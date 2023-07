Silvester-Randale: 15-Jähriger wegen Feuerlöscher-Wurf auf Rettungswagen angeklagt

Ein Bild, das für Kopfschütteln sorgte. In der Silvester-Randalenacht hat ein 15-Jähriger einen Feuerlöscher gegen einen RTW geworfen.

31. Dezember 2022 in Berlin: Polizeibeamte stehen am Silvesterabend hinter explodierendem Feuerwerk.

Berlin. Es war eines der Bilder, die aus der Berliner Silvesternacht weltweit für Kopfschütteln sorgten: Ein Rettungswagen (RTW) des Deutschen Rotes Kreuzes (DRK) fährt mit Blaulicht und Martinshorn über die Silbersteinstraße in Neukölln, als plötzlich ein Feuerlöscher gegen die Beifahrerseite gegen die Frontscheibe des Fahrzeugs knallt. Gegen den Werfer hat die Berliner Staatsanwaltschaft nun Anklage zum Amtsgericht Tiergarten erhoben, wie sie am Montag mitteilte. Es handelt sich demnach um einen 15-jährigen Deutschen, dem insgesamt vier Taten rund um den Jahreswechsel zu Last gelegt werden.

Lesen Sie auch: Nach Silvester – Wie sieht Prävention in Neukölln aus?

So soll er am 1. Januar kurz nach Mitternacht mehrere Mülltonnen auf die Fahrbahn der Silbersteinstraße umgeworfen haben, wodurch es beinahe zu einem Unfall gekommen wäre. Anschließend soll er mit einem Feuerlöscher auf vier Scheiben der Bushaltestelle Bambachstraße eingeschlagen und damit einen Sachschaden von 2282 Euro verursacht haben. Anschließend soll er den Feuerlöscher auf den Rettungswagen geworfen haben.

Rettungswagen befand sich mit einem Patienten im Notfalleinsatz

Die Scheibe des Wagens zersplitterte, so dass dieser nicht mehr einsatzfähig war. Die Retter des DRK hatten zu diesem Zeitpunkt einen Patienten an Bord und befanden sich im Notfalleinsatz. Ein RTW der Berliner Feuerwehr musste nachalarmiert werden, um den Patienten ins Krankenhaus zu bringen. Auch gegen die Windschutzscheibe dieses Fahrzeugs soll der Angeschuldigte den Feuerlöscher geworfen haben.

Mehr zum Thema Silvesterrandale

Personen kamen dadurch nicht zu Schaden. Auch der Notfallpatient wurde rechtzeitig ins Krankenhaus eingeliefert. Dennoch entstand an beiden RTW ein erheblicher Sachschaden in Höhe von 27.650 und 4682 Euro – in Summe samt Bushaltestelle also 34.614 Euro.

Die Anklage gegen den 15-Jährigen lautet auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, gemeinschädliche Sachbeschädigung sowie zweimal Angriff auf Rettungskräfte in Tateinheit mit gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, versuchter gefährlicher Körperverletzung und gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Da er minderjährig ist, wird die Verhandlung gegen ihn unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Bei der Berliner Staatsanwaltschaft derzeit 142 Verfahren anhängig

Im Zuge der Silvesterkrawalle bearbeitet die Berliner Staatsanwaltschaft derzeit 142 Verfahren, wie Sprecher Sebastian Büchner der Berliner Morgenpost sagte. 73 davon würden sich gegen bekannte, 68 gegen unbekannte Tatverdächtige richten und einer sei noch in Prüfung. „Es ist in 26 Fällen Anklage erhoben worden, zudem in zwei Fällen zusätzlich Anklage im vereinfachten Jugendverfahren“, erklärte Büchner weiter. Zudem seien sieben Strafbefehle beantragt und 48 Verfahren eingestellt worden. Fünf Verurteilungen zu Geldstrafen sind bislang rechtskräftig.

„Bei den Delikten handelt es sich im Wesentlichen um gefährliche Körperverletzungen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte und Rettungskräfte“, sagte Büchner. Vereinzelt gebe es auch Sprengstoffgesetzverstöße, Landfriedensbrüche und Sachbeschädigungen.