Polizei Berlin geht verstärkt gegen rechte Strukturen vor

Berlin. Handelt es sich um rechte Einzelfälle innerhalb einer grundsätzlich neutralen Institution oder aber um ein strukturelles Rassismusproblem auf beinahe allen Ebenen? Meist bewegen sich die politischen Diskussionen über die Verfasstheit der Berliner Polizei je nach parteilicher Ausrichtung in eine dieser beiden Extrempositionen. Von der Behörde selbst kommt nun jedoch ein deutliches Signal, wie ernst sie die immer wiederkehrenden Vorwürfe von internem Extremismus und den kritischen Blick auf offenkundige Problemfälle in den eigenen Reihen nimmt.

Obwohl die 2021 zu diesem Zweck eingerichtete Ermittlungsgruppe (EG) Zentral auch nach zwei Jahren Arbeit keinerlei Hinweise auf bestehende verfassungsfeindliche Strukturen und Netzwerke innerhalb der Polizei Berlin oder dahingehende Unterwanderungsversuche finden konnte, wird sie nun zum Fachkommissariat für politisch motivierte Dienstvergehen beim Landeskriminalamt umgewandelt. Dort wird sie beim Polizeilichen Staatsschutz im Dezernat 53 – zuständig für die politisch motivierte Kriminalität von rechts – angebunden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Ermittlungsgruppe Zentral wird in die Regelstrukturen der Polizei aufgenommen

Durch diese Verstetigung einer temporären Einrichtung in die Regelstrukturen der Polizei kann die Ermittlungsgruppe auch weiterhin Sachverhalte prüfen und bearbeiten, bei denen der Verdacht politisch motivierten Fehlverhaltens von Mitarbeitenden der Polizei besteht. Sofern es sich um ein strafbares Verhalten handelt, das einen eindeutig politischen Hintergrund hat, führt die Dienststelle dann die Strafverfahren unter Leitung der Fachstaatsanwaltschaft Berlin durch.

Zudem wird die Zuständigkeit der Dienststelle ab sofort auf die Mitarbeitenden aller Senatsverwaltungen und Bezirksämter ausgeweitet, denen entsprechendes Fehlverhalten vorgeworfen wird. Seit ihrer Einsetzung vor über zwei Jahren bearbeitete die EG Zentral dabei bereits etwa 300 Sachverhalte. Zu rund 160 dieser Sachverhalte wurden auch Strafermittlungsverfahren eingeleitet.

Barbara Slowik: „Ein klares Statement für die Werte und die Haltung der Polizei Berlin“

„Mit der Einrichtung eines Fachkommissariates für politisch motivierte Dienstvergehen setzen wir ein klares Statement für die Werte und die Haltung der Polizei Berlin“, begründet Polizeipräsidentin Barbara Slowik den Schritt. „Das Vertrauen in unsere Arbeit baut nicht nur auf einer erfolgreichen, sondern vor allem einer verfassungstreuen Aufgabenwahrnehmung einer und eines jeden einzelnen Mitarbeitenden auf.“

Auch interessant: Berlins Polizeipräsidentin: Die Letzte Generation „kostet uns unglaublich viel Kraft“

Menschen- und verfassungsfeindliches Gedankengut und davon geleitete Äußerungen und Handlungen hätten hingegen keinerlei Platz bei der Polizei. „Als Investition in die Zukunft steht die Dienststelle für unsere kritische Selbstreflektion, offene Fehlerkultur und unseren stetigen Verbesserungswillen“, so Slowik weiter.

Man stelle mit diesem Weg außerdem sicher, dass politisch motiviertes Fehlverhalten einzelner Mitarbeitender konsequent sowohl arbeits- beziehungsweise disziplinarrechtlich als auch strafrechtlich bestraft werde. Vor allem solle die zentrale Bearbeitung entsprechender Vorgänge auch der Vorbeugung von Fehlentwicklungen innerhalb der Polizei dienen, betont die Polizeipräsidentin.

Linke Berlin: Es braucht auch externe Kontrollmechanismen

Die Hauptstadtpolizei arbeitet dabei nicht nur mit innerbehördlichen Kontrollmechanismen, sondern stellt sich regelmäßig auch externen Betrachtungen und Prüfungen, wie etwa der Berliner Polizeistudie oder der MEGAVO-Studie des Bundesministeriums des Inneren und für Heimat. So könne man den immer wiederkehrenden Vorwürfen von behördlichem Extremismus und Rassismus mit der gebotenen Sachlichkeit begegnen, argumentiert Polizeipräsidentin Slowik.

Das sieht der innenpolitische Sprecher der Berliner Linken, Niklas Schrader, nicht ganz so positiv. Zwar begrüße er den Schritt der Verstetigung der Ermittlungsgruppe grundsätzlich, so Schrader, denn die Polizei bestätige damit, dass es sich bei den so genannten rechten Einzelfällen in ihren Reihen nicht lediglich um ein temporäres Problem handelt. „Dennoch ist es ein gefährliches Phänomen, das vor allem bei der Polizei auftaucht, die nun einmal das Gewaltmonopol in diesem Staat hat“, sagt Schrader.

Obwohl die Berliner Polizei hier im bundesweiten Vergleich eine Vorreiterrolle einnehme, müsse es dennoch auch immer wirklich unabhängige und externe Kontrollmechanismen wie etwa den vom vorherigen Senat eingeführten Polizeibeauftragten in Berlin geben, um die Lage konsequent im Blick zu behalten.