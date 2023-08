Überfüllte Kliniken setzen psychisch Kranke auf die Straße

Berlin. In der Nähe des Alexianer St. Joseph-Krankenhauses in Weißensee campiert ein Obdachloser in einer Kuhle neben einem Parkplatz. Der Mann war zuvor vier Monate dort in der Psychiatrie. Er ist schwer psychisch krank, leidet an einer schizophrenen Psychose. „Wir mussten ihn in die Obdachlosigkeit entlassen“, berichtet die behandelnde Ärztin: „Das ist toxisch.“ Er nehme seine Medikamente nicht mehr, zeige deshalb oft herausforderndes Verhalten und ecke an.

Die Medizinerin kümmert sich weiter um den Mann, versorgte ihn mit Schlafsack, Zelt und Isomatte, die ihm aber geklaut worden und nun ersetzt worden seien. Sie sei außer einer weiteren Verwandten seine einzige Bezugsperson, sagt sie. Seine Mutter und seine Oma seien verstorben, weitere Schicksalsschläge und Cannabis-Missbrauch hätten ihn aus dem Gleichgewicht gebracht. Er habe nichts außer seinem Wahn, so die Ärztin. Aus verschiedenen betreuten Wohnformen sei er als extremer Individualist rausgeflogen. Er sei ein „Systemsprenger“.

Bis zu 200 Menschen leben in Psychiatrien, obwohl sie die Betten frei machen müssten

Das St. Joseph-Krankenhaus versucht Patienten, die wohnungslos sind, möglichst lange stationär zu behandeln. Doch irgendwann lässt sich die Behandlung nicht weiter ausdehnen. Pro Klinik sind es bis zu zwölf solcher Menschen, die bleiben, obwohl sie es nicht müssten, wenn es andere, passende Wohn- und Betreuungsangebote für sie gäbe. Das hat eine Abfrage unter den psychiatrischen Kliniken der Stadt ergeben.

Folglich leben rund 200 Menschen in Berliner Krankenhäusern, weil es für sie und ihre besonderen Bedürfnisse keinen passenden Platz gibt. Sie blockieren damit aber auch Betten für andere Patienten, die stationär aufgenommen werden müssten, deswegen können viele nicht unendlich lange im Krankenhaus bleiben. Der Bedarf ist groß. Psychisch kranke Obdachlose bilden da nur die Spitze des Eisbergs.

Diagnosen psychischer Erkrankungen haben in Berlin stark zugenommen

Nach Muskel- und Skeletterkrankungen sind psychische Leiden inzwischen der häufigste Grund für Krankschreibungen, meist fallen Betroffene über viele Wochen aus. Die Fallzahlen in Berlin haben sich in den vergangenen Jahren verdoppelt, nicht nur unter Kindern und Jugendlichen.. Der Berliner Krisendienst registrierte 2022 fast 86.000 Anfragen. Zehn Jahre zuvor seien es 61.000 gewesen, so Friedrich Kiesinger, Chef des auch in der Betreuung psychisch Kranker engagierten Sozialunternehmens Albatros.

Die Wirtschaft ist inzwischen alarmiert. Gabriele Schlimper, Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin, bezifferte kürzlich bei einer Fachtagung den volkswirtschaftlichen Schaden durch psychische Erkrankungen allein für Berlin auf bis zu 9 Milliarden Euro jährlich.

In Berlin fehlen Wohn-Angebote für chronisch psychisch kranke Menschen

„Psychische Erkrankungen sind Volkskrankheiten“, sagt Iris Hauth, die ärztliche Direktorin in St. Joseph. Um die Lage in den stationären Psychiatrien zu entspannen, bräuchte es für schwerst und chronisch Erkrankte mit mehreren Diagnosen, beispielsweise einer psychischen Erkrankung und einer Suchterkrankung und herausforderndem Verhalten mehr Angebote der Intensivbetreuung. „Diese Patienten benötigen Angebote dieser Art dringend“, so die bundesweit renommierte Psychiaterin: „Als katholisches Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik möchten wir nicht in die Obdachlosigkeit entlassen. Allerdings gelingt dies in manchen Fällen leider nicht, da in Berlin nur wenig angemessene Wohnformen vorgehalten werden.“

Die Dimension des Problems ist enorm. Psychiater wie der Charité-Professor Andreas Heinz gehen davon aus, dass bis zu 30 Prozent der Patienten in Berlins Psychiatrien keine feste eigene Wohnung haben, in die sie nach dem Klinikaufenthalt gesichert zurückkehren könnten.

Obdachlosenheime sind für viele Menschen keine viele Alternative

Viele suchen zunächst in Obdachlosenheimen ein Dach über dem Kopf. „Aber dort sind sie schlecht versorgt, es gibt ein Bett und eine Dusche und sonst nicht viel“, so die Medizinerin, die sich um den Obdachlosen von Weißensee kümmert. Ihr Schützling weigere sich, eine solche Einrichtung aufzusuchen.

Nur wenn der Winter herannahe, bekomme er es mit der Angst zu tun, er fürchtet sich, auf der Straße zu erfrieren. Am liebsten, so sagt die Frau, würde er wieder ins Krankenhaus gehen, weil es dort Toiletten, Essen und Waschmöglichkeiten gibt.

Für Berlins Bezirksämter, die für die Unterbringung von wohnungslosen Menschen zuständig sind, ist die Lage schwierig, trotz der 13.000 betreuten Wohnplätze in der Stadt. Vivian Werk, Psychiatriekoordinatorin von Pankow, berichtet, rund die Hälfte der in der Eingliederungshilfe betreuten Personen habe keine eigene Wohnung. Gerade für Systemsprenger wie den Mann aus Weißensee finden sich nur sehr schwer geeignete Plätze.

Wissenschaftler zeigen Zusammenhang zwischen Ungleichheit und psychischen Leiden

Man überlegt jetzt, dem Mann einen Bauwagen auf das Gelände einer betreuten Wohngemeinschaft zu stellen. Überhaupt hat Gesundheits- und Sozialstadträtin Dominique Krössin (Linke) denkt ernsthaft darüber nach, Obdachlosen mit psychischen Problemen Mini-Häuser, so genannte Tiny Houses, zur Verfügung zu stellen, um überhaupt den dauerhaften Kontakt mit diesen Menschen halten zu können.

Wissenschaftler wie der Charité-Forscher Andreas Heinz haben den Zusammenhang zwischen stressigem Leben in der Großstadt, Armut, Ungleichheit und Wohnungslosigkeit klar herausgearbeitet. In extrem ungleichen Gesellschaften wie den USA erkranken noch deutlich mehr Menschen psychisch als hierzulande. Aber auch in Berlin sind Unterschiede messbar. So werden in armen Stadtteilen, wie etwa dem Osten von Wedding, mehr Menschen psychisch krank als anderswo in Berlin. Auch die Erfahrungen von Diskriminierung machten seelisch krank, sagt der Professor.