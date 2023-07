Berlin: Diese Baustellen verlangsamen ab Montag die Fahrt

Bauarbeiten auf den Autobahnen A100 und der A111 führen zu Beeinträchtigungen in Berlin. Auch in der Stadt kommt es zu Vollsperrungen.

Berlin. Die Sommerferien in Berlin werden traditionell dafür genutzt, um Ausbesserungen und Instandsetzungen im Straßennetz der Stadt vorzunehmen. In diesem Sinne warten auf Autofahrerinnen und Autofahrer ab diesem Montag wieder zahlreiche Baustellen, die die Fahrt auf Berlins Straßen, Magistralen und Tangenten teils deutlich verlangsamen werden.

Laut der Verkehrsinformationszentrale Berlin (Viz) wird in den Nächten von Montag auf Dienstag und von Dienstag auf Mittwoch etwa eine Sonderprüfung der Westendbrücke durchgeführt. Hierfür ist die Autobahn, jeweils in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens, in Richtung Wedding zwischen den Ausfahrten Messedamm und Spandauer Damm gesperrt. Die Überfahrt von der A100 aus Richtung Neukölln auf die A115 ist allerdings nach wie vor möglich. Über Messedamm und Königin-Elisabeth-Straße ist eine Umleitung eingerichtet.

Straßensperrungen in Köpenick, Kreuzberg und Lankwitz

Auch der leidgeplagte Berliner Norden bleibt vor weiteren Eingriffen nicht verschont. So bleibt auch nach dem Ende der Vollsperrung der A111 am Montagmorgen ab circa 5 Uhr die Auf- und Ausfahrt Schulzendorfer Straße in Richtung Oranienburg bis voraussichtlich zum 18. August weiterhin gesperrt. Am Montagmorgen beginnen auf Straße An der Urania/Lietzenburger Straße in Charlottenburg zudem neue Tiefbauarbeiten. Bis Ende August ist hier in Richtung Olivaer Platz zwischen Kleiststraße und Wormser Straße der rechte Fahrstreifen gesperrt.

Zu Vollsperrungen kommt es auch in Köpenick, Kreuzberg und Lankwitz. Auf der Friedrichshagener Straße in Köpenick beginnt am Vormittag der nächste Bauabschnitt. Das Bezirksamt erneuert hier die Fahrbahndeckschicht. Die Straße ist deshalb bis Mitte August Richtung Salvador-Allende-Straße zwischen der Zufahrt Baumarkt und der Salvador-Allende-Straße für den Kfz-Verkehr gesperrt.

In Kreuzberg trifft dieses Schicksal die Reichenberger Straße, auf der am Montagmorgen Straßenbauarbeiten beginnen. Bis Mitte August ist die Straße in beiden Richtungen zwischen Ohlauer Straße und Forster Straße für den Verkehr gesperrt. Auch auf der Gallwitzallee in Lankwitz wird die Fahrbahn saniert. Bis Ende Oktober ist die Straße in beiden Richtungen zwischen Mühlenstraße und Paul-Schneider-Straße nicht mehr befahrbar. Eine Umleitung ist ausgewiesen.