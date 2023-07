In der aktuellen Mückensaison ist erstmals das West-Nil-Virus bei zwei Vögeln in Berlin nachgewiesen worden. Was nun zu beachten ist.

Berlin. In Berlin ist bei zwei Habichten in der vergangenen Woche das West-Nil-Virus nachgewiesen wurden. Wie die Senatsverwaltung für Verbraucherschutz am Montag mitteilte, sei dies der erste Ausbruch in der aktuellen Mückensaison in der Hauptstadt und der dritte in Deutschland. Den bundesweit ersten Nachweis in diesem Jahr hatte es bei einem Waldkauz im Tierpark Dessau in Sachsen-Anhalt gegeben. In Berlin werden seit 2018 jährlich Ausbrüche des West-Nil-Virus registriert, im vergangenen Jahr waren es 21. „Es ist davon auszugehen, dass das Virus mittlerweile in ganz Berlin endemisch vorkommt“, so die Senatsverwaltung.

Das West-Nil-Virus stammt ursprünglich aus Afrika und trat Ende August 2018 erstmals in Deutschland auf. Übertragen wird es von blutsaugenden Stechmücken. Hauptwirte seien Vögel, bei denen einzelne Arten besonders empfänglich sind, erklärt die Senatsverwaltung. In selteneren Fällen könne das Virus aber auch auf Pferde und Menschen übertragen werden, von denen aus das Virus jedoch in der Regel nicht weiterverbreitet wird.

West-Nil-Virus: Pferde können zum Schutz vor einer Erkrankung geimpft werden

Die Infektion mit dem West-Nil-Virus bleibt meist symptomlos. „Bestimmte Vogelarten erkranken und verenden eher als andere“, heißt es. In einzelnen Fällen könne es auch bei Pferden und Menschen zu Krankheitssymptomen kommen, die einem grippalen Infekt ähneln. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) entwickeln etwa 20 Prozent der Infizierten eine fieberhafte Erkrankung. Manche Verläufe gehen auch mit einer Gehirnhautentzündung einher. Dem RKI zufolge erkrankt etwa einer von 100 Infizierten schwer.

Während es für Menschen bislang keine Impfung gibt, stehen für Pferde zugelassene Impfstoffe zur Verfügung. Laut Berliner Senatsverwaltung sind bei Pferden insbesondere die neurologischen Beeinträchtigungen häufig nicht mehr umkehrbar.