Wetter in Berlin aktuell: Drohen neue Gewitter? Die Vorhersage für das Wochenende

Der Freitag startet in Berlin und Brandenburg örtlich mit Schauern und kräftigen Gewittern. Wie wird's am Wochenende? Die Vorhersage.

Das Wetter in Berlin wird wieder hochsommerlich

Der Freitag startet örtlichen noch mit Schauern

Am Samstag werden in Berlin 30 Grad erwartet – örtlich aber auch Gewitter

Wie geht es weiter? Die Vorhersage im Überblick

Berlin/Potsdam. Der Sommer meldet sich zurück. Am Wochenende könnte es in Berlin und Brandenburg sogar richtig heiß werden. Zwar beginnt der Freitag noch wolkig und mit einigen örtlichen Schauern, die lokal auch kräftiger ausfallen können. Im Tagesverlauf soll es sich jedoch aufheitern und zunehmend trocken sein. Dabei werden Höchstwerte zwischen 27 und 31 Grad erreicht. Der Deutsche Wetterdienst hat sogar eine amtliche Warnung vor Hitze ausgegeben, die in der Zeit von 11 bis 19 Uhr gilt. Besonders belastet werden dabei alte und pflegebedürftige Menschen, wie der DWD schreibt.

Am Samstag wird es ebenfalls heiter bis wolkig. Allerdings steigen die Temperaturen dann auf Höchstwerte von 30 bis 34 Grad in Brandenburg – in Berlin liegen die Höchstwerte bis 34 Grad. Die Hitze erreicht damit am Samstag ihren Höhepunkt. "Am Abend von der Prignitz bis zum Fläming örtliche Schauer und einzelne Gewitter", so der DWD.

Bereits am Sonntag sinken die Temperaturen wieder etwas. In der Spitze sollen dann in Berlin bei leichter Bewölkung aber immer noch 27 bis 30 Grad erreicht werden. Eine Gewitterwarnung für Berlin und Brandenburg für das Wochenende liegt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nicht vor.

Foto: Christoph Soeder/dpa/dpa-tmn

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die Vorhersage des Wetterdienstes im Detail

Donnerstag, 17. August: Abend neben Wolken auch längere heitere Abschnitte. Örtlich Schauer, am Abend im Süden Brandenburgs vereinzelt Gewitter, lokal eng begrenzt Starkregen, kleinkörniger Hagel und stürmische Böen. Höchsttemperatur zwischen 23 Grad in der Prignitz, um 27 Grad im Berliner Raum und bis 29 Grad an der Grenze zu Sachsen. Schwacher Nordostwind. In der Nacht zum Freitag wechselnd bis stark bewölkt, örtlich Schauer sowie einzelne Gewitter, am ehesten in der Westhälfte Brandenburgs. Lokal eng begrenzt Starkregen und stürmische Böen. Vielerorts aber auch niederschlagsfrei. Tiefstwerte 19 bis 16 Grad. Schwacher Nordostwind.

Freitag, 18. August: Wechsel von Sonne und Quellwolken, vor allem bis zum Mittag örtlich Schauer sowie einzelne Gewitter, lokal kräftiger ausfallend. Am Nachmittag und Abend abnehmende Schauerneigung sowie zunehmende Aufheiterungen. Höchstwerte zwischen 27 und 31 Grad. Schwacher Wind aus östlichen Richtungen. In der Nacht zum Samstag überwiegend gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 20 und 16 Grad. Schwacher Wind aus östlichen Richtungen.

Samstag, 19. August: Zunächst bei wenigen Wolken meist heiter. Im Nachmittagsverlauf von Sachsen-Anhalt Bewölkungsverdichtung, ostwärts ausbreitend, am späten Abend die Oder erreichend. Am Abend von der Prignitz bis zum Fläming örtliche Schauer und einzelne Gewitter. Schwacher Wind aus Südost bei Höchstwerten von 30 bis 34 Grad. In der Nacht zum Sonntag wechselnd bis stark bewölkt, von West nach Ost Durchzug örtlicher Schauer, teils kräftiger ausfallend, vereinzelt Gewitter. Schwachwindig bei Tiefstwerten von 20 bis 18 Grad.

Sonntag, 20. August: Am Sonntag zunächst wolkig bis stark bewölkt, vor allem in der Osthälfte Brandenburgs örtliche Schauer, abziehend. Im Tagesverlauf bei etwas Quellbewölkung verbreitet heiter und trocken. Höchstwerte 27 bis 30 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest. In der Nacht zum Montag gering bewölkt, niederschlagsfrei. Tiefstwerte 17 bis 13 Grad. Schwacher Westwind.

Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg lesen Sie auch auf den DWD-Seiten

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die Vorhersage für die kommende Woche

Auch in der kommenden Woche bleibt das Wetter voraussichtlich heiß und trocken. Am Montag sollen in Berlin noch Temperaturen von 28 Grad erreicht werden. Ähnlich sieht es in Brandenburg aus – im Süden kann es hier sogar nochmal auf 30 Grad hochgehen.

In den Nächten ist vorerst keine Abkühlung zu erwarten. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fallen die Temperaturen auf minimal 19 Grad. Sonntag auf Montag bleibt es nachts vielerorts sogar bei knapp über 20 Grad. Erst in der zweiten Hälfte der kommenden Woche könnte es sich dann etwas abkühlen.