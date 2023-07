Ende März kontrollierte die Bundespolizei zuletzt auf illegale Waffen und gefährliche Gegenstände an Berliner Bahnhöfen - hier am Ostkreuz.

Messerangriffe Berlin Diese Waffen beschlagnahmte die Bundespolizei am Wochenende

Berlin. Schlagstöcke, Messer, Drogen: Die Bundespolizei hat bei großangelegten Kontrollen an sechs Berliner Bahnhöfen von Freitagabend bis Sonntagmorgen etliche gefährliche Gegenstände entdeckt und eingezogen. Insgesamt kontrollierten die circa 320 Beamtinnen und Beamten an den zwei Tagen rund 1500 Personen und stellten dabei bei 57 Personen insgesamt 59 Gegenstände sicher, wie die Bundespolizei Berlin am Sonntag bilanzierte.

Bei 35 Gegenständen lag demnach ein Verstoß gegen die Verbotsverfügung vor, bei 24 Gegenständen erfüllte der Besitz beziehungsweise das Mitführen die Tatbestände des Waffengesetzes. Konkret wurden diverse Messer (35), Reizstoffe (17), Schlagringe (3) sowie potenzielle Schlag- und Stichgegenstände (4) sichergestellt beziehungsweise beschlagnahmt.

Bei den Kontrollmaßnahmen deckten die Einsatzkräfte zudem eine Reihe weiterer Straftaten (75) auf. Es handelte sich hierbei in den meisten Fällen um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (64 Fälle). Des Weiteren ergaben die Kontrollen auch vereinzelte Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz (6). Am Sonnabend seien bereits 40 Straftaten aufgefallen, hieß es weiter, darunter eine gefährliche Körperverletzung, eine Beleidigung und zwei unerlaubte Einreisen.

An sechs Berliner Bahnhöfen wurde kontrolliert

Die Bundespolizei hatte für dieses Wochenende per Allgemeinverfügung das Mitführen „gefährlicher Gegenstände“ an den Bahnhöfen Friedrichstraße, Alexanderplatz, Ostbahnhof, Warschauer Straße, Ostkreuz und Treptower Park verboten. Gemeint sind „Gegenstände, die maßgeblich aufgrund ihrer objektiven Beschaffenheit in der Lage sind, erhebliche Verletzungen herbeizuführen“. Dazu zählen Feuer-, Hieb- und Stichwaffen.

Hintergrund der Allgemeinverfügung sei die Zunahme von Gewaltdelikten an bestimmten Orten vor allem am Wochenende, wenn Konflikte unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln leicht eskalierten, sagte eine Bundespolizeisprecherin. Auf Twitter veröffentlichte die Einsatzleitung einige der beschlagnahmten Gegenstände, darunter Schlagringe, Schlagstöcke, Messer aller Art sowie ein selbstgebasteltes Faustmesser.

Die Bilanz der ersten Nacht der Allgemeinverfügung (AGV) zum Verbot der Mitnahme gefährlicher Gegenstände sieht wie folgt aus:



▪️19 Verstöße gegen die AGV

▪️19 Verstöße gegen das Waffengesetz

▪️26 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

▪️ 4 weitere Straftaten

🔪🚫 pic.twitter.com/vmCoHWxZ4R — Bundespolizei Berlin Einsatz (@bpol_b_einsatz) July 29, 2023

Bundespolizei registriert höhere Gewaltintensität an Bahnhöfen

Gewalttaten im Bahnbereich sind laut Bundespolizei ein bedeutsames Kriminalitätsphänomen. Durch den Einsatz von Waffen und gefährlichen Gegenständen verzeichnete die Bundespolizei nach eigenen Angaben in der Vergangenheit eine zunehmend höhere Gewaltintensität und damit verbunden schwerere Verletzungen der Geschädigten. Mitunter werden Messer, Tierabwehrsprays oder Schlag- und Stichgegenstände von Tatverdächtigen eingesetzt, wobei der Besitz und das Mitführen dieser Gegenstände nicht nach dem Waffengesetz verboten ist.

Die Anzahl der bei den Kontrollen sichergestellten Gegenstände an diesem Wochenende lag mit Blick auf die relativ kurze Gültigkeitsdauer und Begrenzung auf nur sechs Berliner Bahnhöfe dabei im Rahmen der Erwartungen. Aus Sicht der Bundespolizei ist der Einsatz erfolgreich verlaufen und hat zu einem Sicherheitsgewinn im Berliner Bahnverkehr beigetragen.

Zuletzt hatte es Ende März eine solche Aktion gegeben. Bei den Kontrollen wurden damals acht Verstöße gegen das temporäre Waffenverbot festgestellt. Die Einsatzkräfte stießen bei manchen Menschen zudem auf Drogen: 15 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden Anfang des Jahres registriert.