Nach Gewitter in Berlin: Probleme bei der S-Bahn nach Blitzeinschlag

Umgestürzter Baum und Blitzeinschlag: Bei der S-Bahn Berlin kommt es am Dienstagmorgen zu Behinderungen. Diese Linien sind betroffen.

Verkehr in Berlin Nach Gewitter: Probleme bei der S-Bahn nach Blitzeinschlag

Berlin. Nach dem Gewitter in der vergangenen Nacht in Berlin kommt es im Straßen- und Schienenverkehr am Dienstagmorgen zu Einschränkungen. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin auf X, ehemals Twitter, mit.

So müssen Fahrgäste der S-Bahn Berlin mehr Zeit einplanen. Nach einem Unwetter kommt es auf einigen Linien zu Behinderungen, hieß es vom Unternehmen.

Linie S85, S8 und S9

Wegen einer Signalstörung nach Blitzeinschlag verkehrt diese Linie nicht. Außerdem kommt es zwischen Baumschulenweg und Treptower Park auch auf den Linien S8 und S9 zu Verspätungen und Ausfällen.

Linie S47

Wegen eines umgestürzten Baumes ist der Zugverkehr zwischen Schöneweide <> Spindlersfeld unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Schöneweide und Spindlersfeld ist eingerichtet.

Haltestellen des Ersatzverkehrs:

Schöneweide: Michael-Brückner-Str. (Haltestelle Bus 165, N60, N65)

Oberspree: Oberspreestr. (Haltestelle "Bärenlauchstraße", Bus 165)

Spindlersfeld: Oberspreestr. (Haltestelle Bus 165, N64, N65)

Linie S26

Wegen einer Reparatur an einem Signal verkehrt diese Linie derzeit nur zwischen Teltow Stadt und Nordbahnhof.

Probleme bei der Tram

Laut der VIZ gibt es nach dem Unwetter auch Einschränkungen bei der Tram. Die Linie 63 ist in beiden Richtungen zwischen S-Bahnhof Köpenick und Rahnsdorfer Straße eingestellt. Die angezeigten Fahrten entfallen. "Nutzen Sie bitte die Linie 62 zur Überbrückung", hieß es.

Auf der A100 in Richtung Neukölln ist in der Überleitung zur A113 in Richtung Schönefeld der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die Spurwechselanlagen sind außer Betrieb.