Jahren Dienstzeit habe ich noch nicht erlebt, dass so viele Bäume umgefallen sind.“ Bäume aller Größen seien umgerissen worden, von 50 Zentimetern bis 1,50 Meter Durchmesser.

Domstift nur leicht beschädigt

Von den Unwetterschäden ist auch das evangelische Domstift betroffen, wenn auch vergleichsweise leicht. Dom und der Domschatz mit Archiv, Museum, Depot und Bibliothek seien einer ersten Einschätzung zufolge zwar ohne erkennbare Schäden geblieben, sagte eine Sprecherin. An anderen Gebäuden des Domstifts seien jedoch drei Dächer beschädigt und ein Wassereinbruch festgestellt worden.

Auf mehreren Gebäuden seien Dachziegel verschoben, hieß es weiter. Auf dem Burghof am Dom seien zahlreiche Bäume durch den Sturm teilweise stark beschädigt und müssten gesichert werden. Mehrere Bäume seien umgestürzt. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen.

Die Feuerwehr bereitet sich angesichts der Wettervorhersage intensiv auf mögliche weitere Einsätze vor, sagte der für die Feuerwehr zuständige Beigeordnete Thomas Barz. „Wir hoffen, dass es nicht so schlimm wird.“