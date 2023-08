Kurfürstendammm in Berlin: Diese Institutionen sind bereits verschwunden

Berlin. Der Kurfürstendamm in der City West von Berlin galt einst als Prachtstraße. Damen mit Hut schlürften Kaffee in den zahlreichen Kaffeehäusern, junge Pärchen kamen aus ganz Berlin, um ins Kino zu gehen und wer ordentliche Schuhe oder einen neuen Anzug brauchte, suchte danach am Kudamm. Viele Symbole des alten Glanzes sind heute verschwunden.

1. Café Möhring

Das Verschwinden der Kaffeehauskultur auf dem Kudamm seit Beginn des neuen Jahrtausends wurde von alteingesessenen Berlinern besonders bedauert. Das 110-jährige Traditionshaus Möhring – ein kleines Kaffeehaus-Imperium mit Filialen bis zum Gendarmenmarkt – musste seine zwei Läden an der Uhlandstraße/Ecke Kurfürstendamm und nahe der Gedächtniskirche um 2000 schließen.

Einst Ziel der sogenannten feinen Kundschaft: das Café Möhring am Kurfürstendamm/ Ecke Uhlandstraße im Jahr 1910.

Foto: ullstein

2. Café Kranzler

Mit seinen rot-weißen Markisen ist das Café Kranzler das Erkennungszeichen des Kranzler-Ecks und eine Institution am Kudamm. Auch wenn das Café nominell wieder existiert, musste der ursprüngliche Betrieb einiges durchmachen, bis 2015 wirklich Schluss war. 1932 von Hofkonditor Johann Georg Kranzler eröffnet, wurde es ab 2000 von der Textilkette Gerry Weber betrieben. Als deren Mietvertrag dort auslief, gab sie das Café auf. 2016 erfolgte die Neueröffnung durch Ralf Rüller und seine Berliner Rösterei „The Barn“. Die Kaffeemaschine wurde aus Seattle eingeflogen, Sandwiches ersetzten die Sahnetorte und Hipster die Damen mit Hut der 1950er-Jahre.

Feine Damen suchten den Kudamm wie hier 1962 auf, um ihre Pudel auszuführen, zu flanieren und im Café Kranzler Kaffee zu trinken. (Digital nachkoloriert)

Foto: ullstein bild

3. Kudamm-Eck

An der Ecke Kurfürstendamm / Joachimsthaler Straße gab es ein altes und ein neues Kudamm Eck. Zuerst 1972 als Multifunktionsgebäude fertiggestellt, beherbergte es bis zum Umbau 1998 eine Bowlingbahn, Kinos und das Café des Westens sowie Restaurants. Das neue Kudamm-Eck wurde seither von C&A genutzt sowie dem inzwischen geschlossenen „Swissôtel“. Nach einem Umbau ab 2020 mietet dort heute auch die RSG-Group, zu der die Fitnessstudios der Marken John Reed und McFit gehören, Flächen.

4. Berliner Panoptikum

Auch das Berliner Panoptikum befand sich in dem 1972 eröffneten Kudamm Eck. Bevor das Gebäude 1998 abgerissen wurde, wurden die Wachsfiguren 1996 in eine Halle nach Großbeeren geschafft. Sie sollten nach den Plänen des Duisburger Bauunternehmers und Kunstmäzens Hans Grothe an der Joachimsthaler Straße, die sich damals noch Joachimstaler Straße schrieb, wieder aufgestellt werden. Aber nach der Eröffnung von Madame Tussauds in Mitte wurden die Pläne nicht mehr realisiert.

5. Pralinengeschäft Leysieffer

Das Pralinengeschäft Leysieffer am Kurfürstendamm in Charlottenburg-Wilmersdorf hat seit 2022 geschlossen. Laut dem Eigentümer habe es nicht an den Umsätzen gelegen, sondern daran, dass der Vermieter die Miete habe verdreifachen wollen. Das Familienunternehmen wurde im April 1909 von Konditormeister Ulrich Leysieffer in Osnabrück gegründet. 1984 eröffnet das erste Bistro-Café außerhalb der Stadt, und zwar auf Sylt. Mit den Jahren eröffnen auch Filialen und Cafés in Städten wie Düsseldorf, Hannover oder Berlin.

Leer ist es im Schokoladengeschäft Leysieffer. „Stammkunden kommen schon, aber das Ostergeschäft fehlt“, sagt Inga Elastvili.

Foto: Lena Witte

6. Hotel Mondial

Nach 40 Jahren wurde das Berliner Hotel „Mondial“ am Kurfürstendamm 47 im Sommer 2022 geschlossen. Zuletzt war der Abriss zugunsten eines Geschäftshauses mit Läden und Büros geplant. Das Hotel Mondial war eines der ersten barrierefreien Hotels in Europa. Der Sozialverband Deutschland hatte es gegründet. Im Jahr 2014 wurde das Haus zuletzt modernisiert, nachdem es im Sommer des letzten Jahres geschlossen wurde.

Das Hotel Mondial hat seit 2022 geschlossen.

Foto: Norman Börner / Berliner Morgenpost

7. Reinhard’s Berlin

Das Reinhard’s gab es zwar erst seit 2006 auf dem Kurfürstendamm, dennoch hatte sich das Restaurant mit deutsch-französischer Küche in zentraler Lage in der City West zu einer Institution entwickelt. Gerade im Sommer gehörte es für viele Promis zum guten Ton, auf der Terrasse zu speisen und über den Prachtboulevard zu blicken. Sehen und gesehen werden, das ist es schließlich, worum es geht. Damit ist jetzt allerdings Schluss, zumindest im Restaurant Reinhard’s: Seit Ende Juni hat das Restaurant geschlossen. Der Grund: Man habe sich mit dem Vermieter nicht über eine Verlängerung des Vertrages einigen können. Trotz mehrerer Verhandlungen sei es zu keiner Übereinkunft gekommen, teilte Betriebsleiter Gil Vernikovsky vor der Schließung mit.

Das Reinhard's am Kurfürstendamm hat seit Ende Juni 2023 geschlossen.

Foto: Norman Börner / Berliner Morgenpost

8. Kudamm-Karree

Seit 2018 wird das Kudamm-Karree umgewandelt, bis hin zum Namen, der nun so feudal-nostalgisch „Fürst“ lauten soll. Die Aggregate Holding kaufte das Projekt 2021 für mehr als eine Milliarde Euro. Die Gewinnerwartung durch Mieten für das Areal mit 183.000 Grundfläche ist groß. Doch in diesem Sommer stocken die Bauarbeiten, die Holding ist in Geldnöten. Die Modellierungen lassen vermuten, dass mit dem „Fürst“ ein weiteres Gewerbequartier aus Beton und Glas entsteht. Von der Fertigstellung hängt außerdem auch die Zukunft der Bühne Komödie am Kurfürstendamm ab, die seit 2023 im Exil am Theater am Potsdamer Platz untergekommen ist.

Aus dem Kudamm-Karree wird FÜRST: Hier entsteht ein neues Areal mit insgesamt 97.000 Quadratmeter Gewerbefläche.

Foto: CELLS Group

9. Gloria Palast und weitere Kinos

In den 2000ern wurden die Berliner Zeugen eines Showdowns auf dem Kudamm: Gloria und Gloriette, Kuli, Filmbühne Wien, Marmorhaus, Olympia, Lupe 1, Astor, Europa-Studio, Ufa-Palast, Hollywood und Royal-Palast. Grund sind die zu der Zeit neu entstehenden Multiplex-Kinoketten. Der Gloria Palast wurde 2017 abgerissen. Das Traditionskino war auch Austragungsort der Internationalen Filmfestspiele in Berlin – der Berlinale.

Andrang vor dem Gloria-Palast auf dem Kurfürstendamm bei der Berlinale 1956 in Berlin.

Foto: akg-images / Gert Schuetz / picture-alliance / akg-images

10. Karstadt Sports

Im Herbst 2020 schloss das Kaufhaus Karstadt Sports im Kranzler Eck. Seitdem steht das ursprünglich als Bilka-Warenhaus bekannte Gebäude zwischen Kudamm, Joachimsthaler Straße und Kantstraße in Charlottenburg leer. Zuletzt gab es Pläne, im Gebäude im Jahr 2025 ein multifunktionales Kultur- und Veranstaltungszentrum zu eröffnen.

11. Leiser

Im vergangenen Jahr musste auch das Schuhgeschäft Leiser am Tauentzien schließen. Das Traditionsunternehmen konnte nicht mehr mit großen Labels und dem Onlinehandel konkurrieren. 1906 eröffnete einst Julius Klausner mit seinem Onkel Hermann Leiser Berlins größtes Schuhgeschäft an der Tauentzienstraße 20. Ab 1925 wurden hier mit 300 Mitarbeitenden auch eigens Schuhe produziert. Später zählte Leiser 150 Geschäfte in ganz Deutschland.

2022 musste beim Traditionsschuhgeschäft Leiser am Tauentzien „alles raus“.

Foto: Charlotte Bauer

