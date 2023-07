Hitzewelle: Temperaturen bis zu 37 Grad in Berlin erwartet

Berlin. Es wird heiß in Berlin und Brandenburg an diesem Sonnabend. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Höchstwerten von 33 bis 37 Grad. Im Stadtgebiet von Berlin sei aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung mit zusätzlicher Belastung zu rechnen. Die Nacht zum Sonntag soll aber immerhin Gewitter und Schauer mit sich bringen.

Jens-Uwe Retter, Landesarzt des Berliner Roten Kreuzes, empfiehlt, die Warnungen ernst zu nehmen. „Hochsommerliche Temperaturen können zu erheblichen Gesundheitsschäden führen“, teilt er mit. Besonders bei älteren oder kranken Menschen. Hinweise für einen Hitzenotfall könnten Kreislaufprobleme oder ein plötzlicher Kreislaufkollaps sein, aber auch Muskelkrämpfe. Zur Vorbeugung helfe es, viel zu trinken sowie direkte Sonne und Anstrengung zu meiden. Der Rettungsdienst des DRK Berlin sei am Sonnabend wie immer einsatzbereit, es seien allerdings keine besonderen Vorkehrungen wegen der Hitze getroffen worden.

Auch die Verkehrsinformationszentrale Berlin warnt davor, dass aufgrund der hohen Temperaturen eine erhöhte Unfallgefahr bestehe. Kinder und Tiere dürften niemals im Fahrzeug zurückgelassen werden. Im Einsatz ist von 10 bis 15 Uhr auch der Hitzebus der Berliner Stadtmission. Hieraus werden obdachlose Menschen versorgt. „Das Angebot wird jetzt im Sommer stark nachgefragt“, sagt Sprecherin Barbara Breuer.

Die Mitarbeiter haben dann Getränke, Snacks, Kopfbedeckungen und Sonnencreme dabei. Die Stadtmission bittet um Mithilfe. Wer Orte in seiner Umgebung kenne, an denen sich Gruppen von Obdachlosen aufhalten, solle sich melden. Wer obdachlosen Menschen begegne, die in der prallen Sonne sitzen, solle diese ansprechen. „Wer helfen will, kann an solchen Tagen auch eine zweite Flasche Wasser mitnehmen“, sagt Breuer. Bei einem Notfall sollte aber der Rettungsdienst gerufen werden.