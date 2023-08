Wettbewerb für Schönefeld-Nachnutzung begonnen

Terminal 5 am Flughafen BER.

Seit der Eröffnung des BER steht der frühere Flughafen Schönefeld im Südosten von Berlin weitgehend ungenutzt in der Landschaft herum. Drei Architektur- und Planungsbüros sollen nun in Rahmen eines Wettbewerbs bis Ende des Jahres Konzepte für die zukünftige Gestaltung und Nutzung des Geländes und der darauf stehenden Gebäude erarbeiten, wie die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) am Mittwoch mitteilte. „Wir wollen das Umfeld des BER neu denken und durch eine unkonventionelle, ökonomisch sinnvolle und nachhaltige Entwicklung zukunftsfähig gestalten“, hieß es von FBB-Chefin Aletta von Massenbach.