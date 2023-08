Nach Randale in Berliner Freibad: Strandbad Lübars wirbt mit fehlender Ausweispflicht

Berlin. Seit Jahren gab es immer immer wieder Gewaltvorfälle in Berlins Freibädern. Darum werden dort und im Strandbad Wannsee seit 19. Juli Gäste ab 14 Jahren nur noch gegen Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises eingelassen. Auch auf Drängen des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU), der sich für stärkere Kontrollen in den Freibädern ausgesprochen hat, haben die Berliner Bäderbetriebe so reagiert.

Bäder-Betrieb werten Ausweispflicht als Erfolg

Nun steht fest: Für die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) hat es sich gelohnt. „Seit Einführung der Ausweispflicht musste in den Sommerbädern der BBB und dem Strandbad Wannsee kein Hausverbot ausgesprochen werden“, sagt eine Sprecherin auf Morgenpost-Anfrage. Eine zusammenfassende Bilanz gebe es erst am Ende der Saison. Dann würden auch Entscheidungen für die Zukunft getroffen. Ob es auch in Zukunft Ausweiskontrollen gibt, sei noch nicht klar: „Über eine dauerhafte Fortführung eingeführter Maßnahmen oder eine Einleitung weiterer Maßnahmen für die laufende Saison und darüber hinaus können wir deshalb derzeit noch keine Auskunft erteilen.“

Nach Gewalt und Rangeleien auch im Columbiabad werden Ein- und Ausgänge des Freibades in Berlin-Neukölln per Video überwacht.

Foto: Paul Zinken / dpa

Zuerst einmal wurde am Donnerstag die Videoüberwachung an Ein- und Ausgängen der Berliner Freibäder ausgeweitet. Nach dem Columbiabad in Neukölln, wo die Kameras seit vergangenem Freitag in Betrieb sind, folgten nun die Bäder Pankow, Am Insulaner und Kreuzberg, um sie sicherer zu machen. Mehrere Bäder wollen auch die Zahl der Wachleute weiter erhöhen.

Weitere Sicherheitskonzepte werden in der Arbeitsgruppe für Sicherheit in den Freibädern beraten. Sie besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der Berliner Bäder-Betriebe, der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, der Polizei Berlin sowie Organisationen der Jugendsozialarbeit. Möglich ist zum Beispiel, dass an heißen Tagen weniger Besucher eingelassen werden, mehr Karten sollen über das Internet verkauft werden und diskutiert werden soll auch erneut über die Festlegung von Zeitfenstern für Besucher wie schon in der Corona-Pandemie. Dadurch sollen überfüllte Bäder vermieden werden.

Die Pächter des Strandbad Lübars: Olaf Schenk (re.) und Henry Arzig.

Foto: Janine Richter

Das alles kümmert allerdings das Strandbad Lübars nicht. Das Nordberliner Kleinod mit Steg und Sprungturm, Rutsche, Sandstrand, Strandkörben und Liegen gehört zwar den Bäder-Betrieben, ist aber verpachtet. „Es gelten eigene Öffnungszeiten und Eintrittspreise“, schreiben die Bäderbetriebe auf ihrer Seite für Lübars. Der Eintritt liegt in Lübars bei sieben Euro (ermäßigt fünf). Was dort nicht explizit steht: Auch die Regeln macht der Pächter, die Arzig-Bäderbetrieb UG.

Werbung mit fehlender Ausweispflicht

In roten Buchstaben werben jene auf ihrer eigenen Seite www.strandbad-luebars.de: „Keine Online-Buchung nötig – Einfach vorbei kommen. Bei uns KEINE Ausweispflicht!“ Pächter Olaf Schenk zur Morgenpost: „Wir haben noch nie Probleme bei uns im Strandbad gehabt – unsere Gäste wollen nur in Ruhe baden. Warum sollten wir da hier ihre Ausweise kontrollieren? Es ist ja auch lästig, wenn man seinen Ausweis mit zum Baden nehmen muss. Aber natürlich liegt uns die Sicherheit unserer Gäste am Herzen.“

Im Strandbad Lübars gibt es keine Ausweiskontrollen.

Foto: Screenshot

Für die klassischen Randalebesucher eines Innenstadtbades dürfte das Bad sowieso eher uninteressant sein: Nicht nur, dass es 1,50 Euro teurer ist, es befindet sich rund 20 Kilometer vom Columbiabad entfernt. Man braucht aus der Innenstadt gut 40 Minuten mit dem Auto, anderthalb Stunden mit den Öffentlichen – inklusive Fußmarsch.

Warum Schenk aktiv mit der Nicht-Kontrolle der Ausweise wirbt, darauf will er nicht so genau eingehen. Naheliegend ist aber die Vermutung, dass der Geschäftsmann auch angesichts des schlechten Wetters keine Gäste vergraulen will mit Maßnahmen, die in seinen Augen überflüssig sind. Allein die Aufforderung, sich auszuweisen, ruft bei nicht wenigen Menschen einen trotzigen Unwillen hervor – das macht die Kontrolle nicht nur für die Besucher, sondern auch fürs Personal aufwendig und unerfreulich.

48 Gewaltdelikte in zweieinhalb Monaten

In den Innenstadtbädern wusste man sich aber keine andere Wahl als zur Ausweiskontrolle zu greifen: Zuvor hatte die Polizei in den Berliner Freibädern 48 Gewaltdelikte gezählt. Darunter fielen von Mai bis zum 18. Juli vor allem Körperverletzungen, aber auch einige sexuelle Belästigungen, Bedrohungen, Nötigungen und Raubtaten. Die Taten verteilten sich recht gleichmäßig auf die Monate Juni und Juli sowie auf viele verschiedene Bäder wie das Columbiabad in Neukölln, das Prinzenbad in Kreuzberg, das Sommerbad in Pankow, das Freibad Seestraße in Wedding, das Strandbad Plötzensee, das Olympiabad und weitere Schwimmbäder.

Kai Wegner (CDU), Regierender Bürgermeister von Berlin, und Iris Spranger (SPD), Senatorin für Inneres, Digitalisierung und Sport, sprechen zu Reportern nach einem Besuch des Prinzenbades in Kreuzberg.

Foto: Paul Zinken / dpa

29 Männer und männliche Jugendliche und sechs Frauen wurden als mutmaßliche Täter festgestellt. 82 schriftliche Hausverbote wurden erteilt. Das Neuköllner Columbiabad musste dreimal jeweils am Abend geräumt worden: Am 9. Juni wegen Massenansammlungen von 60 bis 80 Jugendlichen, am 21. Juni, weil 50 Jugendliche die Rutsche stürmten, und am 9. Juli wegen Auseinandersetzungen von Jugendgruppen mit dem Sicherheitsdienst und den Bademeistern.

In Lübars schüttelt man den Kopf über die Innenstadt

Das alles sind ferne Diskussionen, die am Stadtrand im eher dörflichen Lübars mit Kopfschütteln betrachtet werden. Am Donnerstagabend feierte dann auch genau dort in der grünen Idylle die CDU Hermsdorf ihren Sommerempfang. Ohne jede Ausweiskontrolle. Dabei war als Ehrengast auch jener Mann anwesend, der maßgeblich dafür gesorgt hat, dass man ohne Ausweis nicht mehr ins Freibad kommt: Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner.

Bei seiner Rede in Lübars griff Wegner natürlich auch das Freibad-Thema auf und verteilte an seinem 105. Tag im Amt ein dickes Eigenlob. "Angesichts der Gewaltexzesse in den Berliner Freibädern - viel schneller hat ein Regierender Bürgermeister noch nicht gehandelt", sagte er und kündigte an: "Wir werden dafür sorgen, dass die Freibäder sicher sind - egal in welchem Bezirk."

