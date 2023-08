Züge Richtung Usedom lassen Bahnhof Gesundbrunnen aus

Wieder Anreise-Chaos nach Usedom: Die Deutsche Bahn ließ Reisende am Bahnhof Gesundbrunnen stehen. Grund: Züge seien überfüllt gewesen.

Zahlreiche Menschen steigen am Bahnhof Gesundbrunnen in einen Regionalzug der Linie RE3 nach Stralsund (Archivbild von 2022)

Berlin. Alle Jahre wieder im Sommer wiederholt sich das gleiche Spiel: Die Regionalzüge zur Urlaubsinsel Usedom sind hoffnungslos überfüllt, Reisende schwer genervt. Das Problem ist seit langem bekannt. Es fehlt eine ICE-Verbindung zwischen Berlin und der beliebten Ostseeinsel. Die eingesetzten Regionalzüge sind zu kurz und haben zu wenig Stauraum für das Urlaubsgepäck der Reisenden.

Mit dem 9-Euro-Ticket im vergangenen Jahr und dem 49-Euro-Ticket in diesem hat sich die Problematik weiter verschärft. Weil auch der Autoverkehr nach Usedom durch zahlreiche Baustellen auf der Strecke aktuell weiter eingeschränkt ist, nutzen immer mehr Urlauber aus der Region Berlin die Deutsche Bahn. Die Folge: gnadenlos überfüllte Züge zur Ferienzeit.

Chaotische Szenen am Bahnhof Gesundbrunnen

Wie der "Nordkurier" berichtet, hat die Deutsche Bahn am vergangenen Wochenende in drei Fällen den Bahnhof Gesundbrunnen auf dem Weg zur Ostsee einfach ausgelassen. Hunderte Reisende konnten nicht zusteigen, weil die Regionalzüge entgegen des Fahrplans ohne Halt durchfuhren. Wer in Gesundbrunnen aussteigen wollte, musste laut dem Bericht bis Bernau oder Oranienburg weiterfahren und von dort mit der S-Bahn zurückfahren. Reisende berichten von teilweise chaotischen Zuständen. Zudem habe es von Seiten der Deutschen Bahn keine Informationen gegeben.

Die Deutsche Bahn rechtfertigt sich laut Bericht damit, man habe eine "Überfüllung" der Züge vermeiden wollen. Tatsächlich waren diese aber schon nach dem Halt am Berliner Hauptbahnhof komplett überfüllt. Politik und Bahn stehen dem Problem aktuell hilflos gegenüber. Wie der "Nordkurier" berichtet, habe unter anderem Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) zugesagt, sich zu kümmern. Geschehen ist bisher kaum etwas. Zwar würden ab und an an den Wochenenden Entlastungszüge eingesetzt, diese reichten aber nicht aus, um die starke Nachfrage zu bedienen. Auch längere Züge könnten nicht eingesetzt werden, da die Bahnsteige einiger Bahnhöfe zu kurz seien.