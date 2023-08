Buckow: Bullerbü und Brecht - Ein Ferientag mit 40 Euro

Raus aus der Großstadt und rein in die unberührte Natur der Märkischen Schweiz – inklusive Besuch der Brecht-Villa in Buckow.

Buckow: Gut 1500 Einwohnerinnen und Einwohner leben in der schönen Stadt in Märkisch-Oderland.

Buckow/Märkische Schweiz. Ich kann einfach nicht anders: Reflexartig breitet sich ein Lächeln auf meinem Gesicht aus, wenn es los geht. Raus aus dem Alltag, raus aus der Stadt. Raus in unbekannte Gefilde. Diese Mischung aus Vorfreude, Abenteuerlust und Neugier. Das heutige Ziel heißt Buckow, liegt in der Märkischen Schweiz. Auch wenn die Wolkendecke nicht so richtig aufbrechen mag, regnet es wenigstens zum ersten Mal seit Tagen nicht und das Thermometer zeigt 20 Grad an. Gute Voraussetzungen für eine kleine Wanderung.

Buckow ist gut 50 Kilometer von Berlin entfernt und mit der Bahn oder dem Auto innerhalb von eineinhalb Stunden zu erreichen. Die Kleinstadt liegt malerisch am Schermützelsee. Im vergangenen Jahrhundert wurde Buckow, dank der ab 1867 bestehenden Bahnverbindung, ein beliebter Ausflugsort für Berlinerinnen und Berliner. Einige namhafte Städter, wie der Autor und Journalist Egon Erwin Kisch oder Bertolt Brecht und Helene Weigel, wählten die Kleinstadt als Sommerfrische.

Schon Theodor Fontane bezeichnete Buckow als „Perle der Märkischen Schweiz“. Nicht ohne Grund, wie ich gleich bei meiner Ankunft feststelle. Ich bummele durch den Stadtkern, vorbei an kleinen bunten Fachwerkhäuschen, der evangelischen Stadtpfarrkirche, einladenden Restaurants und dem historischen Mühlrad der Stadtmühle, durch welches das Wasser der Stobber plätschert. Vom Schlosspark aus startet meine Wanderung.

Auch interessant:

Wandern im Naturpark Märkische Schweiz

Ich habe mich für eine Tour entschieden, die von Buckow über den Krugberg zu den Tornowseen und von dort zurück in die Stadt führt. Knapp 11 Kilometer lang, mit kleinem Anstieg – Höhenunterschied 100 Meter, Dauer 2 Stunden 40 Minuten, so sagt mein Wanderführer.

Im Schlosspark halte ich mich links. Auf dem Hügel rechter Hand stand früher das Buckower Schloss, welches im Zweiten Weltkrieg beschädigt und 1948 abgerissen wurde. Bald verlasse ich den Schlosspark auf die Wriezener Straße. Es bietet sich ein toller Blick auf den Schermützelsee. Ich bin beeindruckt: Das Wasser leuchtet türkis. Vorbei an der Schiffsanlegestelle und dem Strandbad verlasse ich Buckow. Nach der Brücke über das Sophienfließ biege ich rechts in den Wald ein.

Über kleine Holzbrücken wechselt man mehrmals die Flussseite

Auf dem Schermützelsee fahren die beiden Ausflugsboote Scherri und Seeperle.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Von nun an ist die Orientierung einfach: immer dem gelben Punkt beziehungsweise dem gelben Wegweiser nach. Dass ich dennoch kurzzeitig vom Weg abkomme, ist außen vor zu lassen – mein Orientierungssinn ist wirklich nicht der beste. Während innerstädtisch Treiben herrscht, strahlt der Wald Ruhe aus. Der Bach plätschert, ein Uhu ruft. Sonst ist es leise. Vor allem auf der ersten Weghälfte begegne ich so gut wie niemandem. Alleine bin ich dennoch nie. Ständig begleitet mich ein Schwarm surrender, blutrünstiger Mücken. Und ich hab mal wieder Anti-Mückenspray vergessen.

Der Weg schlängelt sich durch einen verwunschen wirkenden, märchenhaften Wald. Über kleine Holzbrücken wechselt man mehrmals die Flussseite. Dank des Regens der letzten Zeit strahlt das Grün intensiv, Pilze sprießen. Aber die Stürme der vergangenen Monate und Wochen haben auch hier ihre Spuren hinterlassen: Äste liegen heruntergebrochen auf dem Pfad. Bäume sind entwurzelt, auf den Wanderweg gestürzt.

Krugberg ist mit 129 Metern die höchste Erhebung im gesamten Naturpark

Nach den regenreichen vergangenen Wochen wuchern die Pilze im Wald – nicht nur an Baumstämmen.

Foto: Miriam Schaptke

Es geht bergaufwärts. Der Krugberg. Eine kleine Steigung, wie auch ich als Süddeutsche anerkennen muss, die sonst über jeden „Berg“ in Brandenburg schmunzelt. Der Name Märkische Schweiz ist also nicht vollends unberechtigt an dieser Stelle. Der Krugberg ist mit 129 Metern allerdings auch die höchste Erhebung im gesamten Naturpark. Auf dem „Gipfel“ befindet sich ein Feuerwachtrum und es bietet sich ein Blick über die Pritzhagener Wiesen und Wälder.

Erst am Waldrand entlang, dann durch die Wolfsschlucht hindurch wandere ich in Richtung des Kleinen Tornowsee, der immer wieder zwischen dem Gehölz hervorblitzt. Weiter führt der gelb-markierte Wanderweg am Südufer des Großen Tornowsees vorbei. Auf der gegenüberliegenden Seite des Waldsees ein Blickfang: Das Haus Tornow, ein 1912 erbautes Herrenhaus, welches heute für private Feste, Seminare und andere Veranstaltungen vermietet wird.

Abstecher nach Bullerbü

Ein Großteil der Wanderung ist bereits geschafft. Ich mache einen kleinen, lohnenswerten Umweg und biege hinter dem Großen Tornowsee nach links ab. Mein Etappenziel ist das Gasthaus Pritzhagener Mühle. Eine echte Perle, wie ich finde. Der Einmannbetrieb bietet hausgemachte Fischgerichte und selbst gebackene Kuchen. Ich entscheide mich für einen Rhabarberkuchen und einen Kaffee. Kostenpunkt sieben Euro inklusive Trinkgeld. Der Kaffee ist ok, dafür der Kuchen umso besser. Für Fisch-Liebhaber und Hungrige reicht das vorgesehene Tagesbudget auch für eine vollwertige Mahlzeit. Vorausgesetzt man teilt die Spritkosten durch mehrere Personen oder reist mit dem 49-Euro Ticket nach Buckow an.

Auch interessant:

Sommervilla von Bertolt Brecht und Helene Weigelt

Doch die Meinungen gehen auseinander. Der Wirt ist als sehr unfreundlich bekannt und ich würde lügen, würde ich das Gegenteil behaupten. Punkten kann das Gasthaus Pritzhagener Mühle allerdings durch sein Ambiente. Das rote, schwedisch anmutende Gasthaus steht in einem Bilderbuch-Garten. Der Gastraum des Holzhauses ist liebevoll im Stil der 20er und 30er Jahre des letzten Jahrhunderts eingerichtet, es spielt passende Musik. Und: Anstelle eines Wasserklosetts gibt es ein sauberes Holz-Plumpsklo. Ich fühl mich, als wäre ich in einen Astrid-Lindgren-Roman geschlüpft.

Gestärkt trete ich den Rückweg an, entlang der Stobber wandere ich zurück nach Buckow. Der Bach ist faszinierend klar. Das Stobbertal steht unter Naturschutz, hier leben die vom Aussterben bedrohte Europäische Schildkröte, Biber, Fischotter und seltene Fischarten. Ich sehe nichts davon, begegne jedoch ein paar kleinen Waldmäusen und werde weiterhin von Stechmücken begleitet. Nach circa drei Kilometern gelangt man an die Güntherquelle, links geht es zurück zum Buckower Marktplatz. Die Wanderung ist geschafft.

Das Sommerhaus von Dramatiker Bertold Brecht und Schauspielerin Helene Weigel: Die „Eiserne Villa“ steht in einem schönen Garten mit direktem Zugang zum Schermützelsee.

Foto: Miriam Schaptke

Doch meine Entdeckungstour ist noch nicht beendet. Ich will das Brecht-Weigel-Haus besichtigen. Deswegen durchquere ich erneut das Städtchen Richtung Schermützelsee. Einige Anwohnerinnen und Anwohner verkaufen vor ihren Gartentoren auf Vertrauensbasis selbst gemachte Marmelade, Blumensträuße aus dem eigenen Garten und Honig. Die Preise sind angeschrieben und will man etwas erwerben, wirft man einfach das Geld in die dabeistehenden Boxen. Nach gut 20 Minuten zu Fuß erreiche ich das Sommerhaus des Dramatikers und der Schauspielerin direkt am See. Für den Eintritt in die Gedenkstätte zahle ich vier Euro.

Ein Abstecher ins „Wohlbehagen“

1952 erwarb das Paar zwei renovierungsbedürftige Häuser in Buckow, eines für Besuch und Bewirtung, das andere für den Rückzug. Im Garten blühen Hortensien, der Wein wuchert und auf Messingtafeln sind Ausschnitte von Bertolt Brechts „Buckower Elegien“, die er im Sommer 1953 hier aufschrieb, ausgestellt. Die „Eiserne Villa“ kann besichtigt werden. Im Atelierzimmer ist noch die Originaleinrichtung. Diesen lichtdurchfluteten Raum mit großem Sprossenfenster haben Brecht und Weigel als Gesprächsort und Speisezimmer genutzt. Das „Gärtnerhaus“, in dem sich Brecht für seine Arbeit zurückzog, ist nicht zu besichtigen und befindet sich im Besitz der Brecht Erben. Viel Zeit muss man für den Besuch nicht einplanen, aber ein kurzer Abstecher lohnt sich.

Bevor ich mich auf die Rückfahrt mache, mache ich noch einen Abstecher ins „Wohlbehagen“, ein ehemaliges Antiquariat, das mittlerweile neben gebrauchten Büchern auch aktuelle Werke verkauft – und Postkarten. Geschrieben, eingeworfen. Ich setze mich ins Auto, so viel erlebt, so viel gesehen und gelernt. Müde und zufrieden fahre ich zurück nach Berlin.

Was Sie wissen müssen:

Anreise

Mit dem Auto: Buckow in der Märkischen Schweiz liegt gut 55 Kilometer östlich von Berlin. Die Fahrt mit dem Auto dauert ca. 90 Minuten – manchmal auch länger. Sie führt über die B1 und die L233.

Mit Bahn und Bus: Ab Bahnhof Ostkreuz bzw. Lichtenberg fährt stündlich der RB26 nach Müncheberg, von dort ebenfalls stündlich ein Bus (928) nach Buckow. Die Fahrtzeiten betragen je 35 und 15 Minuten. Es ist keine ganz unkomplizierte Anreise mit den Öffentlichen. Mit Wartezeiten sollten ebenfalls mindestens 90 Minuten eingeplant werden.

Essen und Trinken

Pritzhagner Mühle: Fischrestaurant und Café in tollem Ambiente, gelegen inmitten der Natur, Lindenstraße 74, 15377 Oberbarnim, 033433 844, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 12 bis 17 Uhr (Achtung: Öffnungszeiten können abweichen!)

Stobbermühle: Ein Klassiker in Buckow, im Zentrum an dem historischen Mühlrad gelegen. Regionale Küche mit frischen Produkten aus der Umgebung, hübsche Hotelzimmer und sehr freundliches Personal, Wrietzener Str. 2, 15377 Buckow, 033433 66833

Höhepunkte

Brecht-Weigel-Haus Buckow: Mittwoch bis Freitag, zwischen 12 und 17 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen 12 bis 18 Uhr, Eintritt: 4 Euro, ermäßigt 3 Euro, Bertolt-Brecht-Straße 30, 15377 Buckow, 033433467

Schiffsrundfahrt auf dem Schermützelsee, zwischen April und Oktober, täglich von 11 bis 17 Uhr, 033433232, Kostenpunkt: Erwachsne 10 Euro, Kind (bis 12 Jahre) 6 Euro

Strandbad Buckow, täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet, Eintritt 4 Euro, ermäßigt 3,50 Euro, Wriezener Str. 38, 0172 9535809

Wichtig: Anti-Mücken-Spray nicht vergessen und sich nach dem Ausflug gründlich nach Zecken absuchen.