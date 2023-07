Bundespolizei kontrolliert am Wochenende wieder auf Waffen

An sechs Berliner Bahnhöfen kommt es wieder zu einer Allgemeinverfügung, die es zuletzt Ende März gab. An diesen Orten gilt sie jetzt.

Ende März kontrollierte die Bundespolizei zuletzt auf illegale Waffen und gefährliche Gegenstände an Berliner Bahnhöfen - hier am Ostkreuz.

Berlin. Von diesem Freitag 16 Uhr an bis zum Sonntag (30. Juli) um 5 Uhr morgens hat die Bundespolizei Berlin erneut an verschiedenen Bahnhöfen im Stadtgebiet eine Allgemeinverfügung zum Verbot des Mitführens von gefährlichen Gegenständen erlassen. Betroffen sind diesmal die sechs Bahnhöfe Friedrichstraße, Alexanderplatz, Warschauer Straße, Ostbahnhof, Ostkreuz und Treptower Park.

An diesen Orten kontrollieren Beamtinnen und Beamte Reisende und Personen im angegeben Zeitraum anlassbezogen und stichprobenartig auf illegale Waffen und weitere Gegenstände, die anderen Menschen Verletzungen beibringen könnten. Zuletzt hatte es Ende März eine solche Aktion gegeben. Bei den Kontrollen wurden acht Verstöße gegen das temporäre Waffenverbot festgestellt. Die Einsatzkräfte stießen bei manchen Menschen zudem auf Drogen: 15 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden registriert.

Obwohl die Bundespolizei Berlin sie bereits seit einigen Jahren regelmäßig durchführt, will sie angesichts einer deutlichen Zunahme von Messerangriffen in letzter Zeit dadurch auch ein deutliches Zeichen nach außen setzen.

Junge Männer und Jugendliche haben am häufigsten Messer dabei

Verboten sind neben Messern und Schusswaffen auch Schlagwaffen wie Baseballschläger sowie Pfefferspray. „Die ausgewählten Bahnhöfe sind weit vorne, was die Gewaltentwicklung angeht und gerade am Wochenende statistisch führend beim Mitführen gefährlicher Gegenstände“, erklärt eine Sprecherin der Bundespolizei auf Nachfrage. Grundsätzlich könnte jede Person während der Allgemeinverfügung kontrolliert werden, so die Sprecherin, doch würden die Beamten Verdächtige vor allem aufgrund ihrer polizeilichen Erfahrung auswählen.

Besonders oft seien es dabei junge Männer und männliche Jugendliche in Gruppen, die illegale Waffen mit sich führten. „Wir prüfen aber in jedem Fall einzeln, ob es sich wirklich um einen Verstoß gegen die Allgemeinverfügung handelt“, versichert die Sprecherin. So dürften etwa Handwerker oder Köche selbstverständlich ihre gefährlichen Gegenstände mitführen, sollten sie sie zur Arbeit brauchen. Auch Pfefferspray bei einer weiblichen Jugendlichen, die ein erhöhtes Schutzbedürfnis nachweisen könne, sei beispielsweise grundsätzlich erlaubt.

2022 wurden insgesamt 15 Menschen mit einem Messer getötet

Zuletzt hatte es in Berlin und auch bundesweit immer wieder Attacken und Angriffe mit Messern in Zügen und an Bahnsteigen gegeben. Doch nicht nur dort: Am Donnerstagabend erst gingen etwa drei Männer in Neukölln mit Messern aufeinander los.

2022 wurde in insgesamt 3317 Fällen ein Messer als Tatwaffe benutzt, was 540 Fälle mehr als im Vorjahr waren und einem Anstieg von 19,4 Prozent entspricht. „Grundsätzlich sind Messer leicht zugänglich und jederzeit auch verdeckt mitführbar“, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) bei der Vorstellung der Polizeistatistik im April. „Mögliche Erklärungsansätze könnten zum Beispiel die angestrebte Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls sein.“

Aber auch gruppendynamische Prozesse könnten eine Rolle spielen und seien vor allem „im Bereich der Kinder- und Jugendkriminalität ein nicht unerheblicher Faktor“. Insgesamt wurden 15 Menschen in Berlin 2022 mit einem Messer getötet.