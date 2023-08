Netzhoppers verpflichten vier neue Spieler

Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee arbeitet weiter an seinem Kader. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, wurden vier neue Spieler verpflichtet. Der 19 Jahre alte Mittelblocker Carl Möller, der 20 Jahre alte Außenangreifer Jannes Wiesner, sowie der 18 Jahre alte Libero Tim Türpe und der 19 Jahre alte Diagonalangreifer Lovis Homberger, die allesamt vom VC Olympia Berlin kommen, werden die Mannschaft in der bevorstehenden Saison verstärken. Alle vier besitzen dabei ein Doppelspielrecht für beide Vereine.