Wie Rechtsextreme die Rammstein-Debatte kapern wollen

Berlin. Die Missbrauchsvorwürfe gegen die Band Rammstein schlagen weiterhin hohe Wellen. Am vergangenen Wochenende war ein Reporter des rechtsextremen Compact Magazins beim Konzert im Olympiastadion in Berlin dabei, begutachtete den Protest gegen den umstrittenen Auftritt und interviewte Fans. Schafft es die extreme Rechte, die Debatte für sich zu nutzen?

Maximilan Pütz ist sogenannter „Pick-up-Artist“, ein Mann, der anderen Männern dabei hilft, Frauen für sich zu gewinnen. Dass das Wohl von Frauen dabei nicht im Vordergrund steht, ist bekannt. Für das Medium Compact Magazin, das vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird, war Pütz am Sonnabend beim Rammstein-Konzert unterwegs.

Vom Veranstalter war er nicht als Journalist akkreditiert, wie ein Sprecher des Betreibers Olympiastadion Berlin GmbH auf Anfrage der Berliner Morgenpost mitteilt. „Die Aufnahmen sind augenscheinlich mit einem Handy gemacht worden. Insofern konnten diese wahrscheinlich nicht bereits im Vorfeld unterbunden werden, da es sich nicht um professionelles Equipment handelte.“

Ob rechtliche Konsequenzen daraus erwachsen, könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. „Fest steht: Das Olympiastadion Berlin dient an den veranstaltungsfreien Tagen mit seinem täglichen Besucherprogramm als Ort der Aufklärung zur Geschichte. Jegliche rechtsgerichtete Berichterstattung verurteilen wir zutiefst“, so der Olympiastadion-Sprecher.

Kommunikationswissenschaftlerin erklärt Strategie des Compact Magazins

Das Ziel des Compact Magazins ist es, ein Gegengewicht zur vermeintlich einseitigen Berichterstattung über Till Lindemann und zuletzt auch über den Rammstein-Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz aufzubauen, wie in einem Youtube-Video erklärt wird. Pütz ließ Fans zu Wort kommen, darunter eine Frau, die behauptet, im Opferschutz zu arbeiten – oder wie Pütz meint: „eine Expertin für wirkliche Opfer von sexueller Gewalt“.

Für Margreth Lünenborg eine durchsichtige Strategie im Kampf um die Deutungshoheit. Sie ist Professorin für Kommunikationswissenschaften mit dem Schwerpunkt Journalistik an der Freien Universität Berlin und beschäftigt sich mit der Funktionsweise von öffentlicher Aufmerksamkeit. „Die Botschaft im aktuellen Fall: Die Frauen lechzen nach Aufmerksamkeit und die wahren Opfer werden lächerlich gemacht“, so die Professorin.

Natürlich gelte die Unschuldsvermutung: „Es bleibt unbestritten, dass jetzt die Staatsanwaltschaft prüfen muss.“ Sie verweist aber auch auf die Vielzahl von Anschuldigungen und auf die Logik der Aufmerksamkeitsökonomie, die dazu führt, dass Themen hochgejazzt werden. Bei allen „#MeToo“-Debatten habe man sehen können, dass den Anschuldigungen, wenn sie mit geprüften Zeugenaussagen öffentlich gemacht werden, mehr Aufmerksamkeit geschenkt werde als den Dementi. „Das gehört zum Wesen einer investigativen Recherche.“

Überhaupt sieht sie in der jetzigen Debatte nur eine Verlagerung der #MeToo-Debatte in die Veranstaltungsbranche. „Vielleicht gibt es keine gesellschaftlichen Bereiche, wo diese Debatte einfach vorbeiziehen kann“, sagt Lünenborg. Dass die Rechte nun versucht, die Diskussion für sich zu nutzen, wundere sie jedenfalls nicht.

Warum Antifeminismus so gut verfängt

Auch nicht, dass dabei wieder der Feminismus im Mittelpunkt steht. „Mit Antifeminismus lässt sich mobilisieren.“ Warum ist das so? „Jeder Mensch hat mit Fragen des Geschlechts zu tun. Es gibt niemanden, der außerhalb steht“, erklärt die Kommunikationswissenschaftlerin. Wenn die eigene Identität in irgendeiner Art und Weise angegriffen werde, reagierten viele Menschen angestrengt oder ablehnend, was ihrer Meinung nach auch nachvollziehbar sei.

Die Debatte ums Gendern oder um die derzeitigen Missbrauchsvorwürfe werde aber bewusst massiv polarisierend geführt: Woke gegen die Vernünftigen, die da oben gegen uns kleinen Leute. Solche Narrative bedient laut Verfassungsschutz auch das Compact Magazin, das rassistische und verschwörungstheoretische Positionen vertritt. Social Media habe auch seinen Anteil an der Entstehung von Grabenkämpfen. „Antifeminismus eignet sich dazu, unterkomplexe Argumentationen erfolgreich zu vermarkten“, erklärt Lünenborg.

Ob das Compact Magazin erfolgreich sein wird und letztlich deutlich mehr Menschen für sich gewinnen kann, könne nur spekuliert werden. Sicher ist aber, dass die Debatte bereits sehr spalterische Wirkungen hatte, wie Reaktionen auf die Proteste gegen den Auftritt von Rammstein bereits gezeigt haben.

