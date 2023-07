Zwanzig Apotheken in Berlin und Brandenburg geschlossen

In Berlin und Brandenburg sind in den ersten sechs Monaten dieses Jahres zwanzig Apotheken geschlossen worden. Wie das Fachportal „Apotheke Adhoc“ unter Berufung auf eine Abfrage der Landesapothekenkammer berichtete, gab es in der Bundeshauptstadt 13 Schließungen und eine Neueröffnung. Demnach sank die Zahl der Apotheken damit auf 724. In Brandenburg wurden sieben Apothekenschließungen gezählt. Zum Stichtag am 30. Juni waren 546 öffentliche und 13 Krankenhausapotheken in Brandenburg geöffnet.