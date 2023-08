Problematische Äußerungen von Polizisten: 300 Fälle

Die Berliner Polizei hat in den vergangenen zwei Jahren in etwa 300 Fällen politisch problematische Äußerungen von Polizisten untersucht. In rund 160 Fällen führte dies auch zu strafrechtlichen Ermittlungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zuständig für solches Fehlverhalten war bislang die polizeiinterne Ermittlungsgruppe „Zentral“ des Landeskriminalamtes (LKA), die es seit April 2021 gibt. Diese wird zum Fachkommissariat für politisch motivierte Dienstvergehen umgewandelt, teilte die Polizei mit. Die Dienststelle stehe für eine „kritische Selbstreflektion“ und „offene Fehlerkultur“, erklärte Polizeipräsidentin Barbara Slowik.