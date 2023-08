Dietmar Bartsch: So reagiert der Berliner Landesverband der Linken auf den Rücktritt

Linke in der Krise Bartsch: So reagieren die Linken in Berlin auf den Rücktritt

Berlin. Der Berliner Landesverband der Linken hat den Rücktritt des langjährigen Fraktionschefs Dietmar Bartsch bedauert. „Dietmar Bartsch war und bleibt eine wichtige Persönlichkeit für die Linkspartei und hat sich vor allem im Kampf gegen Kinderarmut verdient gemacht“, sagte der stellvertretende Landesvorsitzende Bjoern Tielebein. „Die Bundestagsfraktion muss jetzt ein starkes Führungsteam finden, denn gerade in diesen Zeiten brauchen wir eine laute und engagierte linke Stimme im Bundestag.“ Auch interessant: Die wichtigsten Nachrichten des Tages aus der Bundespolitik finden Sie in diesem News-Blog

Die Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali hatte zuvor bereits ihren Rücktritt erklärt

Bartsch hatte am Mittwoch überraschend seinen Rückzug angekündigt und damit die Führungskrise seiner Partei verschärft. Er werde bei der Vorstandswahl am 4. September nicht erneut kandidieren, erklärte der 65-Jährige am Mittwoch in einem Schreiben an die Fraktion. Den Entschluss habe er vor langer Zeit gefasst. Vor einigen Tagen hatte bereits seine Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali ihren Rückzug angekündigt. Hintergrund ist der Richtungsstreit um die Abgeordnete Sahra Wagenknecht.

Wagenknecht trägt die politische Linie der Bundesvorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan nicht mit und will bis zum Jahresende entscheiden, ob sie eine eigene Partei gründet. Falls es dazu kommt, droht der Linken und ihrer Bundestagsfraktion die Spaltung. Es wird erwartet, dass dann mehrere der 39 Abgeordnete die Linke zusammen mit Wagenknecht verlassen würden.