Nach der Dürre: Hilft der Regen den Berliner Stadtbäumen?

Seit einer Woche Regen in Berlin: Nach der Dürre eine Wohltat für Pflanzen und Bäume? Was auf Natur und Stadtgrün jetzt noch zukommt.

Berlin. Der Klimawandel hat die Welt fest im Griff. Während global der heißeste Juli und mit dem 6. Juli der heißeste Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen wurde, träumt man in Berlin nur noch von der Sonne. Ein Tiefdruckgebiet bestimmt das Wetter in Mitteleuropa und bringt Regen und kühle Temperaturen mit sich. Die Stadtnatur profitiert, doch die Schäden des Klimawandels sind viel schwerwiegender.

Eigentlich hat das Jahr aus Baum-Perspektive ganz gut begonnen. Im Frühjahr war es ausreichend feucht, sodass die Bäume austreiben und ihre Blätter entwickeln konnten. Anders als im vergangen Jahr. Da war es schon im April und Mai sehr trocken, wie sich der Berliner Baumpfleger Timo Bittner erinnert.

Doch auch 2023 schlug dann die Dürre zu. Alte Bäume kommen mit der Trockenheit besser klar, da sie ihre Wurzeln schon tief in die Erde geschlagen und vom Grundwasser zehren können. Jungbäume hingegen müssen gegossen werden. „Aber auch nicht zu viel, sonst fehlt ihnen der Anreiz, tief zu wurzeln“, erklärt Bittner. Sinkt auch der Grundwasserspiegel, wird es auch für die tiefwurzelnden alten Bäume schwierig.

Regen reicht nicht aus um Dürren auszugleichen

Das aktuelle Regenwetter reicht dabei nicht aus, um die Grundwasserbestände wieder zu füllen. „Dafür müsste es das ganze Jahr regnen“, sagt Bittner. Karten des Helmholtz-Instituts für Umweltforschung zeigen, dass nur die oberen Bodenschichten in Berlin und Brandenburg vom Regen profitieren, tiefer unten herrscht weiter Trockenheit.

Die obere Bodenschicht in Berlin und Brandenburg ist momentan großteils ausreichend feucht.

Foto: UFZ-Dürremonitor/Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung

In die tieferen Bodenschichten ist die Nässe dagegen nur teilweise durchgedrungen, große Gebiete sind weiterhin sehr trocken

Foto: UFZ-Dürremonitor/Helmholtz-Zentrum für UmweltforschunG

Timo Bittner arbeitet mit Sensoren, die die Feuchtigkeit im Boden messen. An ihnen kann er ablesen, dass es 2022 viel zu trocken war, im laufenden Jahr aber ausreichend feucht ist. Das liege aber auch an einem bodeninternen Wasserkreislauf. Wenn an der Oberfläche das Wasser verdunstet, wird Wasser von unten nachgezogen. Deswegen sei es so wichtig, dass, wie momentan, auch von oben Wasser auf den Boden komme.

Die häufigsten Baumarten in Berlin sind Ahorn, Linde und Eiche. Besser wären langfristig gesehen Platanen, so Bittner, die seien resilienter gegen Hitzeperioden und deshalb schon in Portugal, Spanien und Frankreich als gängige Straßenbäume im Einsatz. Denn die Hitzeperioden werden zunehmen.

Bäume zeigen erst nach drei bis fünf Jahren Anzeichen von Dürreschäden

Die Auswirkungen auf die Bäume sind dabei erst Jahre später zu erkennen. Drei bis fünf Jahre dauert es, bis an einem Baum die Ausfallerscheinungen einer Beschädigung sichtbar werden. Deswegen ist Bittner drei Jahre nach dem Hitzesommer 2020 in diesem Jahr besonders im Einsatz. Jetzt muss das Totholz geschnitten werden, das eine Folge der Dürre von vor drei Jahren ist.

Stehen diese Bäume im öffentlichen Raum, stellen sie wegen herabfallenden Ästen eine Gefahr dar. „Die Bezirke werden sehr viel mehr Geld für Baumpflege ausgeben müssen“; prognostiziert Bittner. Seien in diesem Jahr noch 15.000 bis 20.000 Bäume geschnitten worden, so erwartet der Baumpfleger für das kommende Jahr die doppelte Zahl. Früher habe es viel weniger Baumpflegearbeiten bedurft, da es immer ausreichend feucht gewesen sei.

Aktuelles Wetter das eigentliche „Normal“

Dass das momentane Wetter den Berlinerinnen und Berlinern überhaupt als außergewöhnlich auffällt, ist wohl selbst eine Folge des Klimawandels. So sieht es Stefan Hahn vom Deutschen Wetterdienst. Die Menschen hätten sich an das langanhaltend heiße und trockene Sommerwetter der vergangenen Jahre gewöhnt. Das regnerische Wechselwetter mit Temperaturen bis 25 Grad entspreche viel eher dem Mittel der vergangenen dreißig Jahre.

Baumpfleger Timo Bittner rettet Stadtbäume mit Sensoren vor dem Verdursten. (Archivbild)

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Doch es blieb auch diesmal nicht bei einfachem Landregen. Am Wochenende ist es in Berlin wieder stellenweise zu Starkregen gekommen. „Mit teilweise 25 Liter pro Quadratmeter in sechs Stunden haben wir die Starkregenschwelle am Freitag überschritten, am Sonnabend wurden vereinzelt sogar 25 Liter pro Quadratmeter in weniger als zwei Stunden gemessen“, so die Sprecherin der Berliner Wasserbetriebe Astrid Hackenesch-Rump auf Morgenpost-Anfrage.

Auch Am Wochenende Starkregen mit Überläufen

Das habe zu Mischwasserüberläufen geführt: 250.000 Kubikmeter am Freitag und 100.000 Kubikmeter am Sonnabend. Starkregenereignisse werden genau wie Hitzewellen häufiger. Die Wassermassen können dabei gar nicht vom Boden aufgenommen werden, sondern verschwinden einfach in der Kanalisation. Die ist nicht für solche Mengen gemacht und läuft über. Das Mischwasser verunreinigt nahe gelegene Gewässer und kann zu Fischsterben führen.

Auch interessant: Starkregen in Berlin – aber was bringt er der Natur?

Regnet es derart stark, droht den Stadtbäumen noch ein unschönes Schicksal. Der Boden mit dem Wurzelwerk kann derart aufweichen, dass die Bäume ihren Halt verlieren und umkippen. Das sei auch nach vergangenem Montag in Berlin vorgekommen, so Baumpfleger Bittner.

Ein positiver Effekt der verregneten zweiten Julihälfte ist, dass die Waldbrandgefahr in der Region ausnahmsweise vorübergehend gebannt ist. Das könne sich aber innerhalb einer Woche ändern, sollten die Temperaturen wieder steigen und das Wetter trockener werden, erklärt der Baumexperte. Außerdem sprießen die Pilze. Wer jetzt in den Wald gehe, finde dort mit großer Wahrscheinlichkeit Pfifferlinge.

