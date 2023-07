Museumsdorf Düppel in Berlin: In den Ferien ins Mittelalter reisen

Berlin. An einem Ferientag eine Zeitreise unternehmen – auch das geht in Berlin. Wie haben Dorfbewohner im Berliner Raum vor rund 800 Jahren gelebt? In welchen Häusern haben sie gewohnt, was haben sie gegessen und wie sah ihre Kleidung aus? Diese und viele weitere Fragen werden Kindern und Erwachsenen im Museumsdorf Düppel (Steglitz-Zehlendorf) beantwortet.

Der Alltag im Mittelalter wird dort nicht als Show oder Event vernebelt, sondern an einem authentischen Ort historisch korrekt dargestellt und erlebbar gemacht. Gleichwohl macht die Geschichtsvermittlung großen Spaß, denn sie geschieht anschaulich, spielerisch und unterhaltsam. An vielen Stellen können die Besucher anpacken und mitmachen. In den Großen Ferien hat das Museumsdorf sein Angebot erweitert. Zum einen ist nun täglich und nicht nur am Wochenende geöffnet, zum anderen gibt es zusätzliche Spielangebote.

Jeden Mittag Führungen über das Gelände

Täglich um 12.30 Uhr beginnt eine Führung „Leben im Mittelalter“. Sarah, unser Guide, erläutert zunächst Bienenhaltung und Honiggewinnung, dann geht es um die Landwirtschaft. Schnell haben die Kinder begriffen, wie mühsam es im Mittelalter war, Roggen auszusäen, zu ernten, das Korn von der Spreu zu trennen und vom Korn zum Mehl sowie schließlich zum Brot zu kommen.

Landwirtschaft wie im Mittelalter: Leonie (l.) und Enie (r.) ziehen einen Pflug.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Enie und Leonie sind beeindruckt, dass diese schwere Arbeit zum großen Teil von Frauen erledigt wurde. Wie schwer sie ist, erkunden sie auch selbst, ziehen etwa einen Pflug oder drehen die Handmühle.

Wie haben die Menschen vor 800 Jahren gewohnt?

Am Brunnen können sie ausprobieren, dass es mühevoll ist, einen Eimer Wasser nach oben zu ziehen. Die beiden Mädchen haben viele Fragen, wollen zum Beispiel wissen, womit die Menschen damals ihr Brot belegt haben. Sie staunen, dass selbst Butter nicht alltäglich war, von Fleisch ganz zu schweigen. Dann geht es in eines der nachgebauten Häuser. „Puh, ist das dunkel hier drin“, stellen die Kinder fest. Nach und nach erkennen sie die Einrichtungsgegenstände – ein Bett, schmale Bänke und ein Tisch, die Feuerstelle in der Mitte.

Leonie dreht eine historische Handmühle im Museumsdorf Düppel. Guide Sarah (r.) erklärt, wie im Mittelalter Mehl gemahlen wurde.

Foto: Andreas Abel/Berliner Morgenpost

Sarah zeigt der Gruppe, wie man mit Feuereisen Funken schlägt und mit Zunder versucht, ein Feuer zu entfachen. Es klappt nicht, wahrscheinlich ist die Luft an diesem Tag zu feucht. Dennoch, oder gerade deshalb, haben die Kinder ganz nebenbei viel gelernt. „Drinnen war es viel wärmer“, bemerken die Kinder verwundert, als sie das reetgedeckte runde Haus aus Holz und Lehm wieder verlassen.

Freilichtmuseum wurde von 1975 an aufgebaut

Das Museumsdorf gibt es seit mehr als 40 Jahren, aber die Geschichte reicht weiter zurück. Im Frühjahr 1939 fand ein Jugendlicher am Krummen Fenn im Ortsteil Düppel Tonscherben aus dem Mittelalter. Bei Ausgrabungen wurden dort von 1967 an Grundrisse und Überreste einer Dorfanlage aus dem späten 12. Jahrhundert freigelegt. Am historischen Ort errichteten die Mitglieder des „Fördervereins Museumsdorf Düppel“ ab 1975 das Freilichtmuseum.

Auf einer acht Hektar großen Fläche rekonstruierten sie detailgetreu einen hufeisenförmigen Dorfplatz mit Wohnhäusern, Speichern und Werkstätten, legten Felder und Gärten an. Seit 1995 gehört das Museumsdorf Düppel zum Stadtmuseum Berlin. Es ist nicht nur ein Erlebnisort, sondern auch ein Forschungszentrum. In Zusammenarbeit mit Berliner Hochschulen werden dort Untersuchungen zu Archäologie, Ökologie und Nachhaltigkeit vorgenommen.

Vereinsmitglieder zeigen historische Kleidung und altes Handwerk

Herzstück des Museumsdorfes ist der Dorfplatz mit elf Häusern, Heu- und Getreidespeicher, Backhaus und Teerschwele. Vom Platz zweigt die Handwerkergasse mit Töpferei, Schmiede, und Werkstätten für Holzverarbeitung, Glasperlen-Herstellung und Bronzeguss ab. Am Wochenende lässt sich das Mittelalter noch hautnaher nacherleben, dann sind Mitglieder des Fördervereins vor Ort und stellen in historischer Kleidung alte Handwerkstechniken vor.

Mittelalterleben im Museumsdorf Düppel: Am Wochenende stellen Mitglieder des Fördervereins in historischer Kleidung alte Handwerkstechniken vor.

Foto: Michael Setzpfandt / Stadtmuseum Berlin

Aber auch an den anderen Tagen lohnt sich ein Besuch. Dafür sorgen die Guides, die den Gästen mit großem Engagement das Alltagsleben um 1200 näherbringen. „Das Museumsdorf ist mein Lieblingsort in Berlin“, sagt Sarah. Schon seit sieben Jahren gehört sie als freie Mitarbeiterin zum Team, im Hauptberuf ist sie Gebärdendolmetscherin.

Weideschweine und Skudden sind Publikumslieblinge

Bei der Führung darf natürlich ein Besuch bei den Tieren des Freilichtmuseums nicht fehlen. Gehalten werden zeittypische Nutztiere, darunter das Düppeler Weideschwein, eine Rückzüchtung nach historischem Vorbild. Leider machen sich die Schweine an diesem etwas trüben Tag rar und liegen lieber im Stall unter der Wärmelampe. Zutraulicher sind die Schafe. 27 sind es insgesamt, zum größten Teil Skudden, eine vom Ausstreben bedrohte alte Schafrasse.

Die Schafe im Museumsdorf Düppel sind vor allem Skudden. Manche lassen sich streicheln.

Foto: Andreas Abel/Berliner Morgenpost

Manche der vergleichsweise kleinen Skudden lassen sich gerne streicheln, zur großen Freude junger wie erwachsener Besucher. Die beiden Ochsen Max und Moritz komplettieren den Tierbestand. Als heimlicher Star der Düppeler Tierwelt darf sich allerdings Tolek fühlen. Der getigerte Kater dreht gern ausgedehnte Runden über das Gelände und ist sehr verschmust.

Historische Steinkegelbahn und Bogenschießen

Auf dem Dorfplatz werden im Rahmen des Ferienprogramms historische Kinderspiele angeboten. Wer meint, die Kids des 21. Jahrhunderts interessieren sich nur für Computerspiele und ihr Smartphone, irrt. Die alte Steinkegelbahn, Stelzenlauf, Tauziehen und Steckenpferde stoßen durchaus auf Begeisterung. Das gilt auch für das Bogenschießen, das die Kinder auf einer Freifläche hinter dem Dorfplatz unter fachkundiger Anleitung in den Ferien täglich von 14 bis 17 Uhr üben können.

Auch Bogenschießen wird während der Großen Ferien im Museumsdorf angeboten. Mitarbeiter Jean zeigt den Kindern, wie man es richtig macht. Valentina (l.) und Noelia haben den Bogen schnell raus.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Ein weiteres Highlight ist das Herstellen von Lehmziegeln, das die Kinder ebenfalls auf dem Dorfplatz erlernen können und bei dem sie schnell Erfolgserlebnisse haben. „Manche Kinder verbringen hier Stunden“, freut sich Katrin Pfützner, die als Standortmanagerin des Museumsdorfs vor allem für wirtschaftliche und administrative Angelegenheiten verantwortlich ist. Bei der Ziegelproduktion können die Kinder nach Lust und Laune herummantschen – und lernen nebenbei viel über klimagerechtes Bauen und ressourcenschonenden Materialeinsatz.

Multimedia-Ausstellung im Empfangsgebäude

Eine multimediale Ausstellung im Empfangsgebäude des Freilichtmuseums rundet das Angebot ab. Sie vermittelt ebenfalls viel Interessantes über das ländliche Leben im Mittelalter. Zum Beispiel erzählen an Hörstationen sechs fiktive Dorfbewohner und -bewohnerinnen aus ihrem Alltag, sprechen etwa über Kindheit und Kleidung. Daneben gibt es originale Grabungsfunde zu sehen.

Wer zwischendurch oder am Ende der ausgedehnten Tour durch das Dorf Hunger und Durst verspürt, für den hält die Museumsschänke Getränke und kleine Speisen bereit. Geöffnet ist täglich von 11 bis 17 Uhr.

Zum Schluss einen Eisbecher am Mexikoplatz

Da wir noch Zeit und unser Budget von 40 Euro angesichts der moderaten Eintrittspreise im Museumsdorf längst nicht ausgeschöpft haben, gönnen wir uns einen kurzen Abstecher zum Mexikoplatz, der als einer der schönsten Plätze im Berliner Südwesten gilt. Wer nicht mit dem Auto unterwegs ist, erreicht ihn von der Clauertstraße in wenigen Minuten mit den Buslinien 118 oder 622 oder gönnt sich einen kurzen Spaziergang durch die von vielen ansehnlichen Villen gesäumte Lindenthaler Allee.

Der Mexikoplatz ist ein Anfang des 20. Jahrhunderts angelegter Wohn- und Schmuckplatz. Er gehört zu den schönsten Plätzen Berlins.

Foto: Andreas Abel/Berliner Morgenpost

Der Mexikoplatz ist ein Wohn- und Schmuckplatz mit Blumenrabatten und Springbrunnen. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der S-Bahnhof mit der markanten Kuppel im Jugendstil erbaut, anschließend die repräsentativen Wohn- und Geschäftshäuser errichtet. Dort gibt es mehrere Möglichkeiten, den Sommertag bei Kaffee und Kuchen oder einem Eisbecher ausklingen zu lassen. Wir entscheiden uns für die Bio-Konditorei Tillmann, die 2020 das Traditionscafé Krone übernommen hat. Ein Eisbecher mit hausgemachtem Bio-Eis ist ein guter Abschluss eines ereignis- und lehrreichen Sommertages.

Service: Was Sie wissen sollten

Adresse/Öffnungszeiten Das Museumsdorf Düppel liegt an der Clauertstraße 11 in Nikolassee (Steglitz-Zehlendorf). Geöffnet ist während der Sommerferien täglich von 10 bis 18 Uhr.

Eintritt Eintritt fünf, ermäßigt drei Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei.

Anfahrt Unweit des Museumsdorfes halten die Buslinien 115 (Umsteigemöglichkeit z.B. am S-Bhf. Zehlendorf oder an den U-Bhf. Fehrbelliner Platz und Oskar-Helene-Heim) sowie 118 und 622 (Umsteigemöglichkeit am S-Bhf. Mexikoplatz). Das Museumsdorf hat einen Parkplatz.

Programm In den Ferien täglich um 12.30 Uhr Führung „Leben im Mittelalter“ (zwei Euro), täglich ab 11 Uhr historische Kinderspiele und „Arbeiten mit Lehm“ auf dem Dorfplatz, von 14 bis 17 Uhr Bogenschießen.

Essen und Trinken Gastronomie vor Ort „Museumsküche“, täglich von 11 bis 17 Uhr. Im Angebot: Getränke, Snacks, kleine Speisen, zum Beispiel Wiener Würstchen im Brötchen vier Euro, Gemüsesuppe vegan fünf Euro, Pommes vier Euro. Blechkuchen und Milchkaffee kosten jeweils 3,50 Euro, ein großes Bier 4,50.

Am Mexikoplatz Bio-Konditorei und Café Tillmann (ehemals Café Krone), Argentinische Allee 2, geöffnet täglich außer Mittwoch bis 18 Uhr. Hausgemachtes Bio-Eis, diverse Sorten, auch Sorbets, zwei Euro pro Kugel, Eisbecher zehn bis zwölf Euro, Eiskaffee 8,50 Euro, Torten 4,80 Euro.

Eiscafé La Piazza, Beerenstraße 66 (direkt am Platz), geöffnet in den Sommermonaten täglich bis 21 Uhr. Mehr als 20 Eissorten sowie Torten aus eigener Produktion. Eis 1,80 Euro pro Kugel, Eiskaffee 5,50 Euro, Eisbecher ab 9,50 Euro, Torte 4,20 Euro.

Wer etwas Herzhaftes essen möchte: An der Lindenthaler Allee und am Mexikoplatz gibt es mehrere italienische Lokale.

Kosten/Budget Eventuell BVG-Fahrkarten: fünf Euro bei Kauf einer Viererkarte AB. Eintritt Museumsdorf maximal fünf Euro. Selbst mit Snack zwischendurch und Kaffee/Kuchen oder Eisbecher oder Pizza zum Abschluss liegen wir weit unter 40 Euro.