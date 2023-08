Verkehrssenatorin Manja Schreiner will Doktorarbeit nach Plagiatsvorwürfen prüfen lassen

Berlin. Nach den Berichten über Unregelmäßigkeiten will Berlins Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) jetzt ihre Doktorarbeit prüfen lassen. Schreiner werde kommende Woche an die Universität Rostock eine entsprechende Mitteilung schicken. Das teilte eine Sprecherin Schreiners am Sonntag dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) mit. Ob die Universität der Bitte zur Prüfung der Dissertation in Rechtswissenschaften nachkomme und wie lange dies dauere, sei aber offen.

Derzeit wird die 2007 vorgelegte Doktorarbeit Schreiners auf dem Portal VroniPlag Wiki analysiert. Es sollen dort bereits mehrere Dutzend zu beanstandende Textstellen entdeckt worden sein. Der Gründer des Portals, Martin Heidingsfelder, sagte dem rbb, die Prüfung von Schreiners Arbeit laufe allerdings noch. Das Portal ist durch mehrere entdeckte Plagiate in Dissertationen von Politikern bekannt.

Schreiner soll in ihrer Doktorarbeit mehr als 100 Plagiate eingebaut

Ein Professor hatte schwere Plagiatsvorwürfe gegen Berlins Verkehrssenatorin Manja Schreiner erhoben. In einem Gastbeitrag in der "Bild am Sonntag" bezichtigte der Frankfurter Rechtswissenschaftler Roland Schimmel die CDU-Politikerin, zahlreiche Zitate nicht markiert zu haben.

Demnach soll Schreiner in ihrer Doktorarbeit "über 100 klare Plagiate" eingebaut haben. Wie der Gründer der Plagiatsplattform "VroniPlagWiki", Martin Heidingsfelder, der "BamS" erklärte, nutzte sie dabei zahlreiche "Bauernopfer". Bei der Methode werden Zitate nur teilweise als solche deklariert, um den Anschein zu erwecken, dass eigene Passagen deutlich länger sind.