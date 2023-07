Klimaschutz: Lückenhafte Energie-Daten an Berlins Schulen

Nur wenige Schulen in Berlin sind wie hier die Carl-Zeiss-Oberschule in Lichtenrade mit Solaranlagen ausgestattet. Es ist nicht das einzige Manko.

Berlin. Viele Jahre war Daniel Buchholz einer der aktivsten Umweltpolitiker im Berliner Abgeordnetenhaus, wirkte an vielen Gesetzen zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung mit. Jetzt hat der Sozialdemokrat beim Unabhängigen Institut für Umweltfragen (UfU) angeheuert. Bei seinen Projekten für Klimaschutz an Schulen sieht sich der Ex-Abgeordnete aber nun mit den bisweilen abstrusen Realitäten der Berliner Verwaltung konfrontiert. Und mit einer erheblichen Lücke, die eine wirksame Klimaschutzpolitik bis hin zur nun begonnenen kommunalen Wärmeplanung erschwert.

Die Behörden können nicht sagen, wie viel Energie Berlins Schulen wofür verbrauchen

Denn Berlins Behörden haben keinen Überblick darüber, wie viel Energie die Schulgebäude in der Stadt wirklich verbrauchen. Dabei machen die 834 allgemeinbildende Schulen einen erheblichen Anteil an den öffentlichen Liegenschaften aus. „Das ist einer der größten Energiesparschätze, die wir heben können im Land Berlin“, so Buchholz.

Auf eine Anfrage der Grünen im Abgeordnetenhaus, wie es mit dem im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine politisch verordneten Ziel einer zehnprozentigen Energieeinsparung stehe, musste auch der Senat konkrete Daten schuldig bleiben. Nur vier der zwölf Bezirke hatten überhaupt Zahlen zugeliefert. Energie-Staatssekretär Severin Fischer (SPD) musste einräumen, dass Daten nur „fragmentarisch“ zur Verfügung stünden und eine Fernauslesung nicht flächendeckend möglich sei.

Ex-Abgeordneter Buchholz schildert schlimmstes Behörden-Ping-Pong in Berlin

Buchholz berichtete der Morgenpost von seinen Schwierigkeiten, an die für die Planung von Klimaschutz- und Energiesparprojekten nötigen Informationen zu kommen. Bis zu acht verschiedene Stellen habe das UfU kontaktieren müssen, als man nach den Energiedaten einer Friedrichshainer Schule fragte. Die Schulleitung sagte, sie sei nicht zuständig. Das bezirkliche Schulamt verwies an die Facility-Management-Stelle des Bezirks. Dort leitet man das Anliegen weiter an den Senat.

Die Bildungsverwaltung hält sich nicht für zuständig, gibt an das Ressort für Wirtschaft und Energie weiter. Dieses schaltet noch die Umweltverwaltung ein. Die leitet an den Energiedienstleister David Berlin weiter. Die möchte nun aber die Zustimmung aller anderen Stellen sehen, ehe sie dem öffentlich geförderten UfU-Schul-Klimaschutzprojekt Auskunft erteilt.

Datenschutz als Argument gegen die Herausgabe von Energieverbräuchen

Schließlich endet die Sache wieder bei der Schulleitung, die mit Verweis auf Datenschutz nichts sagen möchte. So fasst Buchholz jedenfalls den seitenlangen E-Mail-Verkehr mit den Behörden zusammen, der sich insgesamt über fast ein Jahr hingezogen habe. In Potsdam, wo das UfU ähnliche Projekte an Schulen anbietet, reiche eine Stelle aus, um die Daten in wenigen Tagen zu bekommen, sagt der Ex-Politiker: „Das müsste eigentlich auch in Berlin der Standard sein.“

Problematisch ist aber nicht nur die Informationsweitergabe, sondern auch das Fehlen wichtiger Daten. „In Berlin gibt es kein flächendeckendes Monitoring der Verbräuche“, ergänzt UfU-Geschäftsführer Florian Kliche, der sich schon deutlich länger als Buchholz mit Klimaschutzprojekten an Schulen beschäftigt. Bisweilen würden Jahresverbräuche von 2020 geliefert. Dabei brauche man eigentlich monatsscharfe Angaben, um zum Beispiel einen hohen Wasserbedarf, Leckagen oder extrem hohe Energieverbräuche aufzuspüren und gegenzusteuern.

Umweltinstitut fordert Transparenz: Sonst werden wir Klimaziele nicht erreichen

„Wenn wir klimaneutral werden wollen, müssen wir mit dieser Geheimniskrämerei Schluss machen“, sagt Kliche. Solange selbst im öffentlichen Sektor Transparenz fehle, werde Berlin seine Klimaziele nicht erreichen. Ex-Politiker Buchholz verweist auf die Regelungen, die er mit beschlossen habe: „Wir haben diverse Gesetze, die eine Veröffentlichung vorschreiben.“ Manche Schulleitungen oder Schulämter fürchteten wohl, an den Pranger gestellt zu werden, wenn sie erheblich mehr Energie verbrauchten als vergleichbare Schulen.

Die UfU-Leute berichten, dass sie immer noch an Schulen kämen, wo die Heizungen 24 Stunden am Tag liefen, auch bei 23 Grad. Vielfach seien die Anlagen nicht in die Nachteinstellung geschaltet, die außerhalb der Unterrichtsstunden die Temperaturen drosselt. Überhaupt sei der wichtigste Energiemanager einer Schule der Hausmeister. Manche hängten sich rein, hätten Zähler und Thermostate im Blick, meldeten die Verbrauchsdaten regelmäßig weiter. Woanders kümmere sich aber niemand darum.

Oft stoßen sie aber auch auf sehr engagierte Klima-Arbeitsgemeinschaften und Lehrkräfte. „Wenn die Leute mitmachen, sind vier bis zehn Prozent Einsparungen einfach nur durch geändertes Verhalten möglich“, sagt Buchholz. Das müsse der Standard für alle Schulen sein.