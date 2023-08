Bericht: Gegen Rapper Fler soll es einen Haftbefehl geben

Berlin. Im Streit zwischen den beiden Rappern Anis Ferchichi alias Bushido und Patrick Losenský, der in der Rapszene unter dem Namen Fler bekannt ist, wird ein neues Kapitel aufgeschlagen: Wie der Tagesspiegel am Montag berichtete, hat Bushido gegen seinen früheren Musikkollegen einen Haftbefehl erzwungen. Der Grund: Fler schulde ihm Geld und habe wohl nicht die Frist für die Abgabe einer Vermögensauskunft eingehalten. Ist der Rapstar zahlungsunfähig und muss nun in Haft?

Laut einem Schreiben des Amtsgerichts Schöneberg, aus dem die Zeitung zitiert, hätte Fler bis zum 9. Mai 2023 eine solche Vermögensauskunft vorlegen müssen. Er sei aber trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht erschienen und habe auch keine hinreichende Entschuldigung für seine Abwesenheit eingereicht.

Flers Insolvenz bereits seit längerem ein unbestätigtes Gerücht

Die Pflicht zur Vermögensauskunft des Schuldners wird in der Zivilprozessordnung § 802c geregelt. Demnach hat die Person, die Schulden hat – in diesem Fall Fler – , alle Vermögensgegenstände anzugeben, die ihm gehören.

Das Gerücht, Fler sei zahlungsunfähig, schwirrt bereits seit längerem durch das Netz. In einer Instagram-Fragerunde fragte eine Fan „Warum insolvent?“, woraufhin der Rapper antwortete „Hab von 50 Cent gelernt“. Damit spielt er offenbar auf den US-Rapper 50 Cent an, bei dem gemutmaßt wird, dass er 2015 aus strategischen Gründen angegeben haben soll, bankrott zu sein. Damit soll er einer Strafzahlung von fünf Millionen Dollar nach einem verlorenen Prozess aus dem Weg gegangen sein.

Zu der Frage, ob sein Mandant tatsächlich zahlungsunfähig ist, wollte sich Flers Anwalt gegenüber der Morgenpost nicht äußern, so wie er generell keine Aussage über seinen Mandanten treffen wollte. Auch die Frage, ob der Haftbefehl bereits durchgeführt oder die Vermögensauskunft bereits abgegeben wurde, ist bislang nicht geklärt. Die Polizei Berlin wollte aus datenschutzrechtlichen Gründen diesbezüglich keine Auskunft geben.

Fler schon mehrfach verurteilt

Patrick Losenský ist in der Vergangenheit immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Er ist bereits mehrfach wegen Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung, Beleidigung und uneidlicher Falschaussage belangt worden. Im vergangenen Jahr wurde der Rapper zu einem Jahr und vier Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden und musste zusätzlich 10.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen, weil er ein Fernsehteam angegriffen, bedroht und beleidigt haben soll.

Sein aggressives Auftreten findet sich auch in seiner Beziehung zum Rapkollegen Bushido wieder. Seit Jahren pflegen die beiden, die sich einst in der Ausbildung zum Maler und Lackierer in Berlin kennenlernten und zusammen mit dem Musikmachen begannen, eine Fehde. Diese wird szenetypisch als „Beef“ bezeichnet.

Waren nicht immer verfeindet: Bushido (2.v.l.) und Fler (r.) bei der Premiere des Kinofilms „Zeiten Ändern Dich“ mit den Rappern Kay One und Nyze sowie mit Bushidos Ex-Manager Arafat Abou-Chaker – die beiden befinden sich ebenfalls in einer gerichtlichen Auseinandersetzung miteinander.

Foto: Eventpress Krohn / picture-alliance / Eventpress Krohn

Ob aus tatsächlicher Abneigung, der Aufmerksamkeit willen für ihre Musikprodukte oder um sich als „harte Jungs“ zu profilieren: Immer wieder sind die beiden Rapper aneinander geraten, haben ihre Streitigkeiten auf persönlicher Ebene in Songs verarbeitet und sich oft in Interviews über den jeweils anderen in despektierlicher Weise geäußert. Neben Beleidigungen kam es auch zur Androhung von Gewalt. So schlug Fler 2014 auf Twitter einen Kampf zwischen ihm und Bushido vor.

Lesen Sie auch: