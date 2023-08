Berlin: Neues Quartier am Flughafen Schönefeld

Berlin. Derzeit wird das Areal nur wenig genutzt, in Zukunft soll hier aber ein innovatives Stadtquartier entstehen: Die Rede ist vom Gelände am ehemaligen Flughafen Schönefeld. Jetzt ist offiziell ein Ideenwettbewerb gestartet, an dem sich drei international tätige Architektur- und Planungsbüros beteiligen. Ihre Aufgabe: kreative und nachhaltige Konzepte für die künftige Nutzung des 37 Hektar großen Areals entwickeln. „Wir wollen das Umfeld des BER neu denken und durch eine unkonventionelle, ökonomisch sinnvolle und nachhaltige Entwicklung zukunftsfähig gestalten“, erklärte BER-Chefin Aletta von Massenbach zum Start des Wettbewerbs.

Dazu solle in unmittelbarer Nähe des Hauptstadtflughafens in den kommenden Jahren ein modernes Stadtquartier entstehen, „das den heutigen Standort entscheidend verändern und prägen wird“, so von Massenbach weiter. Die Entwicklung dieses Quartiers sei zugleich der „Start für eine umfassende Transformation des Standorts durch die Flughafengesellschaft“, kündigte die Managerin an. Die Flächen, die sich die Architekten nun im Rahmen des Wettbewerbs vornehmen, befinden sich im Eigentum der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB).

Terminalgebäude vom Flughafen Schönefeld soll in Planungen einbezogen werden

Konkret geht es um das Areal des nördlichen Flughafengeländes zwischen dem ehemaligen Terminal 5 des BER und dem denkmalgeschützten Bahnhof in Schönefeld. Neben Terminal- und Flughafengebäuden befinden sich darauf ein Parkhaus, gewerbliche Bestandsgebäude, Parkplatzanlagen sowie Frei- und Grünflächen. Auf einen Punkt wird im Rahmen der Ideenentwicklung Wert gelegt: „Das Hauptterminal des ehemaligen Flughafens Berlin-Schönefeld und heutige Terminal 5 des BER soll explizit in die Arbeiten einbezogen werden“, heißt es in der Mitteilung der BER. Auch bereits bestehende Planungen im Umfeld müssten berücksichtigt werden.

Seit Februar 2021 geschlossen: der ehemalige Flughafen Schönefeld, später Terminal 5 des BER.

Foto: Foto: Thomas Fülling

Als Pluspunkt für das künftige Quartier gilt die vorhandene verkehrliche Anbindung mit dem Bahnhof, der Nähe zur Autobahn A113, der Fernverkehrsstraße 96a und natürlich dem Flughafen BER mit dem Regierungsterminal. Beteiligt an dem gestarteten Ideenwettbewerb sind die Büros COBE Berlin, FABRICations Amsterdam und MLA+ Rotterdam – Berlin. Die Ergebnisse des Ideenwettbewerbs sollen im Dezember 2023 vorgestellt werden und eine Grundlage für die weitere städtebauliche Entwicklung des Quartiers bilden, heißt es.

Das Terminal 5 des Flughafens BER wurde im Februar 2021 geschlossen. Geplant war damals zunächst eine vorübergehende Schließung für ein Jahr, um während der Corona-Pandemie jährliche Kosten in Höhe von bis zu 25 Millionen Euro einzusparen. Im November 2022 entschied der Aufsichtsrat des BER dann, das Terminal nicht mehr in Betrieb zu nehmen, weil die derzeitigen Passagierzahlen auch mit den Terminals 1 und 2 bewältigt werden können.