Kai Wegner: „Klarer Kurswechsel in Verkehrspolitik“

Gut 100 Tage ist es jetzt her, dass Kai Wegner im Abgeordnetenhaus zum Regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt wurde und es so erreicht hat, dass die CDU nach 22 Jahren wieder einen Senatschef in der Hauptstadt stellt. Im großen Interview mit der Berliner Morgenpost spricht er über die Fortschritte der neuen Regierung in den ersten Monaten, die AfD und den Klimaschutz.

Herr Wegner, Sie sind ins Amt gekommen, dann hat man Sie auf vielen Veranstaltungen gesehen, Sie haben beim Hoffest oder am Christopher Street Day gefeiert. Sind Sie der junge Klaus Wowereit?

Kai Wegner: Vor allem habe ich hart gearbeitet. Wir haben vieles vorangebracht: den Doppelhaushalt für die Jahre 2024/25 und das Sondervermögen für Klimaschutz. Aber natürlich ist Berlin eine Stadt, in der auch gefeiert wird. Etwa beim Christopher Street Day. Diese Anlässe gehören zu Berlin, da muss ein Regierender Bürgermeister dabei sein. Und ich bin das gerne. Wir feiern, aber am nächsten Tag arbeiten wir auch wieder hart für ein funktionierendes und lebenswertes Berlin.

Ihr Einsatz für die queere Community gefällt nicht jedem in Ihrer Partei. Verschrecken Sie damit nicht die Konservativen in Ihrer Partei?

Aus tiefer Überzeugung setze ich mich seit vielen Jahren für die Gleichstellung und für gleiche Rechte der queeren Community ein. Ich war einer der ersten in der CDU, der für die Ehe für alle eingetreten ist. Das Grundgesetz zu ändern und dort Diskriminierung wegen der sexuellen Orientierung auszuschließen, ist mir nicht kurz vor dem CSD eingefallen. Die Ergänzung von Artikel 3 Grundgesetz stand in unserem Wahlprogramm, das wir einstimmig verabschiedet haben. Es steht im Koalitionsvertrag, den die CDU ebenfalls einstimmig angenommen hat. Ich arbeite seit Jahren dafür, dass sich auch queere Menschen in der Stadt der Vielfalt gut aufgehoben und sicher fühlen.

Kai Wegner (CDU), Regierender Bürgermeister von Berlin und und Joe Chialo (CDU), Berliner Senator für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, tanzen ausgelassen auf einen Wagen beim Christopher-Street-Day.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Das wichtigste Thema in den ersten 100 Tagen war die Verkehrspolitik. Die Verkehrssenatorin hat die Radwegeplanung angehalten, um dann doch fast alle Projekte wieder freizugeben. Dazu gab es eine sehr emotionale Debatte. War das Vorgehen der Senatorin richtig?

Das Vorgehen von Manja Schreiner war richtig und absolut normal. Wenn eine neue Verkehrssenatorin ins Amt kommt, muss sie erst analysieren, was die Vorgängersenatorin gemacht hat. Es war mit mir abgestimmt, dass die Verkehrssenatorin die Radwege-Planungen prüft. Viele Planungen sind jetzt mit Veränderungen freigegeben, weil uns die Verkehrssicherheit wichtig ist. Die ganze Debatte zeigt einmal mehr, wie gespalten die Stadt beim Thema Verkehr leider immer noch ist. Das sind die Folgen grüner Verkehrspolitik. Ich werde sicherstellen, dass wir in den nächsten Jahren eine Verkehrspolitik für alle Berlinerinnen und Berliner machen.

Wenn wir uns die Aufregung und die Demonstrationen der Radfahrer anschauen, hat die Aktion nicht zu mehr Gemeinsamkeit geführt, sondern die Spaltung eher vertieft.

Ich habe die Aufregung wahrgenommen. Zugleich gibt es auch sehr viel Zustimmung dafür, dass endlich Pragmatismus in die Verkehrspolitik Einzug hält. Es ist Schluss mit ideologisch motivierter Verkehrspolitik, die Radfahren gar nicht sicherer macht, sondern ausschließlich gegen das Auto gerichtet ist. Ich bin angetreten für einen klaren Kurswechsel in der Verkehrspolitik. Den machen wir jetzt auch. Wenn die Verkehrspolitik der früheren grünen Senatorin so beliebt gewesen wäre, wäre ich heute nicht im Amt.

Mit Ihnen wird es also kein Verbot von Verbrennermotoren in der Innenstadt geben?

Ich bin kein Fan von Verboten. Ich will die Verkehrswende in Berlin – und zwar mit Anreizen statt mit Zwang. Wir werden eine Mobilitätspolitik für alle machen, dann wird auch die Aggressivität im Straßenverkehr nachlassen. Ich möchte eine Antriebswende mit einer Infrastruktur, die mehr Elektromobilität zulässt. Ich möchte Wasserstoff-Tankstellen. Der Vorgängersenat hat viel darüber geredet, aber eine Infrastruktur ist nicht entstanden. Ich möchte klimafreundliche Mobilität ganz praktisch und konkret.

Bis wann soll das passieren?

So schnell wie möglich. Wir haben einen Teil des Sondervermögens für Klimaschutz auch für den Verkehrssektor vorgesehen. Für die Elektrifizierung des landeseigenen Fuhrparks braucht Berlin beispielsweise erst einmal die nötige Infrastruktur.

Enttäuschen Sie nicht die Erwartungen vieler CDU-Wähler, wenn Sie noch mehr Radwege bauen als die Grünen und dabei natürlich Parkplätze und Raum für Autos wegfallen? Die Leute wollen doch die Straßen zum Autofahren haben.

Nein. Auch die meisten Autofahrerinnen und Autofahrer wünschen sich sichere Radwege und sichere Kreuzungen, damit nicht weiter schwere Unfälle passieren. Jedem Autofahrer ist bewusst, dass dafür vor einer Kreuzung auch mal vier oder fünf Parkplätze wegfallen müssen. Die meisten Menschen möchten Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer in Berlin, übrigens auch für die Fußgänger. Für die machen wir auch Politik.

Ein großes Symbol im Wahlkampf war die Friedrichstraße. Die Grünen haben die Friedrichstraße geschlossen, Sie haben sie wieder aufgemacht. Jetzt soll es einen großen Dialog geben. Bis wann soll ein Konzept für die Mitte vorliegen?

Wir verständigen uns jetzt mit allen Beteiligten vor Ort, wie wir den Verkehr in der historischen Mitte gestalten. Mir war wichtig, die Friedrichstraße sehr zügig wieder zu öffnen. So wie Bettina Jarasch und die Grünen die Straße hinterlassen haben, passte es einfach nicht zu einer Metropole wie Berlin. Sie haben dort einfach ein paar Holzbänke hingestellt und so getan, als sei das eine moderne Gestaltung. Wir gehen jetzt mit Händlern, Gastronomen und Hoteliers in einen Dialog. Wir wollen die Gegend um den Gendarmenmarkt sicherer machen für Radfahrer, wir wollen gleichzeitig, dass die Menschen die Läden erreichen können und dass man sich dort gerne aufhält. Ich möchte das so schnell wie möglich hinbekommen. Die Berlinerinnen und Berliner sollen sehen, dass es einen Unterschied macht, wie wir die Friedrichstraße und die umliegenden Straßen gestalten.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) kritisiert die Verkehrspolitik der Grünen scharf und will mit dem schwarz-roten Senat vieles anders machen.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Wo sind denn weitere Fußgängerzonen und Straßensperrungen geplant? Wo passt es besser als in der Friedrichstraße? Die Rede war vom Hackeschen Markt vor dem Eingang zu den Hackeschen Höfen.

Den Hackeschen Markt müssen wir uns anschauen. Die Verkehrssituation dort mit der Straßenbahn und dem Autoverkehr ist wirklich gefährlich. Und es schafft keine Aufenthaltsqualität. Aber auch das Gebiet in der City West rund um die Gedächtniskirche werden wir uns angucken. Die Situation dort ist alles andere als befriedigend und einer Metropole nicht würdig. Natürlich müssen wir Sicherheit gewährleisten, aber es gibt Möglichkeiten, die Gegend rund um die Gedächtniskirche schöner zu gestalten. Die Werkstatt Berlin und die AG City haben dazu einige interessante Ideen.

Sie würden also Straßen sperren, etwa die Budapester Straße vor dem Bikini-Haus?

Es gibt Konzepte aus der Stadtgesellschaft, wie man das Gebiet rund um den Breitscheidplatz attraktiver machen kann. Darauf setzen wir auf. Die Friedrichstraße dagegen war unter grüner Verantwortung wirklich ein schlechtes Beispiel. Bettina Jarasch hat niemanden eingebunden, sondern ist mit dem Kopf durch die Wand gerannt.

Die CDU wurde vor allem in den Außenbezirken gewählt. Dort blicken die Menschen nochmal anders auf die Verkehrspolitik. Es fehlt an ÖPNV-Anbindungen, an Querverbindungen in andere Außenbezirke. Was ist in dieser Legislaturperiode an Verbesserungen möglich?

Wir treiben den U-Bahnausbau voran, die Wirtschaftlichkeitsprüfungen sind beauftragt. Wichtig ist aber auch eine engere Taktzeit auf den bestehenden Bus- und Bahnlinien. Viele Menschen in den Außenbezirken leiden darüber hinaus unter dem Pendelverkehr von und nach Brandenburg. 240.000 Menschen pendeln jeden Tag rein in die Stadt, mehr als 100.000 raus. Ich spreche mit dem Land Brandenburg, denn wir wollen an den Bahnhöfen mehr Park-Ride-Plätze schaffen. Wenn wir den Pendlerverkehr in den Griff bekommen, werden die Außenbezirke deutlich von Stau entlastet, und wir haben insgesamt weniger Autos auch in der Innenstadt.

Reden wir über 50 Prozent oder über 30 Prozent weniger Pendelverkehr?

Wenn wir 30 Prozent erreichen, wären wir ein großes Stück vorangekommen.

Sie haben jetzt wieder die Verkehrspolitik der Grünen kritisiert. Die Grünen gehörten zu den Kritikern des Radwegestopp. Ist das Verhältnis zu den Grünen jetzt nachhaltig beschädigt?

Es ist bekannt, dass wir unterschiedliche Auffassungen in der Verkehrspolitik haben. Dennoch pflege ich ein menschlich gutes Verhältnis zu dem einen oder der anderen Grünen. Diese Partei hat aber noch einen Weg vor sich, um eine weniger polarisierende Verkehrspolitik zu machen. Ich wünsche mir, dass die Grünen die Zeit in der Opposition nutzen, sich darüber Gedanken zu machen, wie man Verkehrspolitik nicht nur für einen Teil der Menschen macht.

Themenwechsel: In dieser Woche hat die scheidende RBB-Intendantin Vernau deutlich gemacht, dass es entweder einen höheren Rundfunkbeitrag oder noch schärfere Sparmaßnahmen beim Sender geben müsste. Welche der beiden Alternativen wollen Sie?

Eine Beitragserhöhung gehört nicht zu meinen Plänen. Da stelle ich mich vehement dagegen. Entscheidend ist, dass der RBB endlich Reformen anpackt. Der RBB hat bei den Beitragszahlern viel Vertrauen verloren. Wir brauchen in der Region und in Deutschland einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es muss Reformen, mehr Transparenz, bessere Kontrolle geben. Die schlechteste Variante ist es, jetzt über Beitragserhöhungen zu sprechen. Wir arbeiten mit dem Brandenburger Ministerpräsidenten Dietmar Woidke am Staatsvertrag für den RBB. Darin sind Transparenz, Kontrolle und die Gehälter für die Führungsebene wichtige Themen. Die Landesrechnungshöfe haben eine Obergrenze für Gehälter empfohlen. Diese Position wird sich ganz maßgeblich im Staatsvertrag wiederfinden.

Muss also mehr gespart werden beim RBB?

Beim RBB wurde sehr viel Geld ausgegeben, das weder dem Programm noch den normalen Beschäftigten zugutegekommen ist.

Die Rechnungshöfe haben gesagt, die Intendantin soll maximal 180.000 Euro im Jahr verdienen, das bekommt aktuell schon die dritte Führungsebene. Heißt das, dass auch die anderen Mitarbeiter weniger Geld bekommen müssten?

Die Bezahlung der Führungsebenen hat nicht nur den Landesrechnungshof, sondern auch viele Zuschauer und Beschäftigte verärgert. Die exorbitant hohen Gehälter für die Führungsebene können so nicht bleiben. Deshalb muss es bei der Intendanz und den Direktoren eine Deckelung geben. Auswüchse wie bisher dürfen nicht mehr vorkommen.

Sagen Sie das jetzt aus Angst vor der AfD, die schon lange gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schießt?

Ich richte meine Politik nicht an der AfD aus. Ich möchte dafür sorgen, dass der RBB das Vertrauen der Zuschauer wieder zurückgewinnt.

Sie haben diese Woche das große Sondervermögen für Klimaschutz und Resilienz beschlossen. Dazu gehört das Konzept der Schwammstadt, die das Regenwasser aufnimmt und versickern lässt. Wo soll die Stadt umgebaut werden, welche Asphaltflächen, Straßen und Parkplätze sollten entsiegelt werden?

Das Konzept der Schwammstadt wird mit uns nicht dazu führen, dass wir in Berlin keine Parkplätze mehr haben. Man muss sich aber Gedanken machen, ob man zum Beispiel andere Pflastersteine nutzen kann, die Wasser durchlassen. Wir müssen uns die großen Plätze in Berlin anschauen. Wir könnten am Alexanderplatz sicherlich Flächen entsiegeln, Bäume als Schattenspender pflanzen. Wir wollen mehr Stadtgrün in Berlin.

Würden Sie die zugepflasterte Gegend um das Schloss noch mal aufreißen?

Ich bin mit dem Intendanten des Humboldt Forums im Gespräch, wie wir das Umfeld noch attraktiver gestalten können.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) auf dem Balkon des Roten Rathauses: „Wir feiern, aber am nächsten Tag arbeiten wir auch wieder hart für ein funktionierendes und lebenswertes Berlin.“

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Ein großes Thema für den Klimaschutz ist die Fernwärme, der Umstieg auf erneuerbare Energien ist hier vordringlich. Berlin bietet um die Fernwärme mit. Wann erwarten Sie eine Entscheidung von Vattenfall über den Verkauf der Wärme AG?

Ich bin optimistisch, dass wir mehr Einfluss bekommen und die Fernwärme tatsächlich zurückholen. Das wäre ein gehöriger Sprung für den Klimaschutz und die Unabhängigkeit der Berliner Energieversorgung.

Der Ukraine-Krieg hat ja nicht nur die Energieversorgung stärker ins Bewusstsein gerückt, sondern auch das Thema Militär. Die Wahrnehmung der Bundeswehr hat sich verändert. Der Bundesverteidigungsminister sagt, er möchte gerne wieder öffentliche Rekruten-Gelöbnisse in Deutschland haben. Sollte Berlin dafür eine Bühne sein oder soll die Bundeswehr im Bendlerblock bleiben?

Ich bin dankbar, dass die Bundeswehr in den letzten Jahren den Standort Berlin gestärkt hat. Die Bundeswehr ist auch etwa bei der Flüchtlingshilfe oder im Katastrophenschutz präsent. Wir brauchen unsere Staatsbürger in Uniform nicht zu verstecken, im Gegenteil. Ich werde als Regierender Bürgermeister auf den Verteidigungsminister zugehen: Ich wünsche mir mehr öffentliche Gelöbnisse auch in Berlin.

Sie hatten das Thema Geflüchtete angesprochen. Die Zahlen steigen, die Unterkünfte sind voll. Wie krisenhaft ist das und wie schlimm könnte es noch werden? Muss man noch größere Massenunterkünfte schaffen?

Wir müssen so schnell wie möglich von Massenunterkünften wegkommen und die Geflüchteten vernünftig unterbringen. Wir haben eine Taskforce eingesetzt und sind mit den Bezirken über weitere Standorte für Unterkünfte im Gespräch. Wir müssen hier Fahrt aufnehmen, denn die Zahl der Geflüchteten steigt. Wir haben unsere große Unterkunft in Tegel noch einmal verlängert, weil es aktuell nicht anders geht. Wir stehen vor einer großen Herausforderung, aber wir werden die Situation bewältigen.

Um Geflüchtete längerfristig zu integrieren, braucht man auch für diese Menschen vor allem mehr normale Wohnungen in normalen Wohnvierteln. Der Wohnungsneubau bricht aber gerade zusammen. Wie wollen Sie die Wohnungskrise in den Griff kriegen?

Wichtig ist, dass wir die Unterkünfte für Geflüchtete mittelfristig auch als normalen Wohnraum für alle Berlinerinnen und Berliner nutzen können. Bauen braucht Vertrauen. Diese Koalition zieht an einem Strang und hat den gemeinsamen Willen zum Neubau. Das war früher nicht immer der Fall. Wir wollen zusätzliche bezahlbare Wohnungen gemeinsam mit städtischen, genossenschaftlichen und auch privaten Bauherren voranbringen. Wir werden Genehmigungsverfahren straffen, wir schaffen ein Schneller-Bauen-Gesetz, wir werden die Bauordnung entschlacken. Und wir bringen lange geplante Projekte wie das Pankower Tor voran. So versuche ich, das anspruchsvolle Ziel von 20.000 neuen Wohnungen pro Jahr zu erreichen.

Aber Ihre Vorgängerin Giffey hat uns doch schon genau das Gleiche erzählt, die wollte auch schon endlich anfangen am Pankower Tor.

Es ist aber nicht passiert. Das lag weniger an der SPD als an ihren beiden Koalitionspartnern. Jetzt haben wir eine Koalition, in der alle sagen, ein Wohnungsleerstand von weniger als einem Prozent geht gar nicht. Wir reden über Fachkräftezuwanderung, unsere Unternehmen und die Verwaltung brauchen dringend neue Mitarbeiter. Wo sollen die eigentlich wohnen? Wir brauchen Wohnungsneubau, auch um die Mietenentwicklung in den Griff zu bekommen.

Müssen Sie den landeseigenen Wohnungsgesellschaften dann nicht deutlich mehr Geld geben? Die Privaten haben doch die meisten Projekte abgeblasen, die Genehmigungszahlen gehen deutlich zurück. Da haben Sie doch Ihr eigenes Scheitern schon organisiert.

Die Probleme im Wohnungsbau, übrigens bundesweit, hängen zusammen mit den hohen Zinssätzen, Lieferkettenproblemen und dem Personalmangel. Trotzdem ist der Bedarf an neuen Wohnungen in Berlin sehr groß. Ich packe an und will Vertrauen zurückgewinnen. Wir werden die soziale Wohnbauförderung ausweiten, auch für die mittleren Einkommen. Wir fahren die Genossenschaftsförderung hoch. Und wir brauchen auch die privaten Investoren. Letztlich müssen wir alles versuchen, um die Zahl von 20.000 Wohnungen in Berlin zu erreichen. Ich kann den Fachkräften, die nach Berlin kommen wollen, doch nicht sagen: Ihr habt hier leider keinen Platz zum Wohnen. Ich kann zwar nicht von heute auf morgen das aufräumen, was in der Politik über Jahre versäumt wurde, aber ich kann, will und werde jeden Tag daran arbeiten, dass wir Schritt für Schritt vorankommen.

Schlägereien in Freibädern waren ein großes Thema dieses Sommers. Sie haben einen schnellen Plan vorgelegt mit mehr Security und Ausweiskontrollen. Was ist daraus geworden?

Mir war wichtig, umgehend zu handeln. Unsere Bäder dürfen keine rechtsfreien Räume sein. Familien, Frauen und Kinder müssen sich dort sicher fühlen und die Ferien genießen können. Das sage ich auch mit Blick auf viele Familien, die sich leider keine Urlaubsreise leisten können. Die allermeisten Bäder sind sicher, wir haben aber drei bis vier Bäder, in denen es immer wieder zu Ausschreitungen gekommen ist. Wichtig sind Einlassstopps, wenn es im Schwimmbad zu voll wird. Wir wollen Hausverbote durchsetzen, dafür müssen wir die Täter aber auch kennen. Deshalb kontrollieren wir dort die Ausweise. An den Eingängen wird es Videoüberwachung geben, in den Bädern mehr Sicherheitspersonal. Ich erwarte von den Bäderbetrieben, dass sie die vereinbarten Maßnahmen konsequent umsetzen.

An dem geschlossenen Eingang des Columbiabads in Neukölln hängt am 14. Juli ein Hinweisschild mit der Aufschrift: „Das Bad bleibt aus betrieblichen Gründen bis auf weiteres geschlossen!“

Foto: Viola Lopes / dpa

Noch in dieser Sommersaison?

Es passiert ja schon. Die Bäderbetriebe kontrollieren die Ausweise am Eingang, die Polizei ist mit mobilen Wachen vor Ort, wir machen die Zäune sicherer. Jetzt ist Sommer, also müssen jetzt die Freibäder sicher sein.

Die Verwaltungsmodernisierung ist jetzt Chefsache. Gleichzeitig sieht es so aus, als ob die E-Akte scheitert, in den Ämtern fehlen die Menschen, Bezirke und Land arbeiten kaum zusammen. Wie wollen Sie Berlin zum Funktionieren bringen, jenseits davon, dass man mal einen Ausweis online beantragen kann?

Wir haben 130.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Berlin, knapp 7000 Stellen sind unbesetzt. Das zeigt, dass Berlin als Arbeitgeber attraktiver werden muss. Wir steigern die Bezahlung Schritt für Schritt, bis wir das Niveau des Bundes erreichen. Auch die Arbeitsbedingungen müssen sich verbessern: bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, bei der Ausstattung der Arbeitsplätze, bei der Digitalisierung. So werden wir auch für Auszubildende noch attraktiver, denn wir schaffen es auch im Öffentlichen Dienst derzeit nicht, alle Ausbildungsplätze zu besetzen.

Wie soll es im Verhältnis Senat und Bezirke weitergehen?

Wir haben hier zwei Möglichkeiten. Wir können im Allgemeinen Zuständigkeitsgesetz Aufgaben neu sortieren. Das gehen wir an. Die zweite Option ist es, einen großen Wurf über die Änderung der Landesverfassung hinzubekommen. Ich will diesen großen Wurf. Dazu brauche ich eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Dafür werde ich auf die Grünen zugehen. In den Sondierungsgesprächen hatten wir in Sachen Verwaltungsreform schon eine große Übereinstimmung.

Wann wird denn das erste Mal etwas zu sehen sein von diesen Bemühungen?

Wir müssen das Jahr 2024 zwingend nutzen, um Klarheit darüber zu haben, an welchen Stellen wir die Verfassung ändern wollen. Da geht es um schlanke Strukturen und klare Zuständigkeiten.

Und die E-Akte?

Wir wollen eine einheitliche digitale Akte für die gesamte Berliner Verwaltung. Das setzt allerdings voraus, dass diese auch tatsächlich funktioniert. Wir haben auch hier eine Bestandsaufnahme gemacht und festgestellt, dass das derzeitige Produkt erhebliche Mängel aufweist. Wir sind dazu bereits in Gesprächen mit unserem Vertragspartner. Diese werden zeigen, ob unser aktuelles Produkt nachgebessert werden kann und wie im Zweifelsfalls der weitere Fahrplan aussehen muss. Ich werde jedenfalls alles dafür tun, dass wir eine funktionierende E-Akte für ganz Berlin bekommen.

Bayern klagt gegen den Länderfinanzausgleich, von dem Berlin immer noch stark profitiert. Ist Markus Söder unsolidarisch?

Markus Söder ist im Wahlkampf. Entscheidend ist, dass nicht mehr so viele schlechte Nachrichten aus Berlin in die Welt und auch nach Bayern dringen. Spätestens dann wird auch Markus Söder erkennen, was für einen Vorteil eine attraktive deutsche Hauptstadt mit einer weltweiten Strahlkraft auch für Bayern hat. Daran arbeiten wir.

Wir sind schon auf die Bundesebene gewechselt. Sie haben sich als einer der ersten CDU-Prominenten gegen die Aussagen des CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz zur möglichen Zusammenarbeit der CDU mit der AfD in den Kommunen gestellt. Ist Herr Merz der richtige Kanzlerkandidat für die Union?

Über die Kanzlerfrage entscheiden wir Mitte nächsten Jahres. Dass der Partei- und Fraktionsvorsitzende dabei ein gewichtiges Wort mitzureden hat, ist gar keine Frage. Übrigens genauso wie der CSU-Chef sowie die CDU-Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten. Zur AfD habe ich in der Tat eine sehr klare Haltung: Eine Zusammenarbeit mit einer Partei, die Spaltung, Hass und Ausgrenzung will und fundamental andere Ziele als die CDU verfolgt, wird es mit mir niemals geben. Das sage ich schon sehr lange: Die AfD ist mein politischer Feind. Die AfD will einen anderen Staat, der geht es nicht um ein paar Fahrradwege oder Parkplätze. Die AfD sät Hass und möchte die Menschen auseinandertreiben. Ich will die Menschen zusammenführen. Deshalb werde ich niemals mit der AfD zusammenarbeiten.