Sport, Kultur, Natur: Wannsee-Babelsberg-Route auf dem Rad

Eine Radtour am malerischen Wannsee lässt Berlin in einem ganz anderen Licht glänzen.

Berlin. Ich will immer am liebsten alles, und zwar auf einmal und zur selben Zeit. Das gilt auch, oder vor allem, für freie Tage: Erholung, Sport, Natur, Kultur und das natürlich in der richtigen Gesellschaft – so sieht der perfekte Ausflugstag für mich aus. Deswegen entscheide ich mich für die Wannsee-Babelsberg-Radtour, zusammen mit einer Freundin.

Wir starten entspannt. An freien Tagen gilt es, keinen Wecker zu stellen und in Ruhe zu frühstücken. Deswegen ist es auch relativ spät, als wir uns auf die Räder schwingen. Offiziell startet die Wannsee-Babelsberg-Route am S-Bahnhof Wannsee und endet dort auch wieder. Die reine Fahrzeit für den Rad-Rundweg beträgt eine Stunde und 18 Minuten und die Strecke ist 19,3 Kilometer lang. Wir entscheiden uns von zuhause aus zu radeln, sparen so die 2,50 Euro, die das Fahrradticket pro Strecke kostet und verstärken den sportlichen Faktor unseres Ausflugs.

Ein Schmuckstück: Das Sommerhaus des Malers Max Liebermann

Vom S-Bahnhof Wannsee aus radeln wir zur Liebermann Villa, unserem ersten, längeren Stopp. Das ehemalige Sommerhaus des Malers Max Liebermann (1847-1935) ist ein besonderer Ort, pittoresk. Der Garten blüht, es summen Hummeln und Bienen, Rhabarber, Kohlrabi und Tomaten explodieren regelrecht. Der Garten lädt zum Flanieren ein und von der Terrasse der Villa aus hat man einen einmaligen Blick auf den Wannsee.

Die Blumenpracht der Max Liebermann Villa lädt zum träumen ein und auf der Terrasse kann man den Blick auf den Wannsee bei Kaffee und Kuchen genießen.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Im Innern des ehemaligen Sommerhauses von Max Liebermann wartet aktuell die Sonderausstellung „Zukunft für sich“ (noch bis zum 18. September) von Studierenden der Universität der Künste (UdK) auf die Besuchenden. Die Zusammenführung von Liebermanns Bildern mit der modernen, politischen Kunst der Studierenden regt zum Nachdenken und Diskutieren an. So geht es zumindest uns. Bei Kaffee und Kuchen tauschen wir auf der Terrasse unsere Gedanken aus und genießen den Blick auf den See.

Insgesamt lassen wir 19 Euro an unserem ersten Stopp – also bereits knapp die Hälfte des Tagesbudgets. Zehn Euro kostet der Eintritt in die Liebermann Villa. Im Anbetracht der sehenswerten Sonderausstellung ein vertretbarer, wenn auch nicht günstiger Preis. Neun Euro geben wir im Café Max für Kaffee und Kuchen aus – günstig ist etwas anderes, aber der Kuchen schmeckt, die Auswahl ist groß und die Sicht von der Terrasse ist eh unbezahlbar. Zu beachten: Das Café Max ist nur für Besucher der Liebermann Villa zugänglich. Sprich, man muss die zehn Euro Eintritt zahlen, um dort Kaffee trinken zu können.

Pfaueninsel hat ganz eigene Magie

Für uns geht es weiter: Vorbei am Haus der Wannseekonferenz biegen wir auf den Tiefhornweg ab, passieren das Denkmal des Flensburger Löwen und fahren ein längeres Stück direkt am Ufer des Wannsees entlang. Hier reihen sich einige schöne Badestellen aneinander, die bei warmem Wetter zu einer kurzen Abkühlung einladen. Auf diesem Streckenabschnitt ist unser Vorankommen etwas ausgebremst. „Also der Radweg hier ist ja auch nur so mittel-gut“, höre ich meine Freundin sagen, die sich mit ihrem Rennrad durch den sandigen Boden quält. Zeitweise steigen wir ab und schieben. Irgendwann haben wir es geschafft.

Wunderschön und angriffslustig: Die Pfauen lassen sich fotografieren, aber zu nahe kommen sollte man ihnen dabei nicht.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Unser nächster Stopp ist die Fähre, die uns auf die Pfaueninsel bringt. Stolze sechs Euro kostet die Überfahrt, die nur wenige Minuten dauert. Achtung: Barzahlung ist nicht möglich. Der Automat vor Ort akzeptiert nur Kartenzahlung. Alternativ können die Tickets auch online gebucht werden. Kurz zweifeln wir, ob sich das Geld lohnt – zumal das Schloss wegen Sanierungsarbeiten eingehüllt und auch die Meierei, der „Schmuckbauernhof“ von Friedrich Wilhelm II., geschlossen ist.

Doch die Pfaueninsel hat eine ganz eigene Magie. Die namensgebenden Pfauen stolzieren umher und schreien laut – was ich zuvor nicht wusste, dass diese Vögel so imposante Töne von sich geben können. Außerdem weiden Schafe, Springbrunnen plätschern und die Blumenpracht leuchtet. Die Pfaueninsel ist der perfekte Spot für ein Picknick und lädt anschließend zum Spazieren ein. Also genügend Zeit einplanen, um das Kleinod ausgiebig zu genießen.

Filmkulissen und UNESCO-Welterbe

Nach der Pause auf der Pfaueninsel schwingen wir uns wieder auf die Räder, freuen uns, dass der Weg nun wieder besser befahrbar ist. Am Ufer des Wannsees entlang radeln wir an einigen Filmkulissen und UNESCO-Welterbe vorbei: Wir passieren die St. Peter und Paul Kirche, bewundern am gegenüberliegenden Ufer die Sacrower Heilandskirche und enden an der Glienicker Brücke. Diese überqueren wir nicht, sondern biegen links ab, fahren die Königstraße entlang, vorbei am Schloss Glienicke, dem Jagdschloss Glienicke und dem Schloss Babelsberg.

Goldene Löwen im Schlosspark Glienicke.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Dann biegen wir rechts auf die Möwenstraße ab, fahren weiter auf die Waldmüllerstraße und ärgern uns, während wir über das Kopfsteinpflaster holpern. Wir überqueren den Teltowkanal und fahren durch die Villenkolonie Neubabelsberg. „Wie ironisch ist es bitte, all diese Villen in der Karl-Marx-Straße“, bemerkt meine Freundin. Schmunzelnd und staunend fahren wir an den imposanten Häusern vorbei.

Irgendwann geht es links auf die Rudolf-Breitscheid-Straße und dann radeln wir ohne weitere Zwischenstopps zurück zum Ausgangspunkt, dem S-Bahnhof Wannsee. Hier besteht die Möglichkeit, die verbleibenden fünf Euro für ein Bier oder eine Fassbrause im Loretta am Wannsee auszugeben. Wir entscheiden uns kurzerhand und lassen das Loretta liegen, radeln weiter in Richtung zuhause. Unser Rest-Budget investieren wir in eine Falafel. In unserem Fall bei Habibi im Akazienkiez in Schöneberg – auf jeden Fall eine Empfehlung. Essen gut, Ende gut. Nach all den Kilometern auf dem Rad und den ganzen Eindrücken freuen wir uns nun auf einen gemütlichen Abend zuhause.

Blick auf das Dampfmaschinen Haus in Potsdam.

Foto: Miriam Schaptke / Berliner Morgenpost

Wannsee-Babelsberg-Route ist beliebig abänderbar

Fazit: Der Plan ist aufgegangen, die 40 Euro wurden komplett genutzt und Sport, Natur, Kultur und Geschichte erlebt, der Tag gut gefüllt. Dabei ist die Wannsee-Babelsberg-Tour beliebig kombinierbar: Wem knapp 20 Kilometer Radfahren genug sind, kann für insgesamt fünf Euro (2,50 Euro pro Strecke) sein Fahrrad mit in die Bahn nehmen und erst an der S-Bahn Wannsee mit dem Radeln beginnen (Voraussetzung: eine BVG-Jahreskarte oder ein 49-Euro-Ticket). Anstelle der Liebermann Villa ist auch der Besuch der Gedenkstätte „Haus der Wannsee-Konferenz“ möglich (Eintritt frei). Und natürlich funktioniert die Wannsee-Babelsberg-Tour auch ohne den Besuch der Pfaueninsel.

Was Sie wissen sollten

Anreise

Mit der S1 oder dem Rad zum S-Bahnhof Wannsee

Öffnungszeiten, Adressen und Kosten

Max Liebermann Villa: täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr, außer Dienstag, Colomierstraße 3, 14109 Berlin, Eintritt zehn Euro, ermäßigt sieben Euro

Pfaueninsel: täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr, die letzte Überfahrt mit der Fähre ist 45 Minuten vor Betriebsende, Nikolskoer Weg, 14109 Berlin, Überfahrt kostet sechs Euro, ermäßigt fünf Euro

Essen und Trinken

Café Max: Cappuccino für 3,75 Euro, Kuchen zwischen 3,50 und 5,50 Euro, geöffnet zwischen 11 und 17 Uhr, Dienstag Ruhetag, Colomierstraße 3, 14109 Berlin

Loretta am Wannsee: Bier für 4,50 Euro, Fassbrause für 3,90 Euro, geöffnet zwischen 12 und 22 Uhr, Montag und Dienstag Ruhetag, Kronprinzessinnenweg 260, 14109 Berlin

Kontrastprogramm: Zum Abschluss gibt es ganz unprätentiös ein Falafel-Sandwich auf die Hand.

Foto: Miriam Schaptke / Berliner Morgenpost

Habibi Schöneberg: Sandwich für 5,50 Euro, täglich zwischen 10 und 24 Uhr geöffnet, Akazienstraße 9, 10823 Berlin

In der Umgebung

Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannseekonferenz: Die Dauerausstellung informiert über Antisemitismus, über die Geschichte der Ausgrenzung, Kennzeichnung, der Deportationen und des Massenmordes an deutschen und europäischen Jüdinnen und Juden während des Nationalsozialismus, täglich zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet, Am Großen Wannsee 56-58, 14109 Berlin, Eintritt frei, www.ghwk.de

Schiffart auf dem Wannsee: Von der Anlegestelle Wannsee gehen Schifffahrten auf dem Wannsee ab. So kann man den Südwesten Berlins vom Wasser aus genießen.

Mauerradweg: Die Wannsee-Babelsberg-Route kreuzt den Mauerradweg. Auf dieser Radtour kann man Wissenswertes über die Berliner Mauer erfahren.