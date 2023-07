Rammstein: Tickets noch verfügbar – Diese Fehler unbedingt vermeiden

Gibt es noch Tickets für die Rammstein-Konzerte? Das muss man wissen, um am Einlass zum Olympiastadion nicht abgewiesen zu werden.

Konzerte in Berlin Rammstein-Tickets noch verfügbar – Fans sollten aufpassen

Berlin. Ihre Konzerte polarisieren und sorgen für jede Menge Empörung: Die Band Rammstein tritt im Juli 2023 gleich mehrfach im Berliner Olympiastadion auf. Es ist bereits das dritte Mal, dass die Band um Frontmann Till Lindemann im Rahmen ihrer aktuellen Stadion-Tour in der Hauptstadt Halt macht.

Tickets für die Shows sind begehrt – obwohl kritische Stimmen zuletzt die Absage der Konzerte gefordert hatten. Der Protest vieler Initiativen richtet sich gegen Till Lindemann, gegen den Missbrauchsvorwürfe erhoben worden waren. Band und Sänger hatten die Anschuldigungen entschieden zurückgewiesen.

Gibt es noch Tickets für die Shows in Berlin? Wir klären kurz, ob nach Eintrittskarten für die Konzerte verfügbar sind – und was Fans auf keinen Fall tun sollten.

Rammstein in Berlin: Tickets verfügbar? Das ist der Status

Rammstein bestreiten im Juli drei Konzerte in Berlin:

am Samstag, 15. Juli

am Sonntag, 16. Juli

am Dienstag, 18. Juli

Für die Konzerte am Samstag, Sonntag und Dienstag sind auf offiziellem Wege keine Tickets mehr verfügbar. Die Shows sind ausverkauft. Der Vorverkauf hatte schon vor Monaten begonnen, die begehrten Tickets waren ab 82,50 Euro erhältlich. Ein Stehplatz in der sogenannten Feuerzone (dort kommt man den Pyroeffekten der Band besonders nahe) kostete 149,60 Euro.

Beim Ticketportal Eventim heißt es, dass Tickets in allen Kategorien derzeit nicht verfügbar sind. Es dürfte als unwahrscheinlich gelten, dass der Online-Händler so kurzfristig noch weitere Kontigente freigibt. Wer sich dennoch überzeugen will: Hier gelangt man zur Rammstein-Übersicht bei Eventim.

Rammstein-Tickets im Resale – so funktioniert der Weiterverkauf

Ticket-Inhaber können ihre Eintrittskarten über den sogenannten Resale bei Eventim weiterverkaufen. Die Tickets sind deutlich teurer als im regulären Vorverkauf. Mondpreise werden dort allerdings nicht aufgerufen. Für einen Sitzplatz in der Ostkurve bei der Show am Samstag zahlt man aktuell beispielsweise etwas mehr als 100 Euro. Erhältlich sind aber auch bessere Ticket-Kategorien zu höheren Preisen.

Der Resale-Weiterverkauf für Rammstein läuft über Eventim, der Bestellprozess ähnelt dem normalen Vorverkauf. Da es sich bei den weiterverkauften Tickets um personalisierte Karten handelt, werden Käufer im Verlauf der Buchung aufgefordert, ihren Namen anzugeben. Käufer müssen zudem eine Bearbeitungsgebühr von zehn Euro zahlen. Alle Ticket-Angebote stehen nur bis 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn zur Verfügung.

Deutliche Warnung: Diese Rammstein-Tickets sollte man nicht kaufen

Wer weder reguläre Tickets noch Resale-Tickets erworben hat, erhält keinen Zutritt ins Olympiastadion. Tickets, die über nicht autorisierte Händler erworben wurden, "berechtigen nicht zum Eintritt", heißt es. Und: "Jede Weitergabe der personalisierten Rammstein-Tickets ist untersagt."

Auf den Seiten des Olympiastadions liest man außerdem, dass im Ausnahmefall eine Umpersonalisierung auch am Showtag vor Ort möglich sein werde. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Original-Ausweisdokument des ursprünglichen Ticketinhabers vorliegt. Eine Vollmacht wird nicht akzeptiert. Bei der Neupersonalisierung kann es zu erheblichen Wartezeiten kommen.

Einlass am Olympiastadion: Das müssen Fans beachten

Ticket-Inhaber, egal ob mit regulärem Ticket oder nach autorisiertem Resale, müssen am Einlass ein gültiges Ausweisdokument bereithalten. Akzeptiert werden Pass, Personalausweis, Führerschein, Kreditkarte oder EC-Karte.

Durch diese spezielle und bewusste Regulierung des Vorverkaufs soll möglichst vielen Fans die Chance gegeben werden, Tickets zu fairen und nicht überhöhten Preisen zu erwerben.