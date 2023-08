Auf den Spuren der Berliner Mauer

Der 13. August ist Tag des Mauerbaus. Wir tauchen in die Geschichte Berlins ein: Wie war das Leben in der geteilten Stadt?

Reste der Berliner Mauer an der Bernauer Straße in der Abenddämmerung.

Berlin. Es geschah mitten im Hochsommer des Jahres 1961: Soldaten der Nationalen Volksarmee, Grenz- und Volkspolizisten sowie Bauarbeiter-Kampfgruppen begannen auf Befehl der SED-Führung, alle Verkehrswege nach West-Berlin mit Mauern oder Stacheldrahtzäunen zu schließen. Die Stadt war geteilt, West-Berlin von seinem Umland abgeriegelt. Am Sonntag, 13. August, jährt sich der Tag des Mauerbaus zum 62. Mal.

Den Jahrestag nehmen wir zum Anlass, in dieses schockierende und oft bedrückende, zugleich spannende und bewegende Kapitel der Geschichte Berlins einzutauchen. Einen Tag lang sammeln wir Informationen zur deutschen Teilung, zu Mauerbau und Mauerfall. Wir verfolgen politische Entwicklungen und fühlen uns in tragische Schicksale ein. Dabei besuchen wir zwei Orte, die exemplarisch für die deutsche Teilung stehen und fahren mit dem Fahrrad über den Berliner Mauerweg.

Erste Station: Die Gedenkstätte an der Bernauer Straße

Informationsstelen auf dem Außengelände der Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße.

Foto: Andreas Abel/Berliner Morgenpost

Die erste und wichtigste Station unserer Tour ist die Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße in Mitte. Getragen von der gleichnamigen Stiftung, wird dort die Geschichte der Berliner Mauer und der deutsch-deutschen Fluchtbewegung facettenreich dokumentiert, vermittelt und in den Ost-West-Konflikt des 20. Jahrhunderts eingeordnet. Eintritt müssen wir nicht zahlen, der Besuch ist kostenlos.

Ein weiterer wesentlicher Pluspunkt der Gedenkstätte ist, dass sie an einem authentischen Ort liegt. Direkt an der Bernauer Straße verlief bis 1989 die Mauer. Wie an wohl keinem anderen Ort wird in dieser Straße deutlich, wie schrecklich und tragisch die Folgen des Mauerbaus waren. Die Häuser auf der Ostseite gehörten zu Ost-Berlin, die übrige Straße einschließlich des östlichen Bürgersteigs zu West-Berlin.

Spektakuläre Fluchten aus den Fenstern der Grenzhäuser

Vor allem in den ersten Monaten flohen Menschen aus diesen Häusern in die Freiheit, sie seilten sich an der Fassade ab oder sprangen aus dem Fenster in Sprungtücher der West-Berliner Feuerwehr. Nicht allen gelang die Flucht, viele bezahlten ihren Wagemut mit dem Leben. Schließlich wurden Fenster und Türen der Grenzhäuser zugemauert, erst im Erdgeschoss, dann in allen Stockwerken. Später wurden die Gebäude abgerissen und durch eine hohe und stabile Mauer ersetzt, die nur Teil eines gestaffelten, perfiden Grenzsystems war.

Die Entwicklung der Straße, die zunehmende Perfektionierung der Grenzanlagen, die menschlichen Tragödien, die erfolgreichen und gescheiterten Fluchtversuche, auch durch Tunnel, die dort mühsam gegraben wurden – all das lässt sich in der Gedenkstätte lebendig und informativ nachvollziehen: mit Filmen, Fotos, Originaltönen, etwa aus Radiosendungen, Zeitzeugenberichten, kurzen Texten und einigen eindrücklichen Exponaten.

Im Besucherzentrum wird der Film „Die Mauer“ gezeigt

Das Besucherzentrum der Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße 119.

Foto: Andreas Abel/Berliner Morgenpost

Wir beginnen im 2009 eröffneten Besucherzentrum der Gedenkstätte (Bernauer Straße 119), gegenüber dem Nordbahnhof. Dort versorgen wir uns mit diversen Flyern und Orientierungsplänen. Sie sind hilfreich, um alle Angebote der Gedenkstätte zu erfassen. Zudem enthalten sie ortsgenau Schilderungen von konkreten Geschehnissen an der Mauer. Vor allem aber sehen wir uns im Obergeschoss den 15-minütigen Film „Die Mauer“ an, der einen guten ersten Überblick über das Thema bietet.

Blick in die Dauerausstellung zur Geschichte der Teilung Berlins „1961 / 1989. Die Berliner Mauer“ im Dokumentationszentrum.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Danach besuchen wir das Dokumentationszentrum (Bernauer Straße 111), in dem auf zwei Etagen die Dauer-Ausstellung zur Geschichte der Teilung Berlins „1961 / 1989. Die Berliner Mauer“ zu sehen ist. Im Erdgeschoss lautet das Thema „Die geteilte Stadt“. Neben großformatigen Fotos mit kurzen Erläuterungen fesseln Besucher hier vor allem die Film- und Tondokumente.

O-Töne des Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt

Wenn etwa der Regierende Bürgermeister Willy Brandt am 16. August 1961 mit verständlichem Pathos in der Stimme an die Soldaten der DDR appelliert, bei Fluchtversuchen nicht auf die eigenen Landsleute zu schießen, lässt das wohl niemanden kalt. Sehr interessant sind auch die 25 Berichte von Berliner Zeitzeugen, die die Stiftung zu ganz unterschiedlichen Themen wie „Leben mit der Mauer“, „Tunnelflucht“ oder „Kino“ zusammengestellt hat.

In der ersten Etage geht es unter der Überschrift „Repression und Revolution“ zunächst um die Biografien von Menschen, deren Leben die Mauer elementar verändert hat. Thematisiert wird auch der Alltag in beiden Stadthälften und die Gewöhnung vieler Berliner an die brutale Grenze quer durch ihre Stadt. Sehr sehenswert ist ebenfalls ein Filmzusammenschnitt zur friedlichen Revolution und zum Mauerfall 1989.

Großartige Aussicht vom Turm des Dokumentationszentrums

Blick vom Aussichtsturm des Dokumentationszentrums der Gedenkstätte Berliner Mauer. Zu sehen ist ein Teil des Außenbereichs der Gedenkstätte an der Bernauer Straße mit der Kapelle der Versöhnung.

Foto: Andreas Abel/Berliner Morgenpost

Highlight des Dokumentationszentrums ist allerdings für die meisten Besucher der Aussichtsturm. Von der Plattform hat man einen großartigen Ausblick über den gesamten Außenbereich der Gedenkstätte, in dem die Ausstellung zur Geschichte der Berliner Mauer zu sehen ist. Dazu gehören nicht nur Info-Stelen zu verschiedenen Aspekten des Themas, sondern auch das Fenster des Gedenkens, die Kapelle der Versöhnung sowie die freigelegten Fundamente eines ehemaligen Wohnhauses.

Dessen Fassade bildete bis Anfang der 1980er-Jahre die Grenzmauer. An einer Hörstation berichten Zeitzeugen, wie es sich einst in diesen Häusern lebte. Das Fenster des Gedenkens erinnert an die 132 zivilen Todesopfer an der Berliner Mauer und zeigt ihre Namen, Lebensdaten und Fotos.

Sehenswert: Die Kapelle der Versöhnung

Die Kapelle der Versöhnung ist eines der zentralen Elemente der Gedenkstätte Berliner Mauer.

Foto: Andreas Abel/Berliner Morgenpost

Die im Jahr 2000 eingeweihte Kapelle der Versöhnung wurde an der Stelle errichtet, an der die Evangelische Versöhnungskirche stand. Seit dem Mauerbau lag sie unerreichbar im Grenzstreifen und wurde 1985 von der DDR-Regierung gesprengt. Man sollte unbedingt auch einmal in die Kapelle hineingehen, der Bau ist in seiner Schlichtheit sehr beeindruckend. Von Dienstag bis Freitag halten dort Ehrenamtliche um 12 Uhr Andachten für die Todesopfer an der Berliner Mauer. In jeder Andacht wird an ein Opfer und seine Geschichte erinnert.

Im Mittelpunkt des Außenbereichs aber steht das nationale Denkmal für die Opfer des Mauerbaus und der deutschen Teilung: zwei hohe Stahlwände, die einen 70 Meter langen Abschnitt des Grenzstreifens einschließen und ihn unzugänglich halten.

Das Fenster des Gedenkens erinnert an die 132 zivilen Todesopfer an der Berliner Mauer und zeigt ihre Namen, Lebensdaten und Fotos.

Foto: Andreas Abel/Berliner Morgenpost

Ausstellung „Geisterbahnhöfe“ im Nordbahnhof

Zum Jahrestag des Mauerbaus gibt es weitere aktuelle Angebote (siehe Info-Text „Was Sie wissen müssen“). Außerdem ist im S-Bahnhof Nordbahnhof die ständige Ausstellung über ein besonderes Kapitel der Teilungsgeschichte Berlins zu sehen, die Grenz- und Geisterbahnhöfe. Von 1961 bis 1989 unterquerten drei U- und S-Bahnlinien auf dem Weg zwischen verschiedenen West-Bezirken Ost-Berlin. Die Bahnhöfe im Ost-Teil passierten die Züge langsam und ohne Halt, sie wurden aber schwer bewacht.

Nach einer so intensiven Exkursion in Berlins Geschichte haben wir uns eine Pause verdient. Dafür bietet sich zum Beispiel das Café „Central“ an der Ecke Brunnen- und Bernauer Straße, an. Dort haben wir die Wahl: Milchkaffee und Croissant als zweites Frühstück oder lieber Pasta, Salat oder eine Bowl als Mittagessen.

Mit dem Fahrrad über den Mauerweg

Berliner Mauer: Wachturm Kieler Straße mit Gedenkstätte für Günter Litfin.

Foto: Andreas Abel/Berliner Morgenpost

Ausgeruht und gestärkt steigen wir aufs Fahrrad und fahren rund neun Kilometer auf dem Mauerweg. Er ist ausgeschildert, am Weg kommen wir an mehreren Info-Stelen der „Geschichtsmeile Berliner Mauer“ vorbei. Unsere Etappe beginnt am Besucherzentrum, dann biegen wir rechts in die Gartenstraße, danach links in die Liesenstraße. Dort sind noch Mauerreste der alten Grenzanlagen zu sehen. Über Chaussee-, Boyen- und Scharnhorststraße gelangen wir zur Kieler Straße.

Dort steht ein alter Wachtturm mit der Gedenkstätte für Günter Litfin, jenem ersten Flüchtling, der nach dem Bau der Mauer von DDR-Polizisten erschossen wurde. Der Mauerweg geht dann hinter dem Wachturm links herum, am Schifffahrtskanal entlang und über den alten Invalidenfriedhof, zunächst bis zur Invalidenstraße.

Wir überqueren die Straße und fahren geradeaus auf dem Alexanderufer, an der Charité vorbei, zum Kapelle-Ufer. Dort biegen wir auf den Spreeuferweg, fahren dann über die Marschallbrücke (Luisenstraße) bis zum Reichstag. Im Umfeld stehen die „Weißen Kreuze“, die an Mauertote erinnern. Über die Ebertstraße gelangen wir zum Potsdamer Platz, wo mehrere Original-Mauersegmente ausgestellt sind.

Original-Mauerstück in der Niederkirchnerstraße

Wir überqueren den Platz und fahren über die Stresemann- in die Niederkirchnerstraße. Vor der „Topographie des Terrors“ steht ein längeres denkmalgeschütztes Stück der Berliner Mauer. Über die Zimmerstraße geht es zum Checkpoint Charlie. Er war der bekannteste Grenzübergang zwischen Ost und West und ein Hotspot des Kalten Krieges. Die Konfrontation im Oktober 1961, als sich dort tagelang US-amerikanische und sowjetische Panzer gegenüberstanden, machte ihn zum Ort der Weltgeschichte.

Das Mauerstück vor der Topographie des Terrors an der Niederkirchnerstraße steht unter Denkmalschutz.

Foto: Andreas Abel/Berliner Morgenpost

Am Checkpoint Charlie informieren zwei Freiluft-Ausstellungen auf großen Text-Foto-Tafeln über die Ost-West-Konfrontation der Großmächte, den Kalten Krieg und die Berliner Mauer. Auf der rechten Seite der Friedrichstraße spannt sich der historische Bogen von der Potsdamer Konferenz 1945, über Blockade, Berlin Krise 1958 und den Mauerbau sowie Proteste dagegen zu den Volkserhebungen 1968 in Polen und der Tschechoslowakei.

Freiluft-Ausstellung informiert auch über Fluchtversuche

Weitere Themen sind die Proteste zwischen 1980 und 1989, die eben auch am Checkpoint Charlie stattfanden und bei denen Freiheit für Kritiker des SED-Regimes in der DDR gefordert wurde, die friedliche Revolution, der Mauerfall und schließlich die Deutsche Einheit. Achtung: Ein Teil der Ausstellung ist auf dem Gelände des Ausstellungspavillons „BlackBox Kalter Krieg“ zu sehen. Dort werden der Ausbau des Grenzübergangs Friedrichstraße und die Fluchtversuche an diesem Ort behandelt.

Die Open-air-Ausstellung am Checkpoint Charlie zum Kalten Krieg und der Geschichte der Berliner Mauer.

Foto: Andreas Abel/Berliner Morgenpost

In der „Blackbox“, dem einzigen kostenpflichtigen Angebot unserer Tour, geht es ebenfalls um die Ost-West-Konflikte, den Kalten Krieg und den Mauerbau. Die Ausstellung des „Berliner Forums für Geschichte und Gegenwart“ setzt auf eine Multimedia-Präsentation. Die Freiluft-Ausstellung auf der anderen Straßenseite gibt einen Überblick über die „Geschichtsmeile Berliner Mauer“.

Wir sind nun am Ende unseres Programms für diesen Tag angelangt. Unser 40-Euro-Budget erlaubt uns zum Abschluss ein Essen, etwa im japanischen Deli „Ishin“ an der Ecke Zimmer- und Charlottenstraße. Wem der Sinn jetzt mehr nach Kaffee und Kuchen steht, dem sei das „Einstein“ direkt am Checkpoint empfohlen. Das Café liegt im schön restaurierten Altbau, der einst die legendäre Apotheke „Zum weißen Adler“ beherbergt hat. Mit dem Fahrrad treten wir den Heimweg an. Wer erschöpft ist, kann mit seinem Rad am Bahnhof Kochstraße in die U-Bahn oder an der Friedrichstraße in die S-Bahn steigen.

Service: Was Sie wissen müssen

Anfahrt Zur Gedenkstätte Berliner Mauer per Fahrrad oder mit der S-Bahn bis Nordbahnhof (S1, S2, S25, S26). Heimfahrt vom Checkpoint Charlie mit dem Fahrrad oder der U-Bahn (U6, Kochstraße) oder der S-Bahn (Friedrichstraße, Linien wie oben plus S3, S5, S7, S9).

Gedenkstätte Berliner Mauer Entlang der Bernauer Straße zwischen Garten- und Schwedter Straße. Besucherzentrum Bernauer Straße 119, Dokumentationszentrum Bernauer Straße 111. Geöffnet Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr. Die Außenausstellung ist täglich von 8 bis 22 Uhr frei zugänglich. Die Ausstellung „Grenz- und Geisterbahnhöfe im geteilten Berlin“ kann während der Öffnungszeiten des S-Bahnhofs Nordbahnhof besucht werden. Eintritt ist überall frei.

Programm am 13. August Im Außengelände sind von 11 Uhr an „Live Speaker“ unterwegs, erklären Zusammenhänge und beantworten Fragen. Um 15 Uhr beginnt eine 90-minütige Führung „Leben im Schatten der Mauer“. Was haben Mauerbau und Abriss der Mauer für die Quartiersentwicklung in Wedding bedeutet? Kostenlos, Anmeldung nicht notwendig.

Checkpoint Charlie Die Freiluft-Ausstellungen entlang der Zimmerstraße sind jederzeit ohne Eintritt frei zugänglich. Lediglich die Tafeln auf dem Gelände der „BlackBox Kalter Krieg“ sind nur zur Öffnungszeit der Blackbox geöffnet.

BlackBox Kalter Krieg Täglich geöffnet, Öffnungszeiten variieren, mindestens 11 bis 17 Uhr. Eintritt fünf, ermäßigt 3,50 Euro, Schüler zwei Euro, Kinder bis 14 Jahre frei.

Essen & Trinken Café Bar Central, Brunnenstraße 49, Ecke Bernauer Straße, geöffnet täglich 8 bis 18 Uhr, Wochenende ab 9 Uhr. Espresso 2,50 Euro, Milchkaffe vier Euro, Croissant 2,40, Salate und Suppen ab sieben Euro, Pasta zwölf Euro, Bowls 13,50 Euro.

Ishin, Charlottenstraße 16 Ecke Zimmerstraße, geöffnet täglich außer Sonntag, 11 bis 22 Uhr, Gerichte ab sieben Euro.

Café Einstein, Friedrichstraße 206, Ecke Zimmerstraße. Geöffnet täglich 8 bis 22 Uhr, Sbd. bis null Uhr, So. ab 9 Uhr.